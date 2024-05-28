Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’den baş döndürecek teknik direktör hamlesi! Mourinho’ya karşı atak geldi seçim süreci kızıştı

Yıldırım'ım yönetim kurulu asil listede şu isimler yer alıyor: Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Emin Selim Akgül, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Emin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim, Tuna Akın.

Fenerbahçe'ye yeniden başkan olmak isteyen Aziz Yıldırım, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile büyük bir ölçüde anlaştıklarını ancak son detayları konuşmak için yeniden bir araya geleceklerini dile getirmişti. Bu açıklamalar camiada büyük yankı yaratmıştı.

"Ben olduğum sürece bizi şampiyon yapmazlar diyen bir başkan adayının aday olmaması lazım. 60 bin üye var gelin bu kulübe sahip çıkın. Dün akşamki sevinç beni üzdü. Biz ikinci olduk bunlar gece eğleniyor. Biz ikinci olduğumuzda kafamızı yorgana sokup evden çıkmıyorduk. Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Şampiyon olma mecburiyetindeyiz."

"Mourinho'yu getireceğiz dedik. İnşallah hafta sonu gidiyorum, görüşeceğiz ve getireceğiz. Kaliteli ve herkesin tanıdığı oyuncuları alacağım. Şampiyon olurken kimseyi tanımam. Hakkımızı yiyen kim olursa ezer geçerim."