Son dakika haberi: EURO 2024 şampiyonluk oranları belli oldu! İşte Türkiye'nin son durumu ve ihtimali

Milli takımımız Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek. Bizim Çocukların rakipleri ise Gürcistan, Portekiz ve Çekya olacak. Gruptan çıkmamız halinde ise üst turlar bizi bekleyecek. Turnuva öncesinde şampiyonluk oranları gücellendi ve son halini aldı.
Birbirinden önemli yıldızların sahne alacğağı Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlıklar devam ediyor. Ülkeler kadrolarını açıklamayı sürdrürürken kesin listeler ise 7 Haziran'da teslim edilmek zorunda.
Favorilerin durumu da şimdiden merak konusu. Kupaya aday çok sayıda ülke mevcut. Bunlar arasından hangisinin zaferle ayrılacağı ve elbette A Milli Takımımızın durumu da merak ediliyor.