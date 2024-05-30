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Galatasaray'dan 'dört dörtlük' transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılılar takımda katkı alamadıkları isimlerle yolları ayırmayı planlarken, yerlerine gelecek isimler de netleşmeye başladı. Aslan'ın 2'si dünya yıldızı 2'si de gol kralı olmak üzere 4 ismi listesine aldığı öğrenildi. İşte o isimler...

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 09:39 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 09:39
Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı kırmızılılar, rekorlar kırarark geçirdiği sezonu Fenerbahçe'nin önünde tamamladı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iki sezon üst üste aynı başarıyı elde eden Galatasaray'da, başkan Dursun Özbek de yeniden seçilerek görevini sürdürecek.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

BURUK KALIYOR!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un geleceği belirsizliğini koruyordu. Şampiyon teknik adam, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklama ile Galatasaray'a hizmet etmeye devam edeceğini duyurdu.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

Yönetimin, tecrübeli teknik adam ile kısa sürede yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

GÖZLER ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Galatasaray'da tüm plan yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek için kurulacak.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

Geride kalan sezonda Bayern Münih ve Manchester United gibi devlerin bulunduğu grupta iyi işlere imza atan Aslan, Kopenhag'ın arkasında kalarak grubunu 3. tamamladı ve Avrupa Ligi'ne düştü.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

Burada Sparta Prag ile karşılaşan temsilcimiz, ilk maçı 3-2 kazansa da ikinci maçta sahadan farklı mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

Bu sezon Devler Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını da bu plan doğrultusunda yapacak.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

İSKELET KORUNACAK

Galatasaray'da ilk hedef takımın iskeletini koruyarak eksik bölgeleri tamamlamak. Bu doğrultuda sezon içerisinde Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Torreira ile yeni sözleşme imzalandı.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Mauro Icardi de şampiyonluğun ilan edildiği Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklama ile yüreklere su serpti.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

Arjantinli yıldız gelecek sezon da takımda kalacağını ve 5. yıldızı takmak için mücadele edeceğini söyledi.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

MERTENS BELİRSİZ

İlerleyen yaşına rağmen özellikle ligin ikinci yarısında takımı sırtlayan Mertens, şampiyonluğun mimarlarından oldu.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

Sözleşmesi sona eren ve geleceği belirsizliğini koruyan Belçikalı yıldız, Sivasspor maçının ardından sözleşme görüşmelerine başlayacaklarını duyurmuştu.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

Ancak o günden bu yana herhangi bir gelişme yaşanmazken, Mertens ailesinin kariyerine Belçika'da devam etmek istedikleri öğrenildi.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

AYRILIKLAR NETLEŞİYOR

Galatasaray'da Okan Buruk'un raporuna göre yönetim çalışmalarını sürdürürken takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

Buna göre; neredeyse hiç verim alınamayan Sergio Oliveira, Tete ve Zaha için gelecek teklifler değerlendirilecek.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

Takıma kiralık olarak katılan Ndombele ve Carlos Vinicius ile de devam edilmeyecek.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

Ayrıca 6 aylık sözleşme imzalanan Serge Aurier'in de Galatasaray kariyeri kısa sürecek.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ

Galatasaray'ın savunma hattında da bir değişime gitmesi bekleniyor. Abdülkerim Bardakcı ile yola devam edecek olan Aslan, milli stoperin partnerini değiştirecek.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

Bu doğrultuda Nelsson ve Davinson Sanchez için gelen teklifler değerlendirilecek. Galatasaray'ın bu transferlerden beklentisi en az 20 milyon euro.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

KEREM'DEN AYRILIK SİNYALİ

Sezonun ikinci yarısında formadan uzak kalan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı camiaya veda edebilir. Milli yıldız Konyaspor maçının ardından ayrılık sinyali verdi.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

Adı özellikle MLS ve Arabistan takımlarıyla anılan Kerem Aktürkoğlu, 'Ben takımda olsam da olmasam da...' diyerek veda imasında bulundu.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

TRANSFER KARARI

Galatasaray'da transfer yapılacak bölgeler de belirlendi. Aslan; sağ bek, stoper, orta saha, kanat ve forvet bölgelerine takviye yapacak.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

Galatasaray'ın 2'si dünya yıldızı 2'si ise gol kralı olmak üzere 4 ismi listesine aldığı öğrenildi.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

BOUPENDZA HAZIR!

Vinicius'un yerine üst düzey bir golcü arayan Galatasaray, Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza'yı yakın markaja almış durumda.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

MLS takımı Cincinnati'de aradığını bulamayan ve yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen 27 yaşındaki santrfor için girişimler sürüyor.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

Çenesindeki kırık nedeniyle son 4 maçta oynamayan Boupendza, Aslan'a gelmeyi çok istiyor.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

ADA'NIN GOL KRALI

İngiliz medyası, Blackburn Rovers forması giyen İrlandalı Samuel Joseph Szmodics için Galatasaray'ın transfer teklifinde bulunduğunu duyurdu.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

Yönetim, asıl mevkisi on numara olmasına rağmen bu sezon 44 maçta 27 kez ağları sarsarak gol kralı olan 28 yaşındaki Szmodics'i kaptırmamak için elini çabuk tutmak istiyor.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

Szmodics'in gelmesi Mertens ile yolların ayrılacağı anlamına da gelebilir.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

SERGIO RAMOS HAMLESİ

Sevilla ile sözleşmesi sona eren İspanyol yıldızın menajerinden randevu istendi.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

Cimbom, cazip teklifler alan Nelsson, Abdülkerim ve Sanchez'den biri ayrılırsa Sergio Ramos için her türlü fedakarlığı yapacak.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

38 yaşındaki Ramos tecrübesiyle özellikle Avrupa kulvarında Aslan'a büyük güç katacak.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN VAZGEÇİLMİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un takımda görmeyi en çok istediği isimlerden biri de İlkay Gündoğan.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

Barcelona'da çok da mutlu olmadığı belirtilen İlkay eğer İspanyol kulübüyle yolları ayırmaya karar verirse Cimbom hemen devreye girecek.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

Yönetim, sıkı bir Galatasaray taraftarı olan 33 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun menajeriyle sürekli temasta.

Galatasaray’dan ’dört dörtlük’ transfer operasyonu! 2 dünya yıldızı 2 gol kralı geliyor

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