Son dakika transfer haberleri! Galatasaray’a kral orta saha geliyor! Bu hamleyi kimse beklemiyordu... Tam 33 gol attı

Galatasaray gelecek sezon uygulanacak olan yabancı kontenjanı nedeniyle birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda. Kiralık sözleşmesi bitecekler, kontratı sona erenler veya bonservisleriyle gönderilecek isimlerin ardından gözler takıma katılacak isimlere çevrilecek.
Yeni sezona Kemerburgaz tesislerinde başlayacak Cimbom'da hem şampiyonluk hem de ilk defa burada antrenmanlara başlayacak olmanın vereceği coşku ile transfere girilecek. Şampiyonlar Ligi'ne de hazırlanan Aslan bombaları peşpeşe patlatacak.
Galatasaray'da öncelikli hedef ise orta saha. Sergio Oliveira ve Tanguy Ndombele'nin ayrılmasının ardından Lucas Torreira'nın tek yabancı olarak kalacağı rotasyonda merkeze önemli bir isim almak isteyen teknk heyet ve yönetim çalışmalarını sürdürüyor.
Casemiro ve İlkay Gündoğan'ın adının geçtiği sarı kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Okan Buruk verdiği raporda flaş bir ismin adını iletti ve resmi teklif yapıldı.
Orta sahada elini güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın istediği yıldız futbolcu geride kalan sezonda tam 33 kez rakip fileleri sarsıp gol sevinci yaşadı.
Galatasaray, orta saha transferi için girişimlere başladı. Sarı-Kırmızılılar, 8-10 numara oynayabilen ve Blackburn'de müthiş bir sezon geçiren Sammie Szmodics'i kadrosuna katmak istiyor. Football League World'ün haberine göre Galatasaray, 28 yaşındaki oyuncu için ilk teklifini dahi yapmış durumda.
2022'nin yaz aylarında Peterborough'dan 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Blackburn'e transfer olan Szmodics, bu sezon takımıyla çıktığı toplam 48 maçta 33 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Nitekim Championship'te kaydettiği 27 gol, Szmodics'in ligi gol kralı olarak tamamlamasını sağladı. Yıldız orta sahanın ismi, sıklıkla Premier Lig ekipleriyle anılıyor olsa da Galatasaray, elini çabuk tutmak istiyor.
FLW'nin haberine göre Galatasaray, Sammie Szmodics için Blackburn'e 12 milyon sterlinlik ilk teklifini yaptı. Fakat Blackburn'ün oyuncu için 15-20 milyon sterlin arasında bir bonservis bedeli talep ettiği biliniyordu. Galatasaray'ın teklifinin özellikle Şampiyonlar Ligi faktörüyle 28 yaşındaki oyuncu cezbedebileceği ifade ediliyor.