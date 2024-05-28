Son dakika GS spor haberi | Şampiyon Galatasaray ilk transferini bitiriyor! İmzalar artık an meselesi...

TFF'nin uygulayacağı yeni yabancı kuralı ile birlikte sayının 12'ye düşecek olması kulübü de zor durumda bıraktı ve ince eleyip sık dokumaya itti. Bunun için işi şansa bırakmadan her bölgeye nokta atışı yapılmak isteniyor.

Cimbom'da Teknik Direktör Okan Buruk özellikle Ndombele ve Sergio Oliveira'nın ayrılığı sonrasında yeni bir orta saha almak amacında. Torreira'ya alternatif olabilecek, potansiyelli ve bir o kadar ileriyi de düşünebilen isim arayan Buruk, yıldız oyuncu hakkında raporunu sundu.

Jornal de Noticias'ın haberine göre sarı kırmızılıların teknik patronu Portekiz'de forma giyen Gonçalo Franco'yu istiyor.Uzun süredir ilgilenilen futbolcu için artık sona gelindi.

Haberde, Portekizli orta saha oyuncusunun kariyerinde daha üst bir seviyeye çıkmak için Galatasaray'ın teklifine çok sıcak baktığı kaydedilirken, Galatasaray'ın Moreirense ile 2 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmak üzere olduğu belirtildi.