Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’den baş döndürecek teknik direktör hamlesi! Mourinho’ya karşı atak geldi seçim süreci kızıştı

Bu sezon Galatasaray ile girdiği şampiyonluk yarışını kaybeden Fenerbahçe, ligi ikinci sırada tamamladı. 99 puan toplamasına rağmen rakibini geride bırakmayı başaramayan Kanarya, yaz aylarında transfere yönelecek. Ancak öncelikli gündem seçim.
Bu sezon Galatasaray ile girdiği şampiyonluk yarışını kaybeden Fenerbahçe, ligi ikinci sırada tamamladı. 99 puan toplamasına rağmen rakibini geride bırakmayı başaramayan Kanarya, yaz aylarında transfere yönelecek. Ancak öncelikli gündem seçim.
Mevcut Başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın oy savaşına sahne olacak seçimde iki taraf da kazanarak koltukta oturmayı istiyor. Bu kapsamda projelerini de açıklayarak özellikle futbol konusundaki vaatlerini paylaştılar.
Ali Koç'un yeni yönetiminde şu isimler bulunuyor;
Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.
Yıldırım'ım yönetim kurulu asil listede şu isimler yer alıyor:
Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Emin Selim Akgül, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Emin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim, Tuna Akın.
Fenerbahçe'ye yeniden başkan olmak isteyen Aziz Yıldırım, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile büyük bir ölçüde anlaştıklarını ancak son detayları konuşmak için yeniden bir araya geleceklerini dile getirmişti. Bu açıklamalar camiada büyük yankı yaratmıştı.
"Ben olduğum sürece bizi şampiyon yapmazlar diyen bir başkan adayının aday olmaması lazım. 60 bin üye var gelin bu kulübe sahip çıkın. Dün akşamki sevinç beni üzdü. Biz ikinci olduk bunlar gece eğleniyor. Biz ikinci olduğumuzda kafamızı yorgana sokup evden çıkmıyorduk. Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Şampiyon olma mecburiyetindeyiz."
"Mourinho'yu getireceğiz dedik. İnşallah hafta sonu gidiyorum, görüşeceğiz ve getireceğiz. Kaliteli ve herkesin tanıdığı oyuncuları alacağım. Şampiyon olurken kimseyi tanımam. Hakkımızı yiyen kim olursa ezer geçerim."
Portekizli hocaya yakınlığıyla bilinen menajer Becali, Rumen basınına bu konuyla iligli bir demeç verdi. Becali, Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gitmek istediğini ancak 1 yıllık sözleşme talep ettiğini belirtti. Aziz Yıldırım ise seçilmesi halinde 3 senelik başkanlık dönemi boyunca tecrübeli teknik adamla çalışmak istiyor. Yıldırım, cumartesi günü Mourinho'yu bu konuda ikna etmeye çalışacak.
Fenerbahçe'de bazı yıldızların da İsmail Kartal'ın kalması halinde takımda oynamak istemedikleri öne sürülmüştü. Tadic, Fred ve Dzeko'nun liste başı olduğu gündemin ardından Ali Koç'un da hamlesi ortaya çıktı.
Dünya yıldızlarına hükmedebilecek ve saha kenarında oyunculara teknik direktörlük görevini hissettirebilecek bir isim arayan Koç, hedefini belirledi.
Futbolcu transferi olarak da dünya yıldızlarına yönelen Koç, Süper Lig'i sallayabilecek bir ismi gündemine aldı.
Suudi Arabistan basınına göre Fenerbahçe'de Koç, Karim Benzema'yı kadroda görmek istiyor. Samos Adası'nda da bir görüşme yaparak ilk teması gerçekleştirdi.
Teknik direktörlük görevi için de gözde isim Mauricio Pochettino.
Kariyerinde kadın futbolu takımı da çalıştıran, Espanyol, Southampton, Tottenham ve son olarak PSG'yi çalıştıran Arjantinli teknik adam sezon başında Chelsea'ye imza atmıştı.
Bu sezon çıktığı 51 maçta 27 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 yenilgi elde ederek 1.78'lik puan ortalaması tutturdu.
Londra ekibinden ayrılan Pochettino, kendisini isteyen takımlarla görüşmelere başladı.
Fenerbahçe'de bu transfer sürecine direkt dahil olarak imzayı attırmak istediği tangocu antrenörle anlaşmayı umuyor.
Eğer el sıkışılırsa transferler de dahil olmak üzere kendisine geniş bir bütçe ayrılacak.