Jose Mourinho kendine has özelliklerini dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de gösterdi. TNT Sports'a yorumcu olarak katılan deneyimli çalıştırıcı maç sonrasında Bellingham'ın isteğini kırmayıp annesiyle fotoğraf çektirdi. Ardından da İngiliz futbolcuya 'Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun' dedi.

"Sorry about that, my mum's fancied you for years!" 🤣🥰



We're all here for Jude Bellingham's mum asking for a picture with Jose Mourinho 📸#UCLfinal | @BellinghamJude pic.twitter.com/6j96sy7wUG