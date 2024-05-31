2024 Fenerbahçe başkanı kim olacak? Fenerbahçe başkanlık seçimi bugün mü, ertelendi mi? Ali Koç, Aziz Yıldırım... Kim seçildi?

FENERBAHÇE BAŞKANI KİM OLACAK?

Mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım arasında geçmesi beklenen seçimde daha önce Sadettin Saran'ın da adaylık açıklaması olmuştu. Ancak Saran, Ali Koç lehinde adaylıktan çekildiğini taraftarlar ile paylaştı.

Buna göre seçimde Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın oy oranları takip edilecek.