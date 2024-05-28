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Son dakika transfer haberleri | Galatasaray 3 dünya yıldızını bitirmek için harekete geçti! Ezeli rakipleri kıskandıracak isimler ligi sallayacak

Trendyol Süper Lig'de 24'üncü şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray transfer harekatına başladı. Sarı kırmızılılar gelecek sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra Süper Lig ve Türkiye Kupası ile Beşiktaş karşısına çıkacağı Süper Kupa'da en iyi sonuçları almak istiyor. TFF'nin yeni kuralı için de hazırlıklar yapılıyor. Listede çok sayıda oyuncu var. Bu kez Florya değil Kemerburgaz'a yıldızlar gelecek. Şu anda 3 isim gündemde. İşte Cimbom'un çilekleri...

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 19:59 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 20:01
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray 3 dünya yıldızını bitirmek için harekete geçti! Ezeli rakipleri kıskandıracak isimler ligi sallayacak

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Ağustos ayında başlayan Süper Lig'in 2023-2024 sezonu pazar akşamı Galatasaray'ın şampiyonluğu ile sona erdi. Sarı kırmzılılar Konya'da aldığı 3-1'lik galibiyet sonrası puanını 102'ye çıkarak 24'üncü kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Ev sahibi ise Trabzonspor'un kazanmasıyla kümede kalmayı başardı. Cimbom 25'inci şampiyonluğun temellerini de atmak üzere harekete geçti. Çok sayıda oyuncunun gündemde bulunduğu transfer listesine 3 yıldız birden girdi. İşte detaylar...

Galatasaray dün akşam RAMS Park'ta gerçekleştirdiği organizasyonla Süper Kupa ve Süper Lig kupasını kaldırarak müzesine götürdü. Taraftarıyla bir araya gelen yıldız futbolcular büyük sevinç yaşadı. Statta da adeta karnaval havası vardı.



Ünlü şarkıcıların ve sanatçıların yer aldığı gecede marşlar söylendi, şarkılara eşlik edildi ve sürekli üçlü çekildi. Işık ve drone gösterilerinin coşkuyu daha da artırdığı etkinliğin finalinde kupalar havaya kaldırıldı.

Galatasaray gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme aşamasında play-offtan katılacak. Gelecek rakibi elemesi halinde ise direkt olarak gruplara kalmak amacında.

Kadrosunda kiralık gidecek, bonservisleriyle satılacak futbolcular veya kotnratları sona erecek oyuncular sonrasında büyük operasyon başlayacak. Hatta görüşmelerde de önemli bir yol kat edildi.

Öncelik kiralık sözleşmesi bitecek isimlerde olacak. Viniciıs, Aurier ve Ndombele ile yollar ayrılacak.

Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Tete, Zaha ve Nicolo Zaniolo'nun satışı gerçekleşebilir.

Yönetim tüm bu hamlelerle birlikte hem maddi hem de kontenjan açısından büyük bir rahatlığa kavuşacak. Kadrosuna katmak istediği oyunculara da sorun yaşamadan lisans çıkarabilecek.

İspanyol basını, sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan 3 dünya yıldızını duyurdu.

Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, İlkay Gündoğan, Raphael Varane ve Casemiro'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde teknik direktör Okan Buruk'un bu 3 futbolcuyu takıma görmek istediği ifade edildi.

Geçtiğimiz dönemlerde de Galatasaray'ın gündemine gelen İlkay Gündoğan, sezon başında transfer olduğu Barcelona ile çıktığı 51 maçta 5 gol ve 14 asist kaydetti.

Manchester United forması giyen Raphael Varane ise süre bulduğu 32 maçta 1 gol attı.

Varane gibi Kırmızı Şeytanlar'da top koşturan Casemiro ise oynadığı 32 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir katkı verdi.

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