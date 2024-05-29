Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe’de ilk transfer bitiyor! Nicolas Anelka istedi son söz Mario Branco’nun

Görec yapacak yeni yönetimi ise zor kararlar ve konular bekliyor. Ancak futbol alanında yapılması planlanan transferler, gidecek oyuncular ve teknik direktör konusu ana maddeler arasında bulunuyor.

Sezon sonu geldi ve çok sayıda oyuncunun adı transferde geçiyor. Ferdi Kadıoğlu, Szymanski, sakatlığı nedeniyle her ne kadar bir süredir sahalardan uzak kalsa da İsmail Yüksek ve Jaydon Oosterwolde büyük ihtimalle bonservisleriyle gönderilecek.

Ayrıca Joshua King ve Leonardo Bonucci sonrası Ryan Kent, Serdar Dursun, Miha Zajc ve Luan Peres gibi oyuncularla yollar ayrılacak. Sloven oyuncunun güçlü kontratı buna biraz engel gibi gözüküyor ancak görüşmeler gerçekleştirilecek. Mert Hakan Yandaş'ın durumu ise yönetime bağlı. Aziz Yıldırım'ın devam etmeme kararı alması halinde kontratı tamamlanacak ve serbest kalacacak. Batshuayi'nin opsiyonu kullanılırsa kalacak.

Takımdan ayrılması beklenen futbolcular sadece bu isimlerden oluşmuyor. Kiralık gönderilen futbolcular da var. Ayrıca bazıları oynadığı takımlar tarafından yeniden kiralanmak istenmiyor. Crespo ve Lincoln gibi yüksek kalibreli oyuncularda nasıl yol haritası izleneceği merak konusu.