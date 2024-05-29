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Galatasaray'a transferde 119 milyon euroluk olağan üstü gelir! Dünya yıldızları tek tek Kemerburgaz'a gelecek

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu zirvede tamamlayarak 24'üncü şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı kırmızılılar yaz aylarında gerçekleştireceği operasyonda birçok dünya yıldızını Kemerburgaz'a getirmeyi hedefliyor. Yeni yönetimde yer almayacak olan Erden Timur'un ardından bu hamleleri gerçekleştirecek isim merakla bekleniyor. Diğer yandan gidecek futbolcular konusunda da yaşanan gelişmeler büyük bir beklentiyi ortaya çıkardı. Eğer planlanan satışlar gerçekleşirse 120 milyon euroya yakın sıcak para girişi olacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 17:07 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 17:07
Galatasaray’a transferde 119 milyon euroluk olağan üstü gelir! Dünya yıldızları tek tek Kemerburgaz’a gelecek 1

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk mücadelesinden zaferle ayrılan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu zirvede tamamladı. Yaşanan bu başarıyla birlikte hem 25'inci şampiyonluğuna hem de beşinci yıldıza çok yaklaşan Cimbom'da kutlamalar devam ediyor.

Galatasaray’a transferde 119 milyon euroluk olağan üstü gelir! Dünya yıldızları tek tek Kemerburgaz’a gelecek 2

Pazartesi akşamı Rams Park'ta 50 binden fazla taraftarla buluşan şampiyon Galatasaray, şarkılar, marşlar, gösteriler ve tezahüratlarla kazandığı kupaları kaldırdı.

Galatasaray’a transferde 119 milyon euroluk olağan üstü gelir! Dünya yıldızları tek tek Kemerburgaz’a gelecek 3

Törende birçok Galatasaray taraftarı şarkıcı da yer alarak parçalarını seslendirdi ve tribünleri coşturdu. Işık gösterileri sonrasında çifte kupa havaya kalktı.

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