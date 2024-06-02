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Filenin Sultanları, ABD'yi devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. karşılaşmasında ABD ile kozlarını paylaştı. Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan maçı Filenin Sultanları 3-2 kazandı.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 01:24 Güncelleme 03 Haziran 2024, 01:24
Filenin Sultanları, ABD’yi devirdi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. karşılaşmasında ABD ile kozlarını paylaştı. Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan maçı Filenin Sultanları 3-2 kazandı. Böylelikle dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu Filenin Sultanları, organizasyonda oynadığı 8. maçta 6 galibiyetini aldı.

İŞTE SET SONUÇLARI:

1. Set sonucu: ABD 25-21 Türkiye

2. Set sonucu: ABD 20-25 Türkiye

3. Set sonucu: ABD 21-25 Türkiye

4. Set sonucu: ABD 25-12 Türkiye

5. Set sonucu: ABD 12-15 Türkiye


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