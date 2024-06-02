ÖZEL | Jose Mourinho’nun imza töreninde neler yaşandı neler!

MOURINHO: EN İYİ YERLERDEN BİRİNDEYİM
Jose Mourinho imza töreninde şunları söyledi; "Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim. Futbol, bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim. Ali Koç'u tanıdığımdan beri gerçekten şunu söyleyebilirim ki, burada olmayı çok istedim. Sizler çok büyük bir taraftar grubusunuz. Bunu tüm kalbimle söylüyorum, sizin bu tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Futbol, bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim. Normalde hocalar zaferlerden sonra bu sevgiyi görür ama ben bu sevgiyi şimdiden hissediyorum. Şu andan itibaren bende sizin ailenizden biriyim. Bu forma artık benim bir derim, bir kemiğim gibi. Öncelikle sevginizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum
Adım Fenerbahçe ile geçtiğinden beri göstermiş olduğunuz sevgiyi derinden hissettim. Normalde bir teknik adam, elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama bunun öncesinde bu sevgiyi hissedebiliyorum sizden. Bu sevgi bana büyük bir sorumluluk veriyor. Ben de sizin ailenize aitim. Bu forma benim tıpkı derim, kemiğim gibi"
MOURİNHO'DAN TÜRKÇE SELAM
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, binlerce taraftarn akın ettiği sarı lacivertli tribünlere Türkçe konuşarak başladı. Mou, 'Tünaydın' diyerek selam verdi.
ENGELLERİ AŞIP MOURINHO'YA ULAŞTI
Ülker Stadyumu'nun imza töreni için ayrılan kısmı tamamen doldu. Taraftarların iğne atılsa yere düşmeyecek kadar doldurduğu tribünlerde bir kişi tüm güvenlik engellerini aşarak Jose Mourinho'ya ulaşmayı başardı.
LEWA'YI İSTEDİLER
Geçen sezon Fenerbahçe'ye gelen ve sportif direktörlük görevi yapan Mario Branco da imza töreninde ilgi gören isimler arasında bulunuyordu. Bazı taraftarlar Jose Mourinho'nun tribünleri selamlaması esnasında Portekizli sportif direktörden Robert Lewandowski'nin alınmasını istedi.
JOSE'DEN ÜÇLÜ
Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Jose Mourinho, imza töreni sonrasında tribünlere giderek tek tek selam verdi. Sonrasında mikrofonu eline alan 61 yaşındaki teknik adam üçlü çektirdi. O esnada taraftarlar büyük coşku yaşayarak sevgi gösterisinde bulundu.