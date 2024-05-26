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Konyaspor - Galatasaray | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 38'inci hafta maçları ile birlikte sezon tamamlanıyor. Lider Galatasaray Konyaspor deplasmanında 3 puan için sahaya çıkıyor. Beraberliğin yettiği Aslan, adını zirveye yazdırmaktan başka bir şey düşünmüyor. Yeşil beyazlılar da rakibiyle aynı durumda.1 puan kendisini kümede tutma konusunda yeterli olacak. Kulakların Kadıköy'de olacağı zorlu müsabaka öncesinde ilk 11'ler açıklandı. Takvim.com.tr'den 90 dakikayı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 17:47 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 18:52
Konyaspor - Galatasaray | CANLI

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Bu sezon elde ettiği sıralama ile şampiyonluğa en yakın takım olma unvanın elinde bulunduran Galatasaray, ligin son maçında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde üst üste ikinci kez zirveye ve tarihe adını yazdırmak amacında. Rakibine karşı 1 puan alması halinde 2023-2024 yılının şampiyonu olacak Aslan'a karşı yeşil beyazlılar ise amaç kazanarak küme düşme hattından kurtulmak. Beraberliğin de yine yaradığı Ali Çamdalı ve öğrencilerini kritik bir maç bekliyor. İki takımın zorlu mücadelesine sahne olacak 90 dakikanın sonucunda nasıl bir skor ortaya çıkacağı merak konusu. Konyaspor - Galatasaray maçı ilk 11'leri haberimizde yer alıyor. Takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 38'inci hafttasında oynanacak olan Konyaspor - Galatasaray maçı saat 19.00'da başlayacak. Şampiyonluğu belirleyecek randevulardan biri olacak kritik müsabaka Bein Sports 1, TOD TV ve beinconnect.com.tr'den canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Galatasaray'ı konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanan Konyaspor, daha önceki 19 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bıraktı (2G 4B 13M). Lig tarihinde sadece dört takım sarı-kırmızılıları üst üste 4+ iç saha karşılaşmasında mağlup edebildi: Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe & Trabzonspor.
Bu sezon Konyaspor'u konuk ettiği Süper Lig maçını 3-0 kazanan Galatasaray, yeşil-beyazlılar karşısındaki son dublesini 2017/18'de yaptı.
2013/14'ten bu yana geride kalan 11 Süper Lig sezonunda da boy gösteren altı takımdan biri olan Konyaspor (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa & Trabzonspor), bu maçı kaybederse diğer sonuçlara göre küme düşebilir.
Galatasaray bu maçı kaybetmezse Süper Lig tarihindeki 24'üncü şampiyonluğunu ilan edecek. Bu alanda en yakın rakibinin dört şampiyonluk önünde yer alan sarı-kırmızılılar (19; Fenerbahçe), lig tarihinde farkı ilk kez beşe çıkarmak istiyor.
Konyaspor, Süper Lig'in bundan önceki yedi sezonunda çıktığı son hafta maçlarının hiçbirini kazanamadı (4B 3M) ve son üç sezonu beraberlikle tamamladı.
Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan ve lig tarihinin en uzun galibiyet serisi noktalanan Galatasaray (17G), Okan Buruk yönetiminde üst üste iki mağlubiyet almadı (73 maç).
Bu sezon Süper Lig'de en kısa süre skor dezavantajı yaşayan takım olan Galatasaray (144 dakika), Konyaspor'a konuk olduğu son üç karşılaşmada toplam 125 dakika mağlup durumdaydı.
Konyaspor forması giyen Alassane Ndao'nun bu sezon Süper Lig'de boy gösteren takımlar arasında en fazla gol attığı rakibi Galatasaray (3).
Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyerinde 2+ Süper Lig maçında karşılaştığı 19 takım arasında filelerini havalandıramadığı iki rakibinden biri Konyaspor (2 maç; diğeri Fatih Karagümrük).
Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçında da asist yapan Dries Mertens, Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana üst üste beş dış saha karşılaşmasında gol pası veren tek oyuncu konumundaki Tayfur Bingöl'ün (Aralık 2021-Mart 2022) rekoruna ortak olmak istiyor.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Cikalleshi

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

KARŞILAŞMA ÖNCESİ NOTLAR

Trendyol Süper Lig'de son haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren lider Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında şampiyonluk puanını arayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin geride kalan 37 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı. Okun Buruk'un ekibi, Konya deplasmanında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Puan cetvelinde 15. sırada bulunan Tümosan Konyaspor ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 41 puana sahip. Yeşil-beyazlılar, karşılaşmada 1 puan alırsa ligde kalacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı sarı-kırmızılılar 3-0 kazanmıştı.

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'deki son 8 deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Ligin 16. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, sonrasında Trabzonspor, Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor, Yukatel Adana demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etti.

Galatasaray'ın 31 yaşındaki faslı yıldızı Hakim Ziyech, sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Son hafta oynanan Fenerbahçe maçında ligdeki 4. sarı kartını gören ziyech, cezası sebebiyle kadroda olmayacak.

Galatasaray, Süper Lig'de Konyaspor'a konuk olduğu son 3 maçı da kaybetti. Geçen sezon deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, ondan önceki 2 sezonda konuk olduğu maçlarda ise yeşil-beyazlılara 2-0 ve 4-3 mağlup oldu. Diğer yandan iki takım arasında ligde oynanan 45 maçın 32'sini Galatasaray, 5'ini ise Konyaspor kazandı.

Mücadele, şampiyonun belli olacağı sezonun son maç gününde Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saatler 19:00'u gösterdiğinde başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Futbolseveler bu 90 dakikanın heyecanına beIN SPORTS 1 ekranlarından ortak olabilecek.

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