Real Madrid’den Manchester United’a transfer olmuştu! Galatasaray o yıldızı gündemine aldı! 20 milyon değerindeki...

Tecrübeli futbolcuyu Suudi Arabistan takımlarının da ilgisi buluyor. Bu sezon Kırmızı Şeytanlar ile 32 maça çıkan Fransız stoper 1 gol kaydetti.

Fransa Milli Takımı ile de 93 maça çıkan 1.93 boyundaki savunmacı ülkesi adına 5 gol kaydetti. Güncel verilere göre 20 milyon değer biçilen Varane, 2021 yılında 40 milyon Euro karşılığında Real Madrid'den Manchester United'a transfer olmuştu.