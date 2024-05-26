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GS kupayı ne zaman kaldıracak? GALATASARAY KUPA TÖRENİ ne zaman? Tarih ve saat açıklaması geldi

GS kupayı ne zaman kaldıracak sorusu için araştırmalar hızlandı. Galatasaray, Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu kutlayacak. Şampiyonluk kutlamaları, Galatasaray'ın Nef Stadyumu'nda yapılacak. Peki, Galatasaray kupa töreni ne zaman? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 22:25 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 22:25
GS kupayı ne zaman kaldıracak? GALATASARAY KUPA TÖRENİ ne zaman? Tarih ve saat açıklaması geldi

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Galatasaray, Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu kutlamak için hazırlıklarını tamamladı. Şampiyonluk kutlamaları Nef Stadyumu'nda gerçekleşecek.

GS KUPAYI NE ZAMAN KALDIRACAK?

Trendyol Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, büyük zaferini kutlamak için hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar ve futbolseverler, sarı kırmızılıların bu tarihi başarısını coşkuyla kutlamak için bir araya gelecekler.

Kutlama Detayları

  • Tarih: 27 Mayıs Pazartesi
  • Saat: 19.05

Galatasaray camiası, bu özel günü büyük bir coşkuyla kutlayacak. Kutlama programı kapsamında çeşitli etkinlikler ve gösteriler düzenlenecek. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen bu etkinlikte, Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip de yer alacak.

Galatasaray, bu şampiyonlukla birlikte Süper Lig'deki 24. zaferine ulaşarak taraftarlarını bir kez daha gururlandırdı.

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