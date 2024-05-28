Aziz Yıldırım gözünü kararttı! Jose Mourinho dünya yıldızlarıyla gelecek: Tam 5 imza

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe için geride kalan sezon büyük bir hayal kırıklığı oldu. Kanarya her kulvarda iddialı başladığı sezonu kupasız bir şekilde tamamladı.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe için geride kalan sezon büyük bir hayal kırıklığı oldu. Kanarya her kulvarda iddialı başladığı sezonu kupasız bir şekilde tamamladı.
Sarı-lacivertlilerde bu anlamda teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılması planlanıyor.
Fenerbahçe'de diğer yandan 8-9 Haziran'da başkanlık seçimleri olacak. Başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, taraftarlara Jose Mourinho müjdesini vermişti. Ali Koç yönetiminin de Jose Mourinho ile yakından ilgilendiği biliniyor.
HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ!
Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.
2. ön eleme turundan itibaren gruplara katılmak için mücadele edecek olan Kanarya'yı zorlu rakipler bekliyor.
Sarı lacivertliler transfer harekatını da buna göre yürütmek isterken, 19 Temmuz tarihinde oynanacak ilk ön eleme maçı öncesi takviyelerini tamamlamak istiyor.
KOÇ BRANCO İLE HAZIRLANIYOR!
9 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde mevcut yönetim, göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.
Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Koç ve ekibi, dünyaca ünlü yıldız Karim Benzema'yı gündemine aldı.
AZİZ YILDIRIM GÖZÜNÜ KARARTTI!
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken mevcut aday ve eski başkan Aziz Yıldırım, büyük bir transfer harekatı düzenliyor.
Yıldırım, sarı lacivertlilere bir kez daha başkan seçilmesi durumunda ilk bombayı santrfor bölgesi için patlatacak.
Akşam'ın haberine göre, o isim ise Belçika futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Romelu Lukaku olacak.
5 İMZA PLANI
Fenerbahçe'nin eski efsane başkanı Aziz Yıldırım, önceki döneminde olduğu gibi yıldız transferleri ayağını tozuyla takıma katmak için seçim gününden zaferle ayrılmayı bekliyor.
Aktarılana göre Yıldırım, bonservisi Chelsea'de bulunan Romelu Lukaku ile anlaşma aşamasında. Belçikalı golcü, Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması durumunda sarı lacivertli formayı giyecek.
Yıldırım'ın İngiltere'de bir sağ bek ile görüştüğü, 10 numara, defansif orta saha ve stoper bölgeleri için de görüşmeleri hızla gerçekleştirdiği öğrenildi.