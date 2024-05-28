Mertens Galatasaray’dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Bu isimlerden birisi de Dries Mertens. Belçikalı oyuncu gösterdiği performansla bu sezon sarı-kırmızlı taraftarları kendisine resmen hayran bıraktı.

Tecrübeli yıldızın geleceği büyük merak konusu haline gelirken Mertens kariyeri hakkında flaş açıklamalara yer verdi.

MÜJDEYİ VERDİ! Akşam'da yer alan haberde futbolcu Belçika basınına geleceği hakkında, "Bu sezondan sonra muhtemelen bırakacağımı söylemiştim ama iki ay önce kulüple yeniden konuşmaya başladık. Burada işler gayet iyi giderken neden bırakayım?

Her şey yoluna girecek. Bunun son yılım olduğunu söylemeyeceğim, eşim Kat artık bunu söylememe izin vermiyor. Ama hala sahada geçirdiğim her günden keyif alıyorum ve bunu yapmaya devam etmeye çalışacağım.