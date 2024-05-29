Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan açıkladı: Türk okçular dünya zirvesinde! Hedef Paris’te madalya

Okçulukta bu yıl 12. kez düzenlenen Fetih Kupası, final müsabakalarıyla sona erdi.
Okçular Vakfının Okmeydanı'ndaki tesislerinde düzenlenen Fetih Kupası'nın son gününde modern ve geleneksel okçulukta müsabakalar yapıldı. Organizasyona Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ve İstanbul Valisi Davut Gül katıldı. Ayrıca Fetih Kupası'nda 32 ülkeden 500'e yakın sporcu yer aldı.
Klasik yay erkekler kategorisinde Ulaş Berkim Tümer altın, Mete Gazoz gümüş, Muhammed Abdullah Yıldırmış bronz madalyanın sahibi oldu.
Klasik yay kadınlarda Elif Berra Gökkır altın, Rumen Madalina Amaistroaie gümüş, Dünya Yenihayat bronz madalya kazandı.
Makaralı yay erkeklerde Yağız Sezgin altın, Büyük Britanyalı Ajay Scott gümüş, Emircan Haney bronz madalya elde etti.
Makaralı yay kadınlar kategorisinde Hırvat Amanda Mlinaric altın, Hazal Burun gümüş, Emine Rabia Oğuz bronz madalyayla organizasyonu tamamladı.
Geleneksel okçuluk erkeklerde Endonezyalı sporculardan Mutasar Bin Hasbi birinci, Achmad Syahrul Uman ikinci ve Macar Koczka Laszlo üçüncü oldu. Kadınlarda ise Kazak Aikorkem Batikhan birinci, Fulya Erilli Aybar ikinci, Aysun Demirci de üçüncü oldu.