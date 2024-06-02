PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

ÖZEL | Jose Mourinho'nun imza töreninde neler yaşandı neler!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmasının ardından bu akşam düzenlenen imza töreni büyük ilgi gördü. Taraftarlar Ülker Stadyumu'na akın ederken saha içinde de yaşananlar dikkat çekti. Takvim.com.tr şölene dönüşen akşamdan detayları sizler için derledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 20:36 Güncelleme 02 Haziran 2024, 20:38
ÖZEL | Jose Mourinho’nun imza töreninde neler yaşandı neler!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe, yeni seneye Jose Mourinho ile başlama kararı aldı. Dünyaca ünlü çalıştırıcıyla anlaşmaya varan sarı lacivertliler bugün 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Gözler artık seçime çevrildi. Çıkacak oylara göre seçilecek başkanla da transfer başlayacak. Bu akşam düzenlenen imza töreninde ise birçok detay vardı. Takvim.com.tr sizler için derledi.

MOURINHO: EN İYİ YERLERDEN BİRİNDEYİM

Jose Mourinho imza töreninde şunları söyledi; "Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim. Futbol, bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim. Ali Koç'u tanıdığımdan beri gerçekten şunu söyleyebilirim ki, burada olmayı çok istedim. Sizler çok büyük bir taraftar grubusunuz. Bunu tüm kalbimle söylüyorum, sizin bu tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Futbol, bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim. Normalde hocalar zaferlerden sonra bu sevgiyi görür ama ben bu sevgiyi şimdiden hissediyorum. Şu andan itibaren bende sizin ailenizden biriyim. Bu forma artık benim bir derim, bir kemiğim gibi. Öncelikle sevginizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum

Jose Mourinho Fenerbahçeye gelir gelmez transfere başladı! İspanyadan çifte dünya yıldızı transferi gündemde...Jose Mourinho Fenerbahçeye gelir gelmez transfere başladı! İspanyadan çifte dünya yıldızı transferi gündemde...
Jose Mourinho Fenerbahçe'ye gelir gelmez transfere başladı! İspanya'dan çifte dünya yıldızı transferi gündemde...

Adım Fenerbahçe ile geçtiğinden beri göstermiş olduğunuz sevgiyi derinden hissettim. Normalde bir teknik adam, elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama bunun öncesinde bu sevgiyi hissedebiliyorum sizden. Bu sevgi bana büyük bir sorumluluk veriyor. Ben de sizin ailenize aitim. Bu forma benim tıpkı derim, kemiğim gibi"

Jose Mourinhodan 2 yıldıza telefon! İşte Fenerbahçenin transfer raporuJose Mourinhodan 2 yıldıza telefon! İşte Fenerbahçenin transfer raporu
Jose Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte Fenerbahçe'nin transfer raporu

MOURİNHO'DAN TÜRKÇE SELAM

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, binlerce taraftarn akın ettiği sarı lacivertli tribünlere Türkçe konuşarak başladı. Mou, 'Tünaydın' diyerek selam verdi.

Mourinho'dan F.Bahçe taraftarına Türkçe selam!
ÖZEL I Jose Mourinhodan Fenerbahçe taraftarına Türkçe selamÖZEL I Jose Mourinhodan Fenerbahçe taraftarına Türkçe selam
ÖZEL I Jose Mourinho'dan Fenerbahçe taraftarına Türkçe selam

ENGELLERİ AŞIP MOURINHO'YA ULAŞTI

Ülker Stadyumu'nun imza töreni için ayrılan kısmı tamamen doldu. Taraftarların iğne atılsa yere düşmeyecek kadar doldurduğu tribünlerde bir kişi tüm güvenlik engellerini aşarak Jose Mourinho'ya ulaşmayı başardı.

Jose Mourinho'nun imza töreninde ilginç anlar!

LEWA'YI İSTEDİLER

Geçen sezon Fenerbahçe'ye gelen ve sportif direktörlük görevi yapan Mario Branco da imza töreninde ilgi gören isimler arasında bulunuyordu. Bazı taraftarlar Jose Mourinho'nun tribünleri selamlaması esnasında Portekizli sportif direktörden Robert Lewandowski'nin alınmasını istedi.

JOSE'DEN ÜÇLÜ

Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Jose Mourinho, imza töreni sonrasında tribünlere giderek tek tek selam verdi. Sonrasında mikrofonu eline alan 61 yaşındaki teknik adam üçlü çektirdi. O esnada taraftarlar büyük coşku yaşayarak sevgi gösterisinde bulundu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan ’teröristan’ tepkisi: Bataklık kurutulmadan huzur yok! | AK Parti’nin yeni yol haritasının şifreleri
Jose Mourinho Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı! Binlerce taraftar önünde imza attı
ÖZEL | Jose Mourinho’nun imza töreninde neler yaşandı neler!
Jose Mourinho’nun imza töreninde ilginç anlar! Fenerbahçeli bir taraftar üstüne koştu | Takvim.com.tr o anları kaydetti
3 ilçe 4 beldede seçimler yenilendi: Sandıktan AK Parti çıktı | İşte sonuçlar...
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’dan başıboş köpek düzenlemesiyle ilgili açıklama: Her sesi dinliyor, her düşünceyi önemsiyoruz
Bakan Göktaş açıkladı! Doğurganlık oranın en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılacak
Son dakika: İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bina çöktü! 8 kişi enkazdan sağ çıkarıldı 1 kişi can verdi... Kimlikleri belli oldu
LGS cevap anahtarı yayımlandı! İşte sözel ve sayısal soru kitapçığı... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Küçükçekmece’deki bina işte böyle çöktü! Facia saniye saniye kamerada
Donald Trump ile Khabib Nurmagomedov’dan samimi poz! Dünya şampiyonu sordu eski başkan ‘Filistin’de savaşı durduracağım’ dedi
Samsun’da 11 yaşındaki çocuğa 3 başıboş köpek saldırdı!
Devrim Muhafızlarının eski komutanı cumhurbaşkanı adayı oldu: Hamaney’in görünmez eli Vahid Haghanian! İran basını ‘geçmişi karanlık’ diye duyurdu
GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA! SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammı ne kadar olacak? Memura farklı artış var
Küçükçekmece’de bina çöktü otobüs kıl payı kurtuldu! Enkazın havadan görüntüsü... Hurdaya dönen araçlar ve binanın evveliyatı
SON DAKİKA