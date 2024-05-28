Son dakika transfer haberleri! Galatasaray’a kral orta saha geliyor! Bu hamleyi kimse beklemiyordu... Tam 33 gol attı

Galatasaray'da öncelikli hedef ise orta saha. Sergio Oliveira ve Tanguy Ndombele'nin ayrılmasının ardından Lucas Torreira'nın tek yabancı olarak kalacağı rotasyonda merkeze önemli bir isim almak isteyen teknk heyet ve yönetim çalışmalarını sürdürüyor.

Casemiro ve İlkay Gündoğan'ın adının geçtiği sarı kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Okan Buruk verdiği raporda flaş bir ismin adını iletti ve resmi teklif yapıldı.

Orta sahada elini güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın istediği yıldız futbolcu geride kalan sezonda tam 33 kez rakip fileleri sarsıp gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, orta saha transferi için girişimlere başladı. Sarı-Kırmızılılar, 8-10 numara oynayabilen ve Blackburn'de müthiş bir sezon geçiren Sammie Szmodics'i kadrosuna katmak istiyor. Football League World'ün haberine göre Galatasaray, 28 yaşındaki oyuncu için ilk teklifini dahi yapmış durumda.