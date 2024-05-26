Konyaspor - Galatasaray | CANLI

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Galatasaray'ı konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanan Konyaspor, daha önceki 19 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bıraktı (2G 4B 13M). Lig tarihinde sadece dört takım sarı-kırmızılıları üst üste 4+ iç saha karşılaşmasında mağlup edebildi: Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe & Trabzonspor.

Bu sezon Konyaspor'u konuk ettiği Süper Lig maçını 3-0 kazanan Galatasaray, yeşil-beyazlılar karşısındaki son dublesini 2017/18'de yaptı.

2013/14'ten bu yana geride kalan 11 Süper Lig sezonunda da boy gösteren altı takımdan biri olan Konyaspor (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa & Trabzonspor), bu maçı kaybederse diğer sonuçlara göre küme düşebilir.

Galatasaray bu maçı kaybetmezse Süper Lig tarihindeki 24'üncü şampiyonluğunu ilan edecek. Bu alanda en yakın rakibinin dört şampiyonluk önünde yer alan sarı-kırmızılılar (19; Fenerbahçe), lig tarihinde farkı ilk kez beşe çıkarmak istiyor.

Konyaspor, Süper Lig'in bundan önceki yedi sezonunda çıktığı son hafta maçlarının hiçbirini kazanamadı (4B 3M) ve son üç sezonu beraberlikle tamamladı.

Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan ve lig tarihinin en uzun galibiyet serisi noktalanan Galatasaray (17G), Okan Buruk yönetiminde üst üste iki mağlubiyet almadı (73 maç).

Bu sezon Süper Lig'de en kısa süre skor dezavantajı yaşayan takım olan Galatasaray (144 dakika), Konyaspor'a konuk olduğu son üç karşılaşmada toplam 125 dakika mağlup durumdaydı.

Konyaspor forması giyen Alassane Ndao'nun bu sezon Süper Lig'de boy gösteren takımlar arasında en fazla gol attığı rakibi Galatasaray (3).

Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyerinde 2+ Süper Lig maçında karşılaştığı 19 takım arasında filelerini havalandıramadığı iki rakibinden biri Konyaspor (2 maç; diğeri Fatih Karagümrük).

Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçında da asist yapan Dries Mertens, Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana üst üste beş dış saha karşılaşmasında gol pası veren tek oyuncu konumundaki Tayfur Bingöl'ün (Aralık 2021-Mart 2022) rekoruna ortak olmak istiyor.