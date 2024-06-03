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Şampiyon Galatasaray'a 10 numara transfer! Sözleşmesini uzatmadı İstanbul için yola çıktı...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray yeni sezonda da oldukça iddialı. Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile başlayan transfer rüzgarına cevap vermek vekadrosunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar çok sayıda ismi listesine aldı ve ilk temaslar gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek de teknik heyetten gelen raporla birlikte ekibiyle beraber hızlandırdığı görüşmeleri artık sonlandırmak ve rakiplerine gözdağı vermek üzere ilk adımı atmayı istiyor. Gündemdeki 10 numara herkesin ağzını açık bırakacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 17:12 Güncelleme 03 Haziran 2024, 17:12
Şampiyon Galatasaray’a 10 numara transfer! Sözleşmesini uzatmadı İstanbul için yola çıktı...

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Okan Buruk yönetiminde üst üste 3, toplamda ise 25'inci şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Galatasaray sezon sonunda beşinci yıldızı takmak için çalışmalara başladı. Okan Buruk ve teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda harekete geçen Cimbom, transferde bombayı patlatmak üzere.

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Jose Mourinho hamlesi üzerine transferde yüksek perdeden giriş yapmak isteyen Cimbom, birbirinden önemli yıldızları listesinde bulunduran Aslan, kısa süre içerisinde imzaları attırmayı planlıyor.

Başkan Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mourinho hakkında konuşarak, "Jose Mourinho çok önemli birisi. Demekki geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ın yarattığı etki bayağı endişelendirmiş diğer takımları. Onun için çok yüksek maliyetli... Bu sene daha sıkı çalışıyorlar, öyle gözüküyor. Hiç fark etmez. Galatasaray Galatasaray'dır." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Özbek konuşmasını "Galatasaray her zaman kazanan takımdır. Özellikle mayıslara gelince artık herkes mayısların kimin olduğunu biliyor. Bundan sonra da öyle olacaktır. 5. yıldıza hazırlanıyoruz biz. İnşallah önümüzdeki sezon sonunda da 5. yıldızı takmış olacağız." sözleriyle tamamlamıştı.

Kulübe beşinci yıldızı kazandırmayı çok isteyen Özbek, bir an önce transfer sezonunu da açmak üzere girişimleri tamamlamayı ve olumlu sonuçla ilk yıldızı Kemerburgaz'a getirmeyi planlıyor.

Yeni tesislerde coşkuyu artırmak ve taraftarı da beşinci yıldız havasına sokmak isteyen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, acil olarak yıldız ismin alınmasını talep etti.

Eğer imzalar atılırsa Süper Lig'i sallayacak kalitede bir isim Galatasaray forması giymeye başlayacak. İstatisitkleriyle de şimdiden dudak uçuklatıcı bir noktada bulunuyor.

Portekiz basını Benfica'dan ayrılmak üzere olan Rafa Silva ile Galatasaray'ın ilgilendiğini yazdı. Cimbom'un yıldız futbolcuyla anlaşmak üzere temasa geçtiğini ve Suudi Arabistan takımlarına rağmen Türkiye'ye gideceğini yazdı.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Al-Shabab, Rafa Silva'yı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Ayrıca Katar'ın Al-Sadd takımı da Rafa Silva'yı renklerine bağlamak istiyor.

Portekiz'den Abola'nın Suudi Arabistan basınından derledii habere göre Al-Shabab kulübü, spor bakanlığının mali sürdürülebilirlik komitesi aracılığıyla Benfica ile sözleşmesi bu ay sona eren oyuncuyla sözleşme imzalanmasına henüz yeşil ışık yakmadı.

Rafa Silva'nın ayrıca Suudi Arabistan'da yaşamaya henüz karar vermediği de haberde yer aldı.

Abola'da yer alan habere göre Jose Mourinho'yu teknik direktörlük koltuğuna getiren Fenerbahçe'nin Türkiye'deki en büyük rakiplerinden Galatasaray'ın Rafa Silva için yeniden temasa geçtiği belirtildi.

Galatasaray'ın Rafa Silva'ya 3 yıllık kontrat teklif ettiği ve beklemeye geçtiği ifade edildi. Galatasaray'ın Rafa Silva'yı Mertens'in yerine düşündüğü ve Belçikalı yıldızla birlikte forma rekabetine gireceği aktarıldı.

Benfica'da kariyerinin en başarılı sezonlarından birini geride bırakan Rafa Silva, Portekiz ekibiyle tüm kulvarlarda çıktığı 52 maçta 22 gol atıp 15 asist yaptı. Transfermarkt verilerine göre Rafa Silva'nın 18 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunuyor.

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