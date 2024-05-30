Fenerbahçe çıldırdı! Benzema derken daha iyisi geliyor

Gelecek sezon yabancı sınırının 12'ye düşecek olması, Fenerbahçe'yi en fazla düşündüren etmenlerden biri.





TEKNİK DİREKTÖR BELİRSİZLİĞİ!



Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği yaşanıyor. Sarı lacivertliler, 9 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek.

Başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın tek hedefi Jose Mourinho. Yıldırım, Portekizli teknik adamla yeniden bir araya gelecek.

Mevcut başkan Ali Koç'un adayı ise henüz bilinmiyor. Koç'un da Mourinho ile görüştüğü öğrenilirken, ünlü teknik adamın maliyetini yüksek bulduğu belirtildi.