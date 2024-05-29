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OLYMPIAKOS FIORENTINA maçı TV8,5 canlı izle! Konferans Ligi final maçı full HD kesintisiz, şifresiz canlı yayın

UEFA Konferans Ligi'nde büyük heyecan dorukta! Yılın merakla beklenen final maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile İtalya'nın güçlü ekibi Fiorentina karşı karşıya gelecek. Bu büyük mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. İşte maçla ilgili tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 19:34 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 19:34
OLYMPIAKOS FIORENTINA maçı TV8,5 canlı izle! Konferans Ligi final maçı full HD kesintisiz, şifresiz canlı yayın

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UEFA Konferans Ligi'nde büyük heyecan dorukta! Yılın merakla beklenen final maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile İtalya'nın güçlü ekibi Fiorentina karşı karşıya gelecek. Bu büyük mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. İşte maçla ilgili tüm detaylar...

OLYMPIAKOS - FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Fiorentina maçı 29 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

OLYMPIAKOS FIORENTINA MAÇI CANLI ANLATIM

KONFERANS LİGİ FİNALİ ŞİFRESİZ Mİ?

Atina'da oynanacak Konferans Ligi Finali'nin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Konferans Ligi yayın hakkı Exxen platformunda bulunurken final mücadelesi ise TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega, Iborra, Hezze, Fortounis, Chiquinho, Podence, El Kaabi.

Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Mandragora, Gonzalez, Beltran, Kouame, Belotti.

OLYMPİAKOS FİNAL YOLCULUĞU

Konferans Ligi Finali'ne Yunanistan ev sahipliği yaparken Olympiakos, ülkesinde kupayı kaldırmayı hedefliyor.
Avrupa Ligi'nde sezona başlayan Olympiakos West Ham United, Freiburg gibi takımların ardından grubunu 3. tamamladı ve Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Yunan ekibi son 16 turunda Maccabi Tel Aviv'e ilk maçta 4-1 mağlup olurken rövanş mücadelesinde rakibini 6-1 mağlup ederek turu geçti.

Çeyrek finalde temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşan Olympiakos penaltı atışlarının ardından sarı-lacivertlileri eleyerek yarı finalde Aston Villa'nın rakibi oldu. Turnuvanın favorisi olarak gösterilen Aston Villa'yı toplamda 6-2 geçen Olympiakos finale yükseldi.

FİORENTİNA FİNAL YOLCULUĞU

Avrupa Konferans Ligi gruplarını topladığı 12 puanla lider tamamlayan İtalyan ekibi son 16 turunda Maccabi Haifa'yı çeyrek finalde ise Viktoria Plzen'i mağlup ederek yarı finale yükseldi. İtalyan ekibi yarı finalde Club Bruge'yi toplamda 5-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve Olmypiakos'un rakibi oldu.

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