İstanbul'da 6'ncı Etnospor Kültür Festivali heyecanı! Bilal Erdoğan "Türkiye'de ilk defa oynanacak" diyerek duyurdu

Etnospor Kültür Festivali 'ne 30 ülkeden katılım sağlanacak. Festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi, sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek festival, dört gün sürecek. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek organizasyonda ziyaretçiler, tüm etkinliklere ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek.





"TÜRKİYE'DE İLK DEFA OYNANACAK" DİYEREK DUYURDU



Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, A Haber canlı yayınında 6'ncı Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Biz Etnospor Konfederasyonu'nu 2015 yılında kurduğumuz zaman ilk önce ülkemizde nasıl tanıtılabilir ne yapabiliriz diye düşündük.

2016 yılında ilk festivalimizi yaptık. Halkımızın çok ciddi teveccühünü gördük. Bu işin ne kadar karşılık bulduğuna şahit olarak biz de şevklendik ve bu işe daha çok ağırlık vermeye başladık.

Daha sonra bugün 20 ülkede üyesi olan 100 ülkenin üzerinde katılımcıyla Dünya Göçebe Oyunları'nı ortak düzenleyici olarak hayata geçiren konfederasyonumuz bu festivali düzenlemeye devam ediyor.

TÜRKİYE'DE İLK DEFA OYNANACAK

Her yıl olduğu gibi bu yıl da misafir ülkenin misafir sporunu tanıtıyoruz. Bu sene Romanya'nın 'OİNA' sporunu tanıtacağız. Türkiye'de ilk defa oynanacak. Kıraç, Mazhar Alanson, Serkan Çağrı gibi isimleri ve diğer toplulukları izlemiş olacağız.



"FİLİSTİNLİ MİSAFİRLERİMİZ OLACAK"



7 Ekim'den beri Filistin'e karşı İsrail'in düzenlediği soykırıma burada çocuklar temelinde ele almak gündemde tutmak istiyoruz. Filistinli misafirlerimiz olacak. Onlar hem kendi sanatlarını icra edecekler hem Gazze'deki çocukların da oynamaya hakkı olduğunu her gün yüzlerce çocuğun ölmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını orada yaşatmaya çalışacağız.

Bütün vatandaşlarımızı 4 gün için Atatürk Havalimanı'ndaki festival alanımıza bekliyoruz.