GS kupayı ne zaman kaldıracak? GALATASARAY KUPA TÖRENİ ne zaman? Tarih ve saat açıklaması geldi

GS KUPAYI NE ZAMAN KALDIRACAK?

Trendyol Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, büyük zaferini kutlamak için hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar ve futbolseverler, sarı kırmızılıların bu tarihi başarısını coşkuyla kutlamak için bir araya gelecekler.