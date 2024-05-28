Son dakika haberi! Fenerbahçe transferde zora girdi... Bir takımdan büyük sorun başa dert olabilir! Gözler yeni yönetimde

Bu sezon istediği sonuçları almasına rağmen Galatasaray ile girdiği şampiyonluk mücadelesinden mağlup ayrılan Fenerbahçe'de sıra seçime geldi. Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında geçecek zorlu sürecin ardından hangi ismin zaferle ayrılacağı merakla bekleniyor.
Eski başkan Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile anlaşmaya çok yakın olduğunu söylemesi camiada büyük heyecan yaratırken Ali Koç'tan da yanıt gecikmedi. Koç, Mauricio Pochettino'yu göreve getirmek istiyor.
Ali Koç'un yeni yönetiminde şu isimler bulunuyor;
Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.
Yıldırım'ım yönetim kurulu asil listede şu isimler yer alıyor:
Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Emin Selim Akgül, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Emin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim, Tuna Akın.
Fenerbahçe Kulübü olağan seçimli genel kurulu 30-31 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da yapılacak. Elde edilecek oylara göre belirlenecek başkanı zor bir dönem bekliyor.
Kanarya'da mevcut teknik direktör İsmail Kartal veya göreve gelecek yeni antrenör 13 futbolcu hakkında karar vermek zorunda. Sadece bununla da kalmayacak belirlenen isimlerin elden çıkarılmaları gerekiyor.
Ancak her futbolcu için durum aynı değil. 5'i yabancı toplamda 12 futbolcu kiradan dönecek.
İşte o isimler...
Burak Kapacak
Emre Demir
Umut Nayir
Bartuğ Elmaz
Tiago Çukur
Omar Fayed
Emre Mor
Emir Ortakaya
Miguel Crespo
Lincoln
Joao Pedro