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Son dakika GS spor haberi | Şampiyon Galatasaray ilk transferini bitiriyor! İmzalar artık an meselesi...

Trendyol Süper Lig'de 38 hafta sonunda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 24'üncü kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Sarı krımızılılar elde ettiği başarı sonrasında gözünü beşinci yıldız ve 25'inci şampiyonluğa dikti. Dün akşam da coşkulu bir törenle kutlamasını yaparak taraftarla buluştu. Ancak coşku bununla bitmeyecek. Transfer konusunda adımları atmaya başlayacak olan Cimbom, ilk hamlesini tamamlayarak imzaları atmak üzere. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 18:05 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 18:09
Son dakika GS spor haberi | Şampiyon Galatasaray ilk transferini bitiriyor! İmzalar artık an meselesi...

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Ezeli rakibi Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk mücadelesinden galip ayrılan taraf olarak 24'üncü kez Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da büyük sevinç yaşanıyor. Sarı kırmızılılar bu coşkuyu transferde de sürdürmek istiyor. Gündemdeki isimlerden biri imza aşamasına geldi. Detaylar haberimizde yer almaktadır.



Teknik Direktör Okan Buruk ile geçen sezon başlayan birlikteliğinde ikinci kez şampiyonluğa uzanan Galatasaray, tarihinde 24'üncü zaferini elde etti. Sarı kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geride bırakarak kazandığı Süper Lig kupasını da dün Süper Kupa ile birlikte kaldırarak taraftarıyla görkemli bir kutlama gerçekleştirdi.

Dünyanın birçok ülkesinde yankı bulan kutlamalarda birbirinden ünlü isimler sahne alarak şarkılarını seslendirdi. Ortam giderek ısındı ve görsel şovlarla daha da renkli hale geldi.

Sahaya çıkan ilk isim Emir Can İğrek'ti. Başarılı popçu hit parçalarını seslendirerek tribünleri coşturdu ve sonunda üçlü çektirdi.

Uzi ise kendi yazdığı Galatasaray şarkısının yanında kendi parçalarına da yer vererek tribündekileri eğlendirdi.

Edise ise ceketinin iç tarafında kalp hizasına yerleştirdiği Galatasaray logosu ile sahnede yer aldı. Tam bir şov sunan ünlü popçu herkesin beğenisini kazandı. Ayrıca Zara da yine podyumda parça seslendiren isimler arasındaydı.

Törende drone gösterilerinin ardından Galatasaraylı futbolcular kupalarını kaldırdı. Kaptanlar en ön sıraya gelip zafere ulaştıkları kulvarların kupalarını taraftara sunmak üzere havaya kaldırarak sevindi.

Dünyada yankı bulan bu törenin ardından Galatasaray yönetimi transfer çalışmalarına başladı. Başta Okan Buruk'un sözleşmesi uzatılacak. Ardından da istenen isimler konusunda girişimler hız kazanacak.

TFF'nin uygulayacağı yeni yabancı kuralı ile birlikte sayının 12'ye düşecek olması kulübü de zor durumda bıraktı ve ince eleyip sık dokumaya itti. Bunun için işi şansa bırakmadan her bölgeye nokta atışı yapılmak isteniyor.

Cimbom'da Teknik Direktör Okan Buruk özellikle Ndombele ve Sergio Oliveira'nın ayrılığı sonrasında yeni bir orta saha almak amacında. Torreira'ya alternatif olabilecek, potansiyelli ve bir o kadar ileriyi de düşünebilen isim arayan Buruk, yıldız oyuncu hakkında raporunu sundu.

Jornal de Noticias'ın haberine göre sarı kırmızılıların teknik patronu Portekiz'de forma giyen Gonçalo Franco'yu istiyor.Uzun süredir ilgilenilen futbolcu için artık sona gelindi.

Haberde, Portekizli orta saha oyuncusunun kariyerinde daha üst bir seviyeye çıkmak için Galatasaray'ın teklifine çok sıcak baktığı kaydedilirken, Galatasaray'ın Moreirense ile 2 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmak üzere olduğu belirtildi.

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 35 maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi.

GONÇALO FRANCO KİMDİR?

Portekiz'in Moreirense takımında orta saha pozisyonunda forma giyen Gonçalo Franco, 17 Kasım 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir. 176 cm boyunda ve 68 kilo olan Gonçalo Franco, sağ ayağını kullanmaktadır.

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