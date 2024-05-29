Galatasaray'a transferde 119 milyon euroluk olağan üstü gelir! Dünya yıldızları tek tek Kemerburgaz'a gelecek

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Ezeli rakibi Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk mücadelesinden zaferle ayrılan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu zirvede tamamladı. Yaşanan bu başarıyla birlikte hem 25'inci şampiyonluğuna hem de beşinci yıldıza çok yaklaşan Cimbom'da kutlamalar devam ediyor.