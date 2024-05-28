Son dakika transfer haberleri | Galatasaray 3 dünya yıldızını bitirmek için harekete geçti! Ezeli rakipleri kıskandıracak isimler ligi sallayacak

Galatasaray dün akşam RAMS Park'ta gerçekleştirdiği organizasyonla Süper Kupa ve Süper Lig kupasını kaldırarak müzesine götürdü. Taraftarıyla bir araya gelen yıldız futbolcular büyük sevinç yaşadı. Statta da adeta karnaval havası vardı.
Ünlü şarkıcıların ve sanatçıların yer aldığı gecede marşlar söylendi, şarkılara eşlik edildi ve sürekli üçlü çekildi. Işık ve drone gösterilerinin coşkuyu daha da artırdığı etkinliğin finalinde kupalar havaya kaldırıldı.
Galatasaray gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme aşamasında play-offtan katılacak. Gelecek rakibi elemesi halinde ise direkt olarak gruplara kalmak amacında.
Kadrosunda kiralık gidecek, bonservisleriyle satılacak futbolcular veya kotnratları sona erecek oyuncular sonrasında büyük operasyon başlayacak. Hatta görüşmelerde de önemli bir yol kat edildi.
Öncelik kiralık sözleşmesi bitecek isimlerde olacak. Viniciıs, Aurier ve Ndombele ile yollar ayrılacak.
Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Tete, Zaha ve Nicolo Zaniolo'nun satışı gerçekleşebilir.
Yönetim tüm bu hamlelerle birlikte hem maddi hem de kontenjan açısından büyük bir rahatlığa kavuşacak. Kadrosuna katmak istediği oyunculara da sorun yaşamadan lisans çıkarabilecek.
İspanyol basını, sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan 3 dünya yıldızını duyurdu.
Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, İlkay Gündoğan, Raphael Varane ve Casemiro'yu kadrosuna katmak istiyor.
Haberde teknik direktör Okan Buruk'un bu 3 futbolcuyu takıma görmek istediği ifade edildi.
Geçtiğimiz dönemlerde de Galatasaray'ın gündemine gelen İlkay Gündoğan, sezon başında transfer olduğu Barcelona ile çıktığı 51 maçta 5 gol ve 14 asist kaydetti.
Manchester United forması giyen Raphael Varane ise süre bulduğu 32 maçta 1 gol attı.
Varane gibi Kırmızı Şeytanlar'da top koşturan Casemiro ise oynadığı 32 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir katkı verdi.