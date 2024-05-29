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Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'de ilk transfer bitiyor! Nicolas Anelka istedi son söz Mario Branco'nun

Trendyol Süper Lig'de geride kalan sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Sarı lacivertliler yeni sezonda mücadele vereceği kadrosunu oluşturabilmek adına kolları sıvadı. Seçim sonrası göreve gelecek yönetim ise aynı hızda yola devam edecek. Listede çok sayıda isim var. Ayrıca takımdan ayrılması beklenen futbolcularda mevcut. Kanarya'nın eski futbolcusu Anelka, transfer için kapıyı çaldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 18:12 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 18:15
Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe’de ilk transfer bitiyor! Nicolas Anelka istedi son söz Mario Branco’nun

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İsmail Kartal ile başladığı sezonda pek çok yıldız ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, dört kulvarda birden iddialıydı. Süper Lig başta olmak üzere Süper Kupa, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde hedef zirveydi. Ancak bunların hiçbiri gerçekleşmedi.

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe’de ilk transfer bitiyor! Nicolas Anelka istedi son söz Mario Branco’nun

Ligde 99 puan gibi önemli bir seviyeye gelmesine rağmen Galatasaray'ın gerisinde kalan Kanarya, Süper Kupa'da ezeli rakibinin karşısında bilerek hükmen mağlubiyet aldı. Ayrıca gelecek sezon Türkiye Kupası'nda yer almayacak. Bu kulvarda ise Ankaragücü'ne elenen sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de Olympiakos karşısında tura tutunamadı ve sezonu kupasız tamamladı.

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe’de ilk transfer bitiyor! Nicolas Anelka istedi son söz Mario Branco’nun

Seçim sürecinin tüm hızı ile devam ettiği Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki rekabet had safhaya çıktı. İki taraf da vaatlerini sıralayarak projelerini anlatıyor. Çıkacak sonuç ise kulübün önümüzdeki yıllarını etkileyeceği için büyük önem taşıyor.

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe’de ilk transfer bitiyor! Nicolas Anelka istedi son söz Mario Branco’nun

Görec yapacak yeni yönetimi ise zor kararlar ve konular bekliyor. Ancak futbol alanında yapılması planlanan transferler, gidecek oyuncular ve teknik direktör konusu ana maddeler arasında bulunuyor.

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe’de ilk transfer bitiyor! Nicolas Anelka istedi son söz Mario Branco’nun

Sezon sonu geldi ve çok sayıda oyuncunun adı transferde geçiyor. Ferdi Kadıoğlu, Szymanski, sakatlığı nedeniyle her ne kadar bir süredir sahalardan uzak kalsa da İsmail Yüksek ve Jaydon Oosterwolde büyük ihtimalle bonservisleriyle gönderilecek.

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe’de ilk transfer bitiyor! Nicolas Anelka istedi son söz Mario Branco’nun

Ayrıca Joshua King ve Leonardo Bonucci sonrası Ryan Kent, Serdar Dursun, Miha Zajc ve Luan Peres gibi oyuncularla yollar ayrılacak. Sloven oyuncunun güçlü kontratı buna biraz engel gibi gözüküyor ancak görüşmeler gerçekleştirilecek. Mert Hakan Yandaş'ın durumu ise yönetime bağlı. Aziz Yıldırım'ın devam etmeme kararı alması halinde kontratı tamamlanacak ve serbest kalacacak. Batshuayi'nin opsiyonu kullanılırsa kalacak.

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe’de ilk transfer bitiyor! Nicolas Anelka istedi son söz Mario Branco’nun

Takımdan ayrılması beklenen futbolcular sadece bu isimlerden oluşmuyor. Kiralık gönderilen futbolcular da var. Ayrıca bazıları oynadığı takımlar tarafından yeniden kiralanmak istenmiyor. Crespo ve Lincoln gibi yüksek kalibreli oyuncularda nasıl yol haritası izleneceği merak konusu.

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe’de ilk transfer bitiyor! Nicolas Anelka istedi son söz Mario Branco’nun

Burak Kapacak, Emre Demir, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz, Tiago Çukur, Omar Fayed, Emre Mor, Emir Ortakaya, Joao Pedro ve Jin-Ho Jo da takıma dönecek isimler arasında bulunuyor.

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe’de ilk transfer bitiyor! Nicolas Anelka istedi son söz Mario Branco’nun

Tigao Çukur için flaş bir gelişme yaşandı. Gurbetçi futbolcuya talip çıktı.

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe’de ilk transfer bitiyor! Nicolas Anelka istedi son söz Mario Branco’nun

Geride kalan sezonun ikinci yarısından itibaren kiralık forma giydiği Ümraniyespor genç futbolcuyu istedi.

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe’de ilk transfer bitiyor! Nicolas Anelka istedi son söz Mario Branco’nun

Forma giydiği 525 dakikada 2 gol atıp 2 de asist yaparak dikkat çeken milli futbolcu için Nicolas Anelka çok ısrarcı. İstanbul temsilcisinin kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin resmen kapısını çalması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe’de ilk transfer bitiyor! Nicolas Anelka istedi son söz Mario Branco’nun

Karar ise Mario Branco veya seçim sonrası bu göreve kim getirilecek isimde olacak. Yönetimin isteği ise opsiyonsuz kiralamak.

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe’de ilk transfer bitiyor! Nicolas Anelka istedi son söz Mario Branco’nun

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