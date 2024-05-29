Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan açıkladı: Türk okçular dünya zirvesinde! Hedef Paris’te madalya

BİLAL ERDOĞAN: "PARİS'TE İNŞALLAH MADALYALAR GELECEK"

Ödül töreninde konuşma yapan Bilal Erdoğan, Türk okçuluğunun her geçen gün ilerlediğini belirterek, "Türk okçular şu anda dünyanın zirvesinde. Milli sporumuz olan okçulukta olimpiyatlarda madalya almak büyük bir mutluluk. Paris'te de inşallah madalyalar gelecek. Bir yandan bu organizasyonun coşkusunu yaşıyoruz ancak bir yandan da İsrail'in zulmü devam ediyor. Bu zulüm batı ülkelerin desteğiyle devam ediyor. İnşallah bu zulüm son bulur. İnşallah Filistinli sporcuları da burada ağırlarız." ifadelerini kullandı.