Galatasaray şampiyon oldu sosyal medya coştu! İşte Cimbom’un Twitter paylaşımları

Trendyol Süper Lig'de tarihi sezonun şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı krımızılılar 102 puanla zirveye adını yazdırdı ve 24'üncü kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Icardi'nin perdeyi açıp farkı ikiye çıkardığı maçta Berkan ile sahadan 3-1 galip ayrılan Cimbom, 90 dakika sonrasında büyük sevinç yaşadı.

Türkiye'de ve dünyada binlerce taraftar sokağa dökülerek büyük sevinç yaşadı. Galatasaray da sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Fenerbahçe'ye yapılan göndermeler sosyal medya kullanıcılarını adeta coşturdu.