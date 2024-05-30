SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

31 Mayıs 2024 Sırbistan-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maç takvimi! Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları Sırbistan Türkiye maçı...

Dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", ABD'nin Teksas eyaletinin Arlington kentinde düzenlenecek olan Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta maçlarında sahne almaya hazırlanıyor. Milli takımımız, bu önemli turnuvada performansını sergilemek üzere yoğun bir hazırlık dönemi geçirdi ve taraftarlar büyük bir heyecanla maçların başlamasını bekliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 08:03 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 08:03
31 Mayıs 2024 Sırbistan-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maç takvimi! Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları Sırbistan Türkiye maçı...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, "Filenin Sultanları", Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında sahne almaya hazırlanıyor. İşte tüm merak edilenler...

SIRBİSTAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Sırbistan Türkiye voleybol maçı, 31 Mayıs 2024 Cuma günü (30'u 31'e bağlayan gece) oynanacak. Zorlu mücadele, saat 03.30'da başlayacak. Sırbistan Türkiye maçı, TRT SPOR ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ PROGRAMI

31 Mayıs Cuma

03.30 Sırbistan-Türkiye

1 Haziran Cumartesi

21.00 Güney Kore-Türkiye

2 Haziran Pazar

23.00 ABD-Türkiye

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş

İLK 8 FİNALE YÜKSELECEK

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ligin ikinci etabında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü etabında ise 11-16 Haziran'da Çin'de parkeye çıkacak. VNL'de 16 takımın mücadele edeceği üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekipler, finallere katılma hakkı kazanacak.

Son dakika haberi: EURO 2024 şampiyonluk oranları belli oldu! İşte Türkiyenin son durumu ve ihtimaliSon dakika haberi: EURO 2024 şampiyonluk oranları belli oldu! İşte Türkiyenin son durumu ve ihtimali
Son dakika haberi: EURO 2024 şampiyonluk oranları belli oldu! İşte Türkiye'nin son durumu ve ihtimali

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan grup toplantısında duyurmuştu! Türkiye’deki sahipsiz hayvan tartışması ve kuduz vakaları Avrupa’nın da radarında
Kalben hakkında flaş suçlama: Ünlülere uyuşturucu satıyor
Deniz Akkaya 15 yaşındaki kızını ifşa etti! Polis kapıya dayandı! Ayşe ile arasında neler oldu? Bakanlık harekete geçti
Soykırım ortağı ABD’nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken’dan Refah sorusuna kaçamak yanıt! İsrail ABD silahı mı kullandı? Kalıntılarda GBU-39 izi
Kadınlara erken emeklilik: Hangi imkanlar sunuluyor? Reformlar neler getirecek? İşte yaş ve prim desteğinin tüm detayları...
Sözde yazar Azra Kohen’den skandal ’Filistin’ sözleri: Gazzeli çocukları bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar | Yazarlardan tepki yağdı
AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan A Haber canlı yayınında İsrail’e tepki: Yerle bir olacak
Beşiktaş, Ajax’ın Hollandalı yıldızı Steven Berghuis için yeniden harekete geçti!
Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! İtalya, İrlanda ve Norveç Başbakanı ile telefonda görüştü! | Filistin devletini tanıyın çağrısı!
Kaza mı, sabotaj mı? İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza raporu açıklandı! 69 saniye detayı...
Soğuk savaş sürüyor: Fenerbahçe’de yaşanan restleşmeyi TAKVİM açıklıyor
TSK personeline ilişkin kanun teklifi Meclis’te kabul edildi! TV’lerde elde çubuk dilde nutuk devrine son | TSK personel atama, tazminat, sınav...
Pendik’teki parçalanmış cesedin başı orada bulundu! Beyaz kova detayı: O görüntülerdeki şahsın evine mi gitti? Flaş tutuklama
ÖZEL | Sakatlığını açıklayan Çağlar Söyüncü EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
Seçil Erzan’dan bomba Semih Kaya iddiası: 3 valizle iki kez çıktı! Fatih Terim de mağdur olarak dosyaya girdi! İddianamede dikkat çeken hesap hareketleri detayı |
SON DAKİKA