Galatasaray'a transferde 119 milyon euroluk olağan üstü gelir! Dünya yıldızları tek tek Kemerburgaz'a gelecek

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk mücadelesinden zaferle ayrılan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu zirvede tamamladı. Yaşanan bu başarıyla birlikte hem 25'inci şampiyonluğuna hem de beşinci yıldıza çok yaklaşan Cimbom'da kutlamalar devam ediyor.
Pazartesi akşamı Rams Park'ta 50 binden fazla taraftarla buluşan şampiyon Galatasaray, şarkılar, marşlar, gösteriler ve tezahüratlarla kazandığı kupaları kaldırdı.
Törende birçok Galatasaray taraftarı şarkıcı da yer alarak parçalarını seslendirdi ve tribünleri coşturdu. Işık gösterileri sonrasında çifte kupa havaya kalktı.