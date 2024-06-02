Jose Mourinho’nun imza töreninde ilginç anlar! Fenerbahçeli bir taraftar üstüne koştu | Takvim.com.tr o anları kaydetti

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığı ve anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho resmi sözleşmeyi imzaladı.
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığı ve anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho resmi sözleşmeyi imzaladı.
KADIKÖY'DE ÇOŞKULU KARŞILAMA
Onlarca Fenerbahçe taraftarı dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu çoşkuyla karşıladı.
EN ÖNEMLİSİ FENERBAHÇE
İmza töreni sonrası Mourinho açıklamalarda bulundu.
Dünyaca ünlü teknik adam şu ifadeleri kullandı:
Tünaydın. İlk önce sevginize teşekkür ediyorum. Adım Fenerbahçe ile geçtiği ilk andan itibaren gösterdiğiniz sevgiyi hissettim. Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra sevgiyi görür ama ben şimdiden bunu hissettim.
Bana büyük bir sorumluluk veriyor. Size söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenizdenim. Fenerbahçe forması artık bedenimin bir parçası. Futbol bir tutku ve bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim.
Türkiye futbolu için, Türkiye Ligi'ni geliştirmek için yardımcı olmak için burada çalışmak istiyorum. Ama ne Türk futbolu ne Süper Lig, en önemlisi, asıl önemli olan şey Fenerbahçe. Ali Koç'la tanıştığım ilk andan itibaren buraya sizler için burada olmayı çok istedim.
Sizler çok büyük bir taraftar grubusunuz. Sizin bir tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Şu andan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim.
İMZA TÖRENİNDE İLGİNÇ ANLAR
Açıklamaların ardından imza töreninde ilginç anlar yaşandı. Bir Fenerbahçe taraftarı Jose Mourinho'nun üzerine koştu.
Sahaya giren taraftar Mourinho'ya ulaşarak sarıldı. O anları Takvim.com.tr kaydetti.
İŞTE O ANLAR...
ÖZEL | İmza töreninde sahaya atlayan bir taraftar, Jose Mourinho'ya ulaştı.— Takvim (@takvim) June 2, 2024
📹 Takvim | Görkem Ağgündüz pic.twitter.com/eJU6adpYC3