2024 Fenerbahçe başkanı kim olacak? Fenerbahçe başkanlık seçimi bugün mü, ertelendi mi? Ali Koç, Aziz Yıldırım... Kim seçildi?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün heyecanla beklenen başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Taraftarlar, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenecek olan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından sonuçların açıklanacağı anı dört gözle bekliyor.
FENERBAHÇE'DEN SEÇİM AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Spor Kulübü, yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelendiğini açıkladı.
KULÜP TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
''Değerli Üyemiz,
Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir.
Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 10.00'da başlayacaktır.
Saygılarımızla,
Fenerbahçe Spor Kulübü''