Son dakika haberi! Fenerbahçe transferde zora girdi... Bir takımdan büyük sorun başa dert olabilir! Gözler yeni yönetimde

Bu sezon istediği sonuçları almasına rağmen Galatasaray ile girdiği şampiyonluk mücadelesinden mağlup ayrılan Fenerbahçe'de sıra seçime geldi. Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında geçecek zorlu sürecin ardından hangi ismin zaferle ayrılacağı merakla bekleniyor.