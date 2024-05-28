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Son dakika transfer haberleri! Galatasaray'a kral orta saha geliyor! Bu hamleyi kimse beklemiyordu... Tam 33 gol attı

Şampiyon Galatasaray transfere de bomba gibi başladı. Rüzgarı arkasına alan yönetim birbirinden önemli isimlerle görüşmeleri sonuçlandırmak üzere büyük uğraş verirken diğer yandan da farklı oyuncuları gündemini almaya devam ediyor. Geride kalan sezondaki performansıyla dikkat çeken yıldız futbolcu için resmi teklif yapıldığı yazıldı. Eğer bu transfer gerçekleşirse Cimbom gol kralı bir orta sahaya kavuşacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 21:14 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 21:14
Son dakika transfer haberleri! Galatasaray’a kral orta saha geliyor! Bu hamleyi kimse beklemiyordu... Tam 33 gol attı

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Son dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Pazar akşamı Konya'da şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da dün gerçekleşen kupa töreni görkemli bir gövde gösterisine sahne oldu. Cimbom'da yıldız futbolcuların binlerce taraftar önünde yaşadığı sevinç ve organizasyondaki tüm etkinlikler büyük ses getirdi. Şarkılar, marşlar, drone gösterileri ve özellikle Fenerbahçe'ye yapılan göndermeler günün ana maddeleri arasına girdi. Yönetim ise transfere odaklanmış durumda. Listeye giren son isim ise gol makinesi bir orta saha. Detaylar haberimizde.

Galatasaray gelecek sezon uygulanacak olan yabancı kontenjanı nedeniyle birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda. Kiralık sözleşmesi bitecekler, kontratı sona erenler veya bonservisleriyle gönderilecek isimlerin ardından gözler takıma katılacak isimlere çevrilecek.

Yeni sezona Kemerburgaz tesislerinde başlayacak Cimbom'da hem şampiyonluk hem de ilk defa burada antrenmanlara başlayacak olmanın vereceği coşku ile transfere girilecek. Şampiyonlar Ligi'ne de hazırlanan Aslan bombaları peşpeşe patlatacak.

Galatasaray'da öncelikli hedef ise orta saha. Sergio Oliveira ve Tanguy Ndombele'nin ayrılmasının ardından Lucas Torreira'nın tek yabancı olarak kalacağı rotasyonda merkeze önemli bir isim almak isteyen teknk heyet ve yönetim çalışmalarını sürdürüyor.

Casemiro ve İlkay Gündoğan'ın adının geçtiği sarı kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Okan Buruk verdiği raporda flaş bir ismin adını iletti ve resmi teklif yapıldı.

Orta sahada elini güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın istediği yıldız futbolcu geride kalan sezonda tam 33 kez rakip fileleri sarsıp gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, orta saha transferi için girişimlere başladı. Sarı-Kırmızılılar, 8-10 numara oynayabilen ve Blackburn'de müthiş bir sezon geçiren Sammie Szmodics'i kadrosuna katmak istiyor. Football League World'ün haberine göre Galatasaray, 28 yaşındaki oyuncu için ilk teklifini dahi yapmış durumda.

2022'nin yaz aylarında Peterborough'dan 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Blackburn'e transfer olan Szmodics, bu sezon takımıyla çıktığı toplam 48 maçta 33 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Nitekim Championship'te kaydettiği 27 gol, Szmodics'in ligi gol kralı olarak tamamlamasını sağladı. Yıldız orta sahanın ismi, sıklıkla Premier Lig ekipleriyle anılıyor olsa da Galatasaray, elini çabuk tutmak istiyor.

FLW'nin haberine göre Galatasaray, Sammie Szmodics için Blackburn'e 12 milyon sterlinlik ilk teklifini yaptı. Fakat Blackburn'ün oyuncu için 15-20 milyon sterlin arasında bir bonservis bedeli talep ettiği biliniyordu. Galatasaray'ın teklifinin özellikle Şampiyonlar Ligi faktörüyle 28 yaşındaki oyuncu cezbedebileceği ifade ediliyor.

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