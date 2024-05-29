Son dakika haberi: EURO 2024 şampiyonluk oranları belli oldu! İşte Türkiye'nin son durumu ve ihtimali

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Milli takımımız Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek. Bizim Çocukların rakipleri ise Gürcistan, Portekiz ve Çekya olacak. Gruptan çıkmamız halinde ise üst turlar bizi bekleyecek. Turnuva öncesinde şampiyonluk oranları gücellendi ve son halini aldı.