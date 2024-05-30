Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı kırmızılılar, rekorlar kırarark geçirdiği sezonu Fenerbahçe'nin önünde tamamladı ve şampiyonluğunu ilan etti.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı kırmızılılar, rekorlar kırarark geçirdiği sezonu Fenerbahçe'nin önünde tamamladı ve şampiyonluğunu ilan etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iki sezon üst üste aynı başarıyı elde eden Galatasaray'da, başkan Dursun Özbek de yeniden seçilerek görevini sürdürecek.
BURUK KALIYOR!
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un geleceği belirsizliğini koruyordu. Şampiyon teknik adam, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklama ile Galatasaray'a hizmet etmeye devam edeceğini duyurdu.
Yönetimin, tecrübeli teknik adam ile kısa sürede yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.
GÖZLER ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
Galatasaray'da tüm plan yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek için kurulacak.
Geride kalan sezonda Bayern Münih ve Manchester United gibi devlerin bulunduğu grupta iyi işlere imza atan Aslan, Kopenhag'ın arkasında kalarak grubunu 3. tamamladı ve Avrupa Ligi'ne düştü.
Burada Sparta Prag ile karşılaşan temsilcimiz, ilk maçı 3-2 kazansa da ikinci maçta sahadan farklı mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.
Bu sezon Devler Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını da bu plan doğrultusunda yapacak.
İSKELET KORUNACAK
Galatasaray'da ilk hedef takımın iskeletini koruyarak eksik bölgeleri tamamlamak. Bu doğrultuda sezon içerisinde Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Torreira ile yeni sözleşme imzalandı.
Takımdan ayrılacağı iddia edilen Mauro Icardi de şampiyonluğun ilan edildiği Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklama ile yüreklere su serpti.
Arjantinli yıldız gelecek sezon da takımda kalacağını ve 5. yıldızı takmak için mücadele edeceğini söyledi.
MERTENS BELİRSİZ
İlerleyen yaşına rağmen özellikle ligin ikinci yarısında takımı sırtlayan Mertens, şampiyonluğun mimarlarından oldu.
Sözleşmesi sona eren ve geleceği belirsizliğini koruyan Belçikalı yıldız, Sivasspor maçının ardından sözleşme görüşmelerine başlayacaklarını duyurmuştu.
Ancak o günden bu yana herhangi bir gelişme yaşanmazken, Mertens ailesinin kariyerine Belçika'da devam etmek istedikleri öğrenildi.
AYRILIKLAR NETLEŞİYOR
Galatasaray'da Okan Buruk'un raporuna göre yönetim çalışmalarını sürdürürken takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı.
Buna göre; neredeyse hiç verim alınamayan Sergio Oliveira, Tete ve Zaha için gelecek teklifler değerlendirilecek.
Takıma kiralık olarak katılan Ndombele ve Carlos Vinicius ile de devam edilmeyecek.
Ayrıca 6 aylık sözleşme imzalanan Serge Aurier'in de Galatasaray kariyeri kısa sürecek.
YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ
Galatasaray'ın savunma hattında da bir değişime gitmesi bekleniyor. Abdülkerim Bardakcı ile yola devam edecek olan Aslan, milli stoperin partnerini değiştirecek.
Bu doğrultuda Nelsson ve Davinson Sanchez için gelen teklifler değerlendirilecek. Galatasaray'ın bu transferlerden beklentisi en az 20 milyon euro.
KEREM'DEN AYRILIK SİNYALİ
Sezonun ikinci yarısında formadan uzak kalan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı camiaya veda edebilir. Milli yıldız Konyaspor maçının ardından ayrılık sinyali verdi.
Adı özellikle MLS ve Arabistan takımlarıyla anılan Kerem Aktürkoğlu, 'Ben takımda olsam da olmasam da...' diyerek veda imasında bulundu.
TRANSFER KARARI
Galatasaray'da transfer yapılacak bölgeler de belirlendi. Aslan; sağ bek, stoper, orta saha, kanat ve forvet bölgelerine takviye yapacak.
Galatasaray'ın 2'si dünya yıldızı 2'si ise gol kralı olmak üzere 4 ismi listesine aldığı öğrenildi.
BOUPENDZA HAZIR!
Vinicius'un yerine üst düzey bir golcü arayan Galatasaray, Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza'yı yakın markaja almış durumda.
MLS takımı Cincinnati'de aradığını bulamayan ve yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen 27 yaşındaki santrfor için girişimler sürüyor.
Çenesindeki kırık nedeniyle son 4 maçta oynamayan Boupendza, Aslan'a gelmeyi çok istiyor.
ADA'NIN GOL KRALI
İngiliz medyası, Blackburn Rovers forması giyen İrlandalı Samuel Joseph Szmodics için Galatasaray'ın transfer teklifinde bulunduğunu duyurdu.
Yönetim, asıl mevkisi on numara olmasına rağmen bu sezon 44 maçta 27 kez ağları sarsarak gol kralı olan 28 yaşındaki Szmodics'i kaptırmamak için elini çabuk tutmak istiyor.
Szmodics'in gelmesi Mertens ile yolların ayrılacağı anlamına da gelebilir.
SERGIO RAMOS HAMLESİ
Sevilla ile sözleşmesi sona eren İspanyol yıldızın menajerinden randevu istendi.
Cimbom, cazip teklifler alan Nelsson, Abdülkerim ve Sanchez'den biri ayrılırsa Sergio Ramos için her türlü fedakarlığı yapacak.
38 yaşındaki Ramos tecrübesiyle özellikle Avrupa kulvarında Aslan'a büyük güç katacak.
İLKAY GÜNDOĞAN'DAN VAZGEÇİLMİYOR
Teknik direktör Okan Buruk'un takımda görmeyi en çok istediği isimlerden biri de İlkay Gündoğan.
Barcelona'da çok da mutlu olmadığı belirtilen İlkay eğer İspanyol kulübüyle yolları ayırmaya karar verirse Cimbom hemen devreye girecek.
Yönetim, sıkı bir Galatasaray taraftarı olan 33 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun menajeriyle sürekli temasta.