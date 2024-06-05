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Ozan Kabak EURO 2024 kadrosunda olacak mı? TFF açıkladı: Sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi

A Milli Takımımızın, İtalya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Ozan Kabak konusunda TFF'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Yapılan kontroller sonucunda, Ozan'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve 24 yaşındaki defans oyuncumuz, sakatlığının ciddiyeti sebebiyle A Millî Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı." denildi.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 13:56 Güncelleme 05 Haziran 2024, 13:58
Ozan Kabak EURO 2024 kadrosunda olacak mı? TFF açıkladı: Sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi

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A Milli Takımımızın, İtalya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Ozan Kabak konusunda TFF'den açıklama geldi.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

İtalya - Türkiye özel maçı esnasında yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkan, daha sonra da hastaneye götürülen millî futbolcumuz Ozan Kabak'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı.

Yapılan kontroller sonucunda, Ozan'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve 24 yaşındaki defans oyuncumuz, sakatlığının ciddiyeti sebebiyle A Millî Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı.

Yaşamış olduğu talihsiz sakatlık nedeniyle Ozan Kabak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde sahalara yeniden dönmesini diliyoruz.

Ozan Kabak herkesi kahretti

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