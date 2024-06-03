Şampiyon Galatasaray’a 10 numara transfer! Sözleşmesini uzatmadı İstanbul için yola çıktı...

Başkan Özbek konuşmasını "Galatasaray her zaman kazanan takımdır. Özellikle mayıslara gelince artık herkes mayısların kimin olduğunu biliyor. Bundan sonra da öyle olacaktır. 5. yıldıza hazırlanıyoruz biz. İnşallah önümüzdeki sezon sonunda da 5. yıldızı takmış olacağız." sözleriyle tamamlamıştı.

Kulübe beşinci yıldızı kazandırmayı çok isteyen Özbek, bir an önce transfer sezonunu da açmak üzere girişimleri tamamlamayı ve olumlu sonuçla ilk yıldızı Kemerburgaz'a getirmeyi planlıyor.

Yeni tesislerde coşkuyu artırmak ve taraftarı da beşinci yıldız havasına sokmak isteyen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, acil olarak yıldız ismin alınmasını talep etti.

Eğer imzalar atılırsa Süper Lig'i sallayacak kalitede bir isim Galatasaray forması giymeye başlayacak. İstatisitkleriyle de şimdiden dudak uçuklatıcı bir noktada bulunuyor.