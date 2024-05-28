Aziz Yıldırım gözünü kararttı! Jose Mourinho dünya yıldızlarıyla gelecek: Tam 5 imza

AZİZ YILDIRIM GÖZÜNÜ KARARTTI! Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken mevcut aday ve eski başkan Aziz Yıldırım, büyük bir transfer harekatı düzenliyor.

Yıldırım, sarı lacivertlilere bir kez daha başkan seçilmesi durumunda ilk bombayı santrfor bölgesi için patlatacak.

Akşam'ın haberine göre, o isim ise Belçika futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Romelu Lukaku olacak.

5 İMZA PLANI Fenerbahçe'nin eski efsane başkanı Aziz Yıldırım, önceki döneminde olduğu gibi yıldız transferleri ayağını tozuyla takıma katmak için seçim gününden zaferle ayrılmayı bekliyor.