Filenin Sultanları, ABD’yi devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. karşılaşmasında ABD ile kozlarını paylaştı. Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan maçı Filenin Sultanları 3-2 kazandı. Böylelikle dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu Filenin Sultanları, organizasyonda oynadığı 8. maçta 6 galibiyetini aldı.
İŞTE SET SONUÇLARI:
1. Set sonucu: ABD 25-21 Türkiye
2. Set sonucu: ABD 20-25 Türkiye
3. Set sonucu: ABD 21-25 Türkiye
4. Set sonucu: ABD 25-12 Türkiye
5. Set sonucu: ABD 12-15 Türkiye