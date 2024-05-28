Son dakika transfer haberleri | Galatasaray 3 dünya yıldızını bitirmek için harekete geçti! Ezeli rakipleri kıskandıracak isimler ligi sallayacak

Kadrosunda kiralık gidecek, bonservisleriyle satılacak futbolcular veya kotnratları sona erecek oyuncular sonrasında büyük operasyon başlayacak. Hatta görüşmelerde de önemli bir yol kat edildi.

Yönetim tüm bu hamlelerle birlikte hem maddi hem de kontenjan açısından büyük bir rahatlığa kavuşacak. Kadrosuna katmak istediği oyunculara da sorun yaşamadan lisans çıkarabilecek.