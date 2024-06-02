Jose Mourinho Fenerbahçe’ye gelir gelmez transfere başladı! İspanya’dan çifte dünya yıldızı transferi gündemde...

Portekizli deneyimli çalıştırıcı özel uçakla iniş yaptığı Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kendisini bekleyen helikopterle Taksim'de rezervasyon yapılan otele geçiş yaptı.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, yarın saat 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Mourinho'ya 'neden biz?' diye sordum. 'Tek hedefim Türkiye'de şampiyon olmak değil. Avrupa'da başarılı olup, orada da başardı dedirtmek için geliyorum' dedi."
YENİ EVİM SÖZLERİYLE PAYLAŞTI
Bugün İstanbul'a gelen Jose Mourinho, kendisine ait sosyal medya hesaplarından İstanbul üzerinde çekilmiş bir video paylaştı. The Special One lakaplı tecrübeli çalıştırıcı "Yeni evim" ifadelerini kullandı.
KADIKÖY'DE İMZA VAR
Sarı lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Jose Mourinho bu akşam saatlerinde Ülker Stadyumu'nda binlerce taraftarın önünde kendisini resmen kulübe bağlayan sözleşmeye imza atacak.
TRANSFERE DE BAŞLADI
Jose Mourinho Fenerbahçe kariyerine de çok hızlı başladı. Gelmeden önce istediği futbolcular üzerinden verdiği listede birçok yıldız ismin alınmasını talep etmişti.
Aziz Yıldırım da "Jose Mourinho'dan sonra şimdi futbolcu ismi vereyim, onları da alsınlar. Romelu Lukaku'yu Mourinho istiyor. Paulo Dybala var. Talisca da gelmek istiyor, ayrıca Trabzon'da oynayan santrfor vardı Alexander Sörloth. Bunlardan bir iki tanesini halletsinler. Diğerlerine biz gelince bakarız." demişti.
Bugün İstanbul'a gelen Mourinho'nun istediği futbolcular arasında İspanya'da forma giyen iki isim daha var.
La Liga'da Barcelona forması giyen Robert Lewandowski ve İlkay da yıldız teknik direktörün listesinde yer alıyor. Özellikle adı Galatasaray ile anılan gurbetçi futbolcu için devreye girilmesi de camiada heyecan yaratırken Polonyalı gol makinesi ise coşkuyu artırdı.
2022 yılından beri Barcelona'da forma giyen Robert Lewandowski'nin İspanyol deviyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Kariyerinde birçok başarılar elde eden tecrübeli golcünün güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.
Lewandowski için şimdiye kadar 50.1 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı.
Lewa, 2022 yılında Bayern Münih'ten Barcelona'ya 45 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
Dortmund ve Lech Poznan gibi takımların da formasını giyen Lewandowski, Polonya Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor.
Daha önce Dortmund'da Jürgen Klopp, Manchester City'de ise Pep Guardiola ile birlikte çalışan İlkay, beş kez Premier Lig ve bir kez de Bundesliga şampiyonluğu elde etmişti.
Üç kez Şampiyonlar Ligi finali oynayan ve İstanbul'da oynanan finalde Manchester City ile birlikte en büyük kupayı kazanma başarısı gösteren İlkay, 75 kez giydiği Almanya Milli Takımı formasıyla 18 gol atmıştı.
Geçen yaz transfer olduğu Barcelona'da kısa süre içerisinde Xavi'nin ilk 11'inin vazgeçilmezleri arasına giren İlkay toplamda 45'i ilk 11'de olmak üzere 51 maçta oynamıştı.
Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye elenmesinin ardından kırmızı kart gören Jules Kounde'ye yönelik eleştirileri nedeniyle takım içinde hedef adam haline gelen İlkay'ın milli takımdaki eski teknik direktörü Hansi Flick'in göreve gelmesine rağmen takımdan ayrılabileceği belirtiliyor.