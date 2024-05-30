Fenerbahçe çıldırdı! Benzema derken daha iyisi geliyor

Süper Lig'de 2023-24 sezonu sona erdi. Rekorların kırıldığı sezonda Galatasaray, 102 puanla şampiyonluğa ulaştı.
Süper Lig'de 2023-24 sezonu sona erdi. Rekorların kırıldığı sezonda Galatasaray, 102 puanla şampiyonluğa ulaştı.
Ligin ilk yarısını lider tamamlayan ve uzun süre zirveden inmeyen Fenerbahçe, özellikle Kadıköy'de yaptığı puan kayıplarının ardından liderliği Galatasaray'a kaptırdı.
Sarı lacivertliler, Rams Park'ta ezeli rakibini mağlup etmesine rağmen şampiyonluğa ulaşamadı ve 99 puanla ligi 2. sırada tamamladı.
HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ!
Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.
2. ön eleme turundan itibaren gruplara katılmak için mücadele edecek olan Kanarya'yı zorlu rakipler bekliyor.
Sarı lacivertliler transfer harekatını da buna göre yürütmek isterken, 19 Temmuz tarihinde oynanacak ilk ön eleme maçı öncesi takviyelerini tamamlamak istiyor.
BRANCO RAPORUNU HAZIRLADI!
9 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde mevcut yönetim, göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.
Sportif direktör Mario Branco'nun raporu doğrultusunda transfer dönemine hazırlanan Kanarya'da, takımdan ayrılacak isimler de gelecekler kadar önem kazandı.
Gelecek sezon yabancı sınırının 12'ye düşecek olması, Fenerbahçe'yi en fazla düşündüren etmenlerden biri.
TEKNİK DİREKTÖR BELİRSİZLİĞİ!
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği yaşanıyor. Sarı lacivertliler, 9 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek.
Başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın tek hedefi Jose Mourinho. Yıldırım, Portekizli teknik adamla yeniden bir araya gelecek.
Mevcut başkan Ali Koç'un adayı ise henüz bilinmiyor. Koç'un da Mourinho ile görüştüğü öğrenilirken, ünlü teknik adamın maliyetini yüksek bulduğu belirtildi.
Koç'un bir diğer adayının ise son olarak Milan'ı çalıştıran Pioli olduğu ifade edildi.
İSMAİL KARTAL KALACAK MI?
Fenerbahçe'de puan rekorları kıran ve derbilerde yakaladığı galibiyet yüzdesiyle dikkat çeken İsmail Kartal, yine de takımı şampiyon yapamadı.
4 kupa hedefiyle çıkılan sezonda eli boş kalan Fenerbahçe, yönetim kararıyla Süper Kupa maçına çıkmadı. Süper Lig'de de ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası'na ise bu sezon Süper Lig'e veda eden Ankaragücü'ne farklı kaybedilerek veda edildi. Avrupa macerası ise çeyrek finalden öteye gitmedi.
Ligde oynanan son maçta İstanbulspor'u farklı geçen Fenerbahçe, ligi 99 puan ve 99 gol atarak tamamladı.
Karşılaşmanın ardından takvim.com.tr'ye konuşan İsmail Kartal, gelecek sezon ile ilgili "Hayırlısı neyse öyle olsun. Bekleyip göreceğiz." açıklamasını yaptı.
LEWANDOWSKİ BOMBASI!
Fenerbahçe'de iki başkan adayının da takıma dünya yıldızı bir golcü transferi yapması beklenirken ilk olarak gündeme Benzema gelmişti.
Ancak Yeni Asır'ın haberine göre; Ali Koç'un yeniden başkalığa seçilmesi durumunda Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan Robert Lewandowski'yi getireceği iddia edildi.
Barça'da mutsuz olan yıldız oyuncu için Branco'nun devreye girdiği ve temaslara başladığı ileri sürüldü.
Bu sezon Barcelona'da 49 resmi maçta forma giyen Lewandowski, 26 gol ve 9 asistlik katkı verdi.