SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Jose Mourinho'nun uçağı nerede ne zaman gelecek TC-ACN canlı takip et!

Fenerbahçe'nin gelecek sezondan itibaren teknik direktörlük koltuğunda oturacak olan Jose Mourinho bugün İstanbul'a gelecek. Dünyanın en iyi antrenörleri arasında yer alan Portekizli çalıştırıcıyı bekleyen binlerce taraftar hem havalimanına hem de Ülker Stadyumu'na akın edecek. Diğer yandan Mourinho'nun uçağını merak edenler canlı takipte bulunmak istiyor. Jose Mourinho'nun uçağı nerede Flightradar24 canlı takip et haberimizde yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 11:16 Güncelleme 02 Haziran 2024, 11:23
Jose Mourinho’nun uçağı nerede ne zaman gelecek TC-ACN canlı takip et!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Jose Mourinho'nun uçağını takip et, Jose Mourinho'nun uçağı nerede ve Jose Mourinho'nun uçağının kodu ne? gibi terimler bugünün en çok aranan konuları arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörle anlaşan Fenerbahçe dün akşam bombayı patlattı. İlk etapta herkesi şaşırtan bu gelişme 1 Haziran itibarıyla resmiyete kavuştu ve bu akşam da imza töreni gerçekleşecek. Taraftarlar ise deneyimli çalıştırıcının uçağını takip ederek bu coşkuya ortak olmak istiyor. Peki, Jose Mourinho'nun uçağı nerede Flightradar24 canlı takip et haberimizde yer alıyor.

Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olan olağan genel kurul öncesinde Jose Mourinho fırtınası esiyor. Aziz Yıldırım'ın gündeme getirdiği ve ardından mevcut yönetimin 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı dünyaca ünlü Portekizli teknik adam bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadyumu'na gelecek. Binlerce taraftarın yer alacağı organizasyon için de hiçbir detay atlanmadan hazırlıklar tamamlandı.

Jose Mourinho dünyaca ünlü yıldızları getiriyor! Transfer listesi ortaya çıktıJose Mourinho dünyaca ünlü yıldızları getiriyor! Transfer listesi ortaya çıktı
Jose Mourinho dünyaca ünlü yıldızları getiriyor! Transfer listesi ortaya çıktı

Jose Mourinho'nun başarıları

2 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu
1 UEFA Kupası
1 UEFA Avrupa Ligi Kupası
1 Konferans Ligi Kupası
2 Portekiz Lig Şampiyonluğu
3 Premier League Şampiyonluğu
2 Serie A Şampiyonluğu
1 La Liga Şampiyonluğu
1 Portekiz Kupası
1 FA Kupası
3 Football League Kupası
1 İtalya Kupası
1 Copa Del Rey

Jose Mourinhodan 2 yıldıza telefon! İşte Fenerbahçenin transfer raporuJose Mourinhodan 2 yıldıza telefon! İşte Fenerbahçenin transfer raporu
Jose Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte Fenerbahçe'nin transfer raporu

Jose Mourinho'nun bireysel ödülleri
Onze d'Or Yılın Teknik Direktörü
FIFA Yılın Teknik Direktörü
4x IFFHS World's Best Club Coach
IFFHS World's Best Coach of the 21st Century 2001 - 2020
3x Premier League Yılın Teknik Direktörü
2x Serie A Yılın Teknik Direktörü
2x UEFA Yılın Teknik Direktörü
Portekiz Yüzyılın Teknik Direktörü

Borussia Dortmundun yıldızı Fenerbahçe yolunda! Orta sahaya dinamoBorussia Dortmundun yıldızı Fenerbahçe yolunda! Orta sahaya dinamo
Borussia Dortmund'un yıldızı Fenerbahçe yolunda! Orta sahaya dinamo

Fenerbahçe'den üst üste paylaşımlar

Jose Mourinho ile 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Fenerbahçe dün akşamdan itibaren sosyal medyada adeta bombardımana başladı. Milyonlarca takipçisi bulunan hesaplarından duyurularda bulunan Kanarya, Portekizli teknik direktörün 14.30'da İstanbul'a geleceğini ve 19.00'da Ülker Stadyumu'na giriş yapacağını açıkladı.

Fenerbahçeden dev transfer çalımı! Galatasaray taraftarları çıldıracak: Anlaşma sağlandı!Fenerbahçeden dev transfer çalımı! Galatasaray taraftarları çıldıracak: Anlaşma sağlandı!
Fenerbahçe'den dev transfer çalımı! Galatasaray taraftarları çıldıracak: Anlaşma sağlandı!



İşte o video...

MOU ZAMANI!

BELLINGHAM'I ÇAĞIRDI

Jose Mourinho kendine has özelliklerini dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de gösterdi. TNT Sports'a yorumcu olarak katılan deneyimli çalıştırıcı maç sonrasında Bellingham'ın isteğini kırmayıp annesiyle fotoğraf çektirdi. Ardından da İngiliz futbolcuya 'Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun' dedi.

Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi finali öncesi katıldığı programda Fenerbahçe'ye ilişkin soruyu da yanıtladı.

Henüz kesin bir anlaşma olmadığını ama Fenerbahçe'de çalışmak istediğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak. Çünkü geçmemiz gereken 3 tur var. Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Euro 2024'te olacak. İlk maçlar öncesi hazırlık kampına katılamayacaklar. Zor olacak ama ben meydan okumayı severim. Şampiyonlar Ligi için savaşacağım." diye konuştu.

MOURINHO'NUN UÇAĞI NEREDE? CANLI TAKİP ET

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho bugün İstanbul'a ayak basacak. Londra'dan havalanacak Acun Ilıcalı'ya ait özel uçak 14.30 sıralarında iniş yapacak. Ardından da dünyaca ünlü çalıştırıcı kulübe gidecek ve tören saatini bekleyecek. Taraftarlar da uçağı internette araştırarak takip etmek istiyor. Flightradar24 üzerinden bunu gerçekleştirmek mümkün. TC-ACN kodu ile canlı takip edebilirsiniz.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bina çöktü! 7 kişi enkazdan sağ çıkarıldı 1 kişi can verdi... Soruşturma başlatıldı
Küçükçekmece’deki bina işte böyle çöktü! Facia saniye saniye kamerada
Son dakika: İki oturum 90 soruluk LGS başladı! Oku, düşün, uygula, neticelendir... | Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Küçükçekmece’de bina çöktü otobüs kıl payı kurtuldu! Enkazın havadan görüntüsü... Hurdaya dönen araçlar ve binanın evveliyatı
Soykırım kabinesinde ateşkes krizi! Ben Gvir ve Smotrich Netanyahu’yu hükümeti devirmekle tehdit etti
Türkiye’nin konuştuğu Pendik cinayetinde flaş detaylar! Parçalara ayrılıp çöpe atılan Nihat Salih’in katili kırmızı reçeteli ilaçları...
TÜRKSAT 6A ABD YOLUNDA! Yerli ve milli ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A SpaceX’ten uzaya gönderilecek
3 ilçe 4 beldede seçimler yenileniyor! Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan, Aksaray Güzelyurt... Sandık kuruldu
AK Parti düğmeye bastı! Vergi adaletsizliğine son! Tabana değil tavana yayılacak! Paket hazır Meclis’e geliyor
Schengen vizesi çıkmazında yeni kriz! O ülkeden 8 günlük vize! Vizesiz gidilen ülkeler hangileri? İşte Türkiye’den vize istemeyen ülkeler listesi!
Tel Aviv-Washington hattından yeni ateşkes oyunu! İsrail basını Hamas ile anlaşıldığını iddia etti Netanyahu’nun baş danışmanı ‘kalıcı ateşkes yok’ dedi
Gezi vandalizminin 11. yılı! Kıvılcım FETÖ’den finansman Kızıl Soros’tan: İhanetin kronolojisi ve Türkiye’nin geleceğinden çalınan milyar dolarlar
Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin Kızılcahamam kampında önemli açıklamalar
FETÖ’cüler canlı yayında gazeteciye saldırdı! Üzerine araba sürüp ezmeye çalıştı yetmedi yumrukladı | Dışişleri Bakanlığı: Hesap verecekler
Jose Mourinho’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran mesaj: Yarın Kadıköy’de buluşuyoruz
SON DAKİKA