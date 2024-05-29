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Son dakika haberi: EURO 2024 şampiyonluk oranları belli oldu! İşte Türkiye'nin son durumu ve ihtimali

Son dakika spor haberi: 14 Haziran ila 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesinde tüm futbol severler gözünü turnuvaya çevirdi. Milli takımımızın da yer aldığı organizasyon sadece Avrupa değil dünyanın dört bir yanından takip edilecek ve izlenecek. Şampiyonluk oranlarının da güncellendiği kupa öncesinde Türkiye'nin ihtinali ne durumda? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 22:30 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 22:30
Son dakika haberi: EURO 2024 şampiyonluk oranları belli oldu! İşte Türkiye’nin son durumu ve ihtimali 1

Milli takımımız Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek. Bizim Çocukların rakipleri ise Gürcistan, Portekiz ve Çekya olacak. Gruptan çıkmamız halinde ise üst turlar bizi bekleyecek. Turnuva öncesinde şampiyonluk oranları gücellendi ve son halini aldı.

Son dakika haberi: EURO 2024 şampiyonluk oranları belli oldu! İşte Türkiye’nin son durumu ve ihtimali 2

Birbirinden önemli yıldızların sahne alacğağı Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlıklar devam ediyor. Ülkeler kadrolarını açıklamayı sürdrürürken kesin listeler ise 7 Haziran'da teslim edilmek zorunda.

Son dakika haberi: EURO 2024 şampiyonluk oranları belli oldu! İşte Türkiye’nin son durumu ve ihtimali 3

Favorilerin durumu da şimdiden merak konusu. Kupaya aday çok sayıda ülke mevcut. Bunlar arasından hangisinin zaferle ayrılacağı ve elbette A Milli Takımımızın durumu da merak ediliyor.

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