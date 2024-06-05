Almanya ırkçılığın gölgesinde EURO 2024’e ev sahipliği yapacak: Artan ırkçılık, Alman futboluna da yayılıyor!

Ankete katılanları yüzde 65'i ise bu ifadeye katılmadığını bildirdi.

Bu arada Avrupa Futbol Şampiyonası'yla ilgili 5 Haziran'da yayımlanacak bir belgesel için yapılan ankette ise katılımcıların yüzde 21'i Alman Milli Takımı 'nda "Geçmişte olduğu gibi daha fazla beyaz oyuncu oynasaydı daha iyi olurdu." şeklinde görüş beyan etti.

Almanya'da 14 Haziran - 14 Temmuz arasında düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) hazırlıkları başladı. Başkent Berlin'de tarihi Brandenburg kapısı ile Zafer Anıtı (Siegessaeule) arasında bulunan 17 Haziran Caddesi trafiğe kapatıldı. Cadde üzerinde suni çim serilmeye ve Brandenburg kapısı önünde dev ekran kurulmaya başlandı.

MİLLİ TAKIMDAKİ YABANCI KÖKENLİLERİN MARUZ KALDIĞI IRKÇILIK BELGESELE KONU OLDU

Almanya'da A Milli Futbol Takımı'na ilişkin hazırlanan bir belgeselde ise ülkede ırkçılığın her alanda olduğu gibi sporda da bulunduğu vurgulandı.

Alman kamu yayıncısı WDR tarafından hazırlanan "Birlik ve Adalet ve Çeşitlilik - Irkçılık ve Aidiyet Arasında Milli Takım" başlıklı belgeselde, Almanya A Milli Futbol Takımı'nın başarısı için ter döken ve bundan gurur duyan yabancı kökenli futbolcuların toplumun bir kesimi tarafından dışlandıkları, ayrıca ırkçı söylemlere maruz bırakıldıkları ortaya konuldu.

Philip Awounou'nun, sunduğu belgeselde "Almanya için gururla oynayan bir takım ama aynı zamanda Almanya'nın tamamının gurur duymadığı bir takım" ifadesi de ülkenin aşırı sağ konusunda durduğu noktayı özetlemesi bakımından dikkati çekti.

Belgeselde, milli takımda forma giyen Fildişi kökenli Jonathan Tah ve Gana kökenli eski milli futbolcu Gerald Asamoah'ın yanı sıra akademisyen, gazeteci ve siyasetçilerin görüşlerine de yer verildi.

"GERÇEK BİR ALMAN BENİM İÇİN AÇIK TENLİDİR"

Belgeselde, yaşlı bir Alman'ın, "Takımlar artık Alman değil. Bu bir fıkra gibi. Gerçek bir Alman benim için açık tenlidir" ifadesine yer verildi.

Başka bir Alman da ülke vatandaşı olmakla hakiki Alman olunamayacağı ifadesini kullandı.

Gerald Asamoah'ın Hannover formasıyla 1997 yılında Cottbus'ta oynadığı karşılaşmada, taraftarların muz attığı ve "zenci evine dön" hakaretini yaptığı anlara ilişkin görüntüler de belgeselde yer aldı.

Asamoah bu görüntüleri tekrar izlediğinde o günü hatırlamak istemediğini belirterek, "Sadece nefretti. O gün yaşadıklarım inanılmayacak şeylerdi. Bana muz fırlattılar." dedi.

MESUT ÖZİL'E YÖNELİK IRKÇI SALDIRI DA BELGESELDE İŞLENDİ

Belgeselde Almanya A Milli Futbol Takımı'nın başarılı eski futbolcusu Mesut Özil'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 2018'de İngiltere'de çektirdiği fotoğraf gerekçe gösterilerek maruz kaldığı ırkçı eleştiriler de geniş yer buldu.

Özil'in eleştiriler nedeniyle milli takım forması giymeyeceğini açıklaması ve o dönemde yaşadıkları da ele alındı.

Sosyolog Aladin El-Mafaaalani de Özil gibi Almanya formasıyla dünya şampiyonu olmuş bir futbolcuya yönelik olumsuz tutuma işaret ederek, şunları söyledi:

"Almanya'nın 2014 Dünya Şampiyonası'nı o kadar da heyecan verici bulmuyorum çünkü asıl test, işler gerçekten kötü gittiğinde ne olacağıdır ve bu örneğin tüm Özil tartışmasının o zamanlar olumsuz olduğunu görebileceğiniz bir şeydir."

Aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi'nin (AfD) Genel Başkan Yardımcısı Alexander Gauland'ın Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesine verdiği demeçte, milli takımın başarılı siyahi oyuncusu Jerome Boateng ile ilgili kullandığı "İnsanlar futbolcu olarak onu iyi buluyor ama Boateng gibi birini komşu olarak istemiyorlar." ifadesi de hatırlatıldı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Kevin Kühnert de, "Bir Alman milli oyuncusu olarak soyismi Meier, Müller, Schulze olan hiç kimseye hiçbir yerde anayasaya ya da Federal Almanya Cumhuriyeti'ne sadakati sorulmadı. Bu soruyu son yıllarda başkalarına da soruyoruz, sadece bu konuda ayık olmanız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Solingen'de 5 Türk'ün hayatını kaybetmesine yol açan ırkçı kundaklamadan görüntülerin de yer verildiği belgeselde, bunun ülkede yaşayan yabancılar için tam bir travma oluşturduğu vurgulandı.