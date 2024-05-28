SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe'den baş döndürecek teknik direktör hamlesi! Mourinho'ya karşı atak geldi seçim süreci kızıştı

Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sıra seçim sürecine geldi. Sarı lacivertlilerde gözler 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek oylamadan çıkacak sonuçlara çevrildi. Mevcut Başkan Ali Koç ve bir önceki dönemde başkanlık koltuğunda oturan Aziz Yıldırım'ın yeniden mücadelesine sahne olacak seçim ile ilgili süreç giderek kızışıyor. Jose Mourinho ile görüşeceğini açıklayan Yıldırım'ın ardından gözler bu kez Koç'un nasıl bir yanıt vereceğine çevrilmişti. O isim belli oldu. İsmail Kartal ile yola devam etmek istemeyen sarı lacivertlilerin patronu dünyanın en önemli teknik adamlarından birini listesine aldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 15:33 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 15:33
Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’den baş döndürecek teknik direktör hamlesi! Mourinho’ya karşı atak geldi seçim süreci kızıştı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezon Galatasaray ile girdiği şampiyonluk yarışını kaybeden Fenerbahçe, ligi ikinci sırada tamamladı. 99 puan toplamasına rağmen rakibini geride bırakmayı başaramayan Kanarya, yaz aylarında transfere yönelecek. Ancak öncelikli gündem seçim.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’den baş döndürecek teknik direktör hamlesi! Mourinho’ya karşı atak geldi seçim süreci kızıştı

Mevcut Başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın oy savaşına sahne olacak seçimde iki taraf da kazanarak koltukta oturmayı istiyor. Bu kapsamda projelerini de açıklayarak özellikle futbol konusundaki vaatlerini paylaştılar.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’den baş döndürecek teknik direktör hamlesi! Mourinho’ya karşı atak geldi seçim süreci kızıştı

Ali Koç'un yeni yönetiminde şu isimler bulunuyor;

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’den baş döndürecek teknik direktör hamlesi! Mourinho’ya karşı atak geldi seçim süreci kızıştı

Yıldırım'ım yönetim kurulu asil listede şu isimler yer alıyor:

Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Emin Selim Akgül, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Emin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim, Tuna Akın.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’den baş döndürecek teknik direktör hamlesi! Mourinho’ya karşı atak geldi seçim süreci kızıştı

Fenerbahçe'ye yeniden başkan olmak isteyen Aziz Yıldırım, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile büyük bir ölçüde anlaştıklarını ancak son detayları konuşmak için yeniden bir araya geleceklerini dile getirmişti. Bu açıklamalar camiada büyük yankı yaratmıştı.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’den baş döndürecek teknik direktör hamlesi! Mourinho’ya karşı atak geldi seçim süreci kızıştı

"Ben olduğum sürece bizi şampiyon yapmazlar diyen bir başkan adayının aday olmaması lazım. 60 bin üye var gelin bu kulübe sahip çıkın. Dün akşamki sevinç beni üzdü. Biz ikinci olduk bunlar gece eğleniyor. Biz ikinci olduğumuzda kafamızı yorgana sokup evden çıkmıyorduk. Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Şampiyon olma mecburiyetindeyiz."

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’den baş döndürecek teknik direktör hamlesi! Mourinho’ya karşı atak geldi seçim süreci kızıştı

"Mourinho'yu getireceğiz dedik. İnşallah hafta sonu gidiyorum, görüşeceğiz ve getireceğiz. Kaliteli ve herkesin tanıdığı oyuncuları alacağım. Şampiyon olurken kimseyi tanımam. Hakkımızı yiyen kim olursa ezer geçerim."

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’den baş döndürecek teknik direktör hamlesi! Mourinho’ya karşı atak geldi seçim süreci kızıştı

Portekizli hocaya yakınlığıyla bilinen menajer Becali, Rumen basınına bu konuyla iligli bir demeç verdi. Becali, Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gitmek istediğini ancak 1 yıllık sözleşme talep ettiğini belirtti. Aziz Yıldırım ise seçilmesi halinde 3 senelik başkanlık dönemi boyunca tecrübeli teknik adamla çalışmak istiyor. Yıldırım, cumartesi günü Mourinho'yu bu konuda ikna etmeye çalışacak.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’den baş döndürecek teknik direktör hamlesi! Mourinho’ya karşı atak geldi seçim süreci kızıştı

Fenerbahçe'de bazı yıldızların da İsmail Kartal'ın kalması halinde takımda oynamak istemedikleri öne sürülmüştü. Tadic, Fred ve Dzeko'nun liste başı olduğu gündemin ardından Ali Koç'un da hamlesi ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’den baş döndürecek teknik direktör hamlesi! Mourinho’ya karşı atak geldi seçim süreci kızıştı

Dünya yıldızlarına hükmedebilecek ve saha kenarında oyunculara teknik direktörlük görevini hissettirebilecek bir isim arayan Koç, hedefini belirledi.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’den baş döndürecek teknik direktör hamlesi! Mourinho’ya karşı atak geldi seçim süreci kızıştı

Futbolcu transferi olarak da dünya yıldızlarına yönelen Koç, Süper Lig'i sallayabilecek bir ismi gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’den baş döndürecek teknik direktör hamlesi! Mourinho’ya karşı atak geldi seçim süreci kızıştı

Suudi Arabistan basınına göre Fenerbahçe'de Koç, Karim Benzema'yı kadroda görmek istiyor. Samos Adası'nda da bir görüşme yaparak ilk teması gerçekleştirdi.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’den baş döndürecek teknik direktör hamlesi! Mourinho’ya karşı atak geldi seçim süreci kızıştı

Teknik direktörlük görevi için de gözde isim Mauricio Pochettino.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’den baş döndürecek teknik direktör hamlesi! Mourinho’ya karşı atak geldi seçim süreci kızıştı

Kariyerinde kadın futbolu takımı da çalıştıran, Espanyol, Southampton, Tottenham ve son olarak PSG'yi çalıştıran Arjantinli teknik adam sezon başında Chelsea'ye imza atmıştı.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’den baş döndürecek teknik direktör hamlesi! Mourinho’ya karşı atak geldi seçim süreci kızıştı

Bu sezon çıktığı 51 maçta 27 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 yenilgi elde ederek 1.78'lik puan ortalaması tutturdu.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’den baş döndürecek teknik direktör hamlesi! Mourinho’ya karşı atak geldi seçim süreci kızıştı

Londra ekibinden ayrılan Pochettino, kendisini isteyen takımlarla görüşmelere başladı.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’den baş döndürecek teknik direktör hamlesi! Mourinho’ya karşı atak geldi seçim süreci kızıştı

Fenerbahçe'de bu transfer sürecine direkt dahil olarak imzayı attırmak istediği tangocu antrenörle anlaşmayı umuyor.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’den baş döndürecek teknik direktör hamlesi! Mourinho’ya karşı atak geldi seçim süreci kızıştı

Eğer el sıkışılırsa transferler de dahil olmak üzere kendisine geniş bir bütçe ayrılacak.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’den baş döndürecek teknik direktör hamlesi! Mourinho’ya karşı atak geldi seçim süreci kızıştı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TAKVİM gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK’da ’seçim’ oyunlu ’teröristan’ planına karşı atılacak adımlar masada
Son dakika: İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin’i resmen tanıdı! Dünyaya ’iki devlet’ mesajı
Başkan Erdoğan’dan Sayıştay’ın 162. kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalar
PKK’lı Murat Karayılan çırpınıyor! Operasyonlar kapsamlaşacak deyip çaresizliği kabullendi: Türkiye her tepeye hakim, sürekli vuruyor
FETÖ’cü Cevheri Güven’den köstebek polis Serkan Dinçer ile alçak plan! Tek ihanet iki mail: Ayhan Bora Kaplan dosyasını nasıl ele geçirdiği ortaya çıktı
Son dakika: Refah’ta siyonist ilhak! İsrail tankları şehir merkezinde: Soykırım ordusu yine çadırları vurdu
İstanbul Pendik’teki Nihat Salih’in cesedi 16 parçaya bölünüp 4 ayrı konteynere atılmıştı! Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Ön otopside dikkat çeken detay
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Türkiye’nin risk primi 4 yılın en düşük seviyesinde!
Ekşi Sözlük’te yeni skandal! Refah’taki çadırları bombalayan İsrail’i savunup Müslümanlara hakaret ettiler!
FETÖ’cü Akın İpek’e şok: Yalıları satışa çıkıyor! Kaç paraya satılacak? İşte köşkün içinden görüntüler
Deniz Akkaya 15 yaşındaki kızını ifşa etti! Polis kapıya dayandı! Ayşe ile arasında neler oldu? Bakanlık harekete geçti
Mersin’de felakete direksiyon kıran şoför Ali Güler’in ifadesi ortaya çıktı: Bir aracı solladım
Aziz Yıldırım gözünü kararttı! Jose Mourinho dünya yıldızlarıyla gelecek: Tam 5 imza
Papa Francis’ten sapkınlık itirafı! Papa ve ruhban okulları ‘i**e’lerle dolu deyip eşcinsellere kilise yasağı istedi
Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca
SON DAKİKA