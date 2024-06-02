Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olan olağan genel kurul öncesinde Jose Mourinho fırtınası esiyor. Aziz Yıldırım'ın gündeme getirdiği ve ardından mevcut yönetimin 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı dünyaca ünlü Portekizli teknik adam bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadyumu'na gelecek. Binlerce taraftarın yer alacağı organizasyon için de hiçbir detay atlanmadan hazırlıklar tamamlandı.
Jose Mourinho'nun başarıları
2 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu
1 UEFA Kupası
1 UEFA Avrupa Ligi Kupası
1 Konferans Ligi Kupası
2 Portekiz Lig Şampiyonluğu
3 Premier League Şampiyonluğu
2 Serie A Şampiyonluğu
1 La Liga Şampiyonluğu
1 Portekiz Kupası
1 FA Kupası
3 Football League Kupası
1 İtalya Kupası
1 Copa Del Rey
Jose Mourinho'nun bireysel ödülleri
Onze d'Or Yılın Teknik Direktörü
FIFA Yılın Teknik Direktörü
4x IFFHS World's Best Club Coach
IFFHS World's Best Coach of the 21st Century 2001 - 2020
3x Premier League Yılın Teknik Direktörü
2x Serie A Yılın Teknik Direktörü
2x UEFA Yılın Teknik Direktörü
Portekiz Yüzyılın Teknik Direktörü
Fenerbahçe'den üst üste paylaşımlar
Jose Mourinho ile 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Fenerbahçe dün akşamdan itibaren sosyal medyada adeta bombardımana başladı. Milyonlarca takipçisi bulunan hesaplarından duyurularda bulunan Kanarya, Portekizli teknik direktörün 14.30'da İstanbul'a geleceğini ve 19.00'da Ülker Stadyumu'na giriş yapacağını açıkladı.
Yarın akşama plan yapmayın. 😉⏳— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2024
İşte o video...
Dünyanın En Büyük Spor Kulübünün Büyük Taraftarı!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2024
Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz. 😌🙃
2 Haziran Pazar saat 19.00'da stadımızda buluşuyoruz!💛💙 pic.twitter.com/jPOcSnzpZL
MOU ZAMANI!
MOU zamanı ⏳ pic.twitter.com/zAfHOT3LPb— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 2, 2024
BELLINGHAM'I ÇAĞIRDI
Jose Mourinho kendine has özelliklerini dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de gösterdi. TNT Sports'a yorumcu olarak katılan deneyimli çalıştırıcı maç sonrasında Bellingham'ın isteğini kırmayıp annesiyle fotoğraf çektirdi. Ardından da İngiliz futbolcuya 'Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun' dedi.
"Sorry about that, my mum's fancied you for years!" 🤣🥰— Football on TNT Sports (@footballontnt) June 1, 2024
We're all here for Jude Bellingham's mum asking for a picture with Jose Mourinho 📸#UCLfinal | @BellinghamJude pic.twitter.com/6j96sy7wUG
Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi finali öncesi katıldığı programda Fenerbahçe'ye ilişkin soruyu da yanıtladı.
Henüz kesin bir anlaşma olmadığını ama Fenerbahçe'de çalışmak istediğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak. Çünkü geçmemiz gereken 3 tur var. Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Euro 2024'te olacak. İlk maçlar öncesi hazırlık kampına katılamayacaklar. Zor olacak ama ben meydan okumayı severim. Şampiyonlar Ligi için savaşacağım." diye konuştu.
MOURINHO'NUN UÇAĞI NEREDE? CANLI TAKİP ET
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho bugün İstanbul'a ayak basacak. Londra'dan havalanacak Acun Ilıcalı'ya ait özel uçak 14.30 sıralarında iniş yapacak. Ardından da dünyaca ünlü çalıştırıcı kulübe gidecek ve tören saatini bekleyecek. Taraftarlar da uçağı internette araştırarak takip etmek istiyor. Flightradar24 üzerinden bunu gerçekleştirmek mümkün. TC-ACN kodu ile canlı takip edebilirsiniz.