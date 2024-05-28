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Mertens Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Galatasaray'a 2 sezon önce transfer olan Mertens, sarı kırmızılılarla geçirdiği iki sezonda da şampiyonluk sevinci yaşadı. Belçikalı yıldızın sözleşmesi sona ererken takımda kalıp kalmayacağı da merak konusu oldu. Dries, Belçika basınına yaptığı açıklamayla Galatasaraylı taraftarları sevindirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 15:38 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 15:38
Mertens Galatasaray’dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı

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Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana geçen sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.

Mertens Galatasaray’dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Sarı-kırmızılılar lig sonunda 102 puanla lider konumda yer alırken Kanarya 99 puanla ligi 2. sırada bitirdi.

Mertens Galatasaray’dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Cimbom'da alınan bu başarıda bazı futbolcular özellikle büyük pay sahibi oldu.

Mertens Galatasaray’dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Bu isimlerden birisi de Dries Mertens. Belçikalı oyuncu gösterdiği performansla bu sezon sarı-kırmızlı taraftarları kendisine resmen hayran bıraktı.

Mertens Galatasaray’dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Tecrübeli yıldızın geleceği büyük merak konusu haline gelirken Mertens kariyeri hakkında flaş açıklamalara yer verdi.

Mertens Galatasaray’dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı

MÜJDEYİ VERDİ!

Akşam'da yer alan haberde futbolcu Belçika basınına geleceği hakkında, "Bu sezondan sonra muhtemelen bırakacağımı söylemiştim ama iki ay önce kulüple yeniden konuşmaya başladık. Burada işler gayet iyi giderken neden bırakayım?

Mertens Galatasaray’dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Her şey yoluna girecek. Bunun son yılım olduğunu söylemeyeceğim, eşim Kat artık bunu söylememe izin vermiyor. Ama hala sahada geçirdiğim her günden keyif alıyorum ve bunu yapmaya devam etmeye çalışacağım.

Mertens Galatasaray’dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Dürüst olmak gerekirse, bu kadar harika bir sezon olacağını beklemiyordum. Şimdi bırakmak aptallık olur."

Mertens Galatasaray’dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Cimbom'un Belçikalı oyuncunun sözleşmesini bir yıl daha uzatması bekleniyor.

Mertens Galatasaray’dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı

BU SEZONKİ RAKAMLARI

Dries Mertens geride kalan sezon Galatasaray'da 51 karşılaşmada sahada süre alırken 12 gol ve 19 asistlik katkı yaptı.

Mertens Galatasaray’dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı

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