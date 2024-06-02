Jose Mourinho Fenerbahçe’ye gelir gelmez transfere başladı! İspanya’dan çifte dünya yıldızı transferi gündemde...

Lewa, 2022 yılında Bayern Münih'ten Barcelona'ya 45 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Dortmund ve Lech Poznan gibi takımların da formasını giyen Lewandowski, Polonya Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor.

Daha önce Dortmund'da Jürgen Klopp, Manchester City'de ise Pep Guardiola ile birlikte çalışan İlkay, beş kez Premier Lig ve bir kez de Bundesliga şampiyonluğu elde etmişti.

Üç kez Şampiyonlar Ligi finali oynayan ve İstanbul'da oynanan finalde Manchester City ile birlikte en büyük kupayı kazanma başarısı gösteren İlkay, 75 kez giydiği Almanya Milli Takımı formasıyla 18 gol atmıştı.