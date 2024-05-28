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Son dakika haberi! Fenerbahçe transferde zora girdi... Bir takımdan büyük sorun başa dert olabilir! Gözler yeni yönetimde

Fenerbahçe son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'i ikincilikle tamamlayan sarı lacivertlilerde seçim heyecanı devam ediyor. 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimn için geri sayım sürerken gözler seçilecek başkana çevrildi. Transferde de önemli adımlar atarak rakibi Galatasaray'a karşı artık üstünlük kurmak isteyen Kanarya'da yeni yönetimi zor kararlar bekliyor. Hem de bir takımdan çok fazlası. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 16:46 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 16:46

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Toplamda 99 puana ulaşmasına rağmen rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, sezonu ikinci tamamladı. Sarı lacivertliler elde ettiği başarılı sonuçlara rağmen ligde sadece Trabzonspor karşısında mağlup oldu. Galatasaray'dan iki maçta 4 puan koparan Kanarya 6 beraberlikle şampiyonluğu kaçırdı. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Başkan Ali Koç ve ekibinin yanı sıra seçilecek yeni yönetimi yaz ayları bir hayli terletecek. Zira hem maddi hem de kontenjan açısından zor kararlar alınmak zorunda. Oyuncuların sayısının fazla olması da bu sorunun büyüklüğünü ortaya koyuyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

Bu sezon istediği sonuçları almasına rağmen Galatasaray ile girdiği şampiyonluk mücadelesinden mağlup ayrılan Fenerbahçe'de sıra seçime geldi. Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında geçecek zorlu sürecin ardından hangi ismin zaferle ayrılacağı merakla bekleniyor.

Eski başkan Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile anlaşmaya çok yakın olduğunu söylemesi camiada büyük heyecan yaratırken Ali Koç'tan da yanıt gecikmedi. Koç, Mauricio Pochettino'yu göreve getirmek istiyor.

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Aziz Yıldırım gözünü kararttı! Jose Mourinho dünya yıldızlarıyla gelecek: Tam 5 imza
Aziz Yıldırım gözünü kararttı! Jose Mourinho dünya yıldızlarıyla gelecek: Tam 5 imzaAziz Yıldırım gözünü kararttı! Jose Mourinho dünya yıldızlarıyla gelecek: Tam 5 imza
Aziz Yıldırım gözünü kararttı! Jose Mourinho dünya yıldızlarıyla gelecek: Tam 5 imza

Ali Koç'un yeni yönetiminde şu isimler bulunuyor;

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.

Yıldırım'ım yönetim kurulu asil listede şu isimler yer alıyor:

Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Emin Selim Akgül, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Emin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim, Tuna Akın.



Fenerbahçe Kulübü olağan seçimli genel kurulu 30-31 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da yapılacak. Elde edilecek oylara göre belirlenecek başkanı zor bir dönem bekliyor.


Kanarya'da mevcut teknik direktör İsmail Kartal veya göreve gelecek yeni antrenör 13 futbolcu hakkında karar vermek zorunda. Sadece bununla da kalmayacak belirlenen isimlerin elden çıkarılmaları gerekiyor.

Ancak her futbolcu için durum aynı değil. 5'i yabancı toplamda 12 futbolcu kiradan dönecek.

İşte o isimler...

Burak Kapacak


Emre Demir



Umut Nayir


Bartuğ Elmaz



Tiago Çukur


Omar Fayed


Emre Mor


Emir Ortakaya


Miguel Crespo


Lincoln



Joao Pedro



Jin-Ho Jo

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