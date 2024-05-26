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Galatasaray şampiyon oldu sosyal medya coştu! İşte Cimbom'un Twitter paylaşımları

Konya'da elde ettiği 3-1'lik galibiyet sonrasında 24'üncü şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, sosyak medya paylaşımları ile hem taraftarını coşturdu hem de ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermelerde bulundu. Sarı kırmızılıların tüm gönderileri binlerce kez paylaşıldı.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 21:39 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 21:48
Galatasaray şampiyon oldu sosyal medya coştu! İşte Cimbom’un Twitter paylaşımları

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Trendyol Süper Lig'de tarihi sezonun şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı krımızılılar 102 puanla zirveye adını yazdırdı ve 24'üncü kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Icardi'nin perdeyi açıp farkı ikiye çıkardığı maçta Berkan ile sahadan 3-1 galip ayrılan Cimbom, 90 dakika sonrasında büyük sevinç yaşadı.

Türkiye'de ve dünyada binlerce taraftar sokağa dökülerek büyük sevinç yaşadı. Galatasaray da sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Fenerbahçe'ye yapılan göndermeler sosyal medya kullanıcılarını adeta coşturdu.

İYİLER SONUNDA MUTLAKA KAZANIR

Galatasaray sosyal medyadan "İyiler mutlaka kazanır" mesajıyla şampiyon kadronun fotoğrafını paylaştı.

MAYISLAR BİZİMDİR

Fenerbahçe ile girdiği yarışı bir kez daha kazanan Galatasaray'da yine mayıs ayı göndermesi yapıldı. Soayal medya hesabından "MayıslarBizimdir" etiketi ile 26 Mayıs işaretlendi.

HEDEF YİNE FENERBAHÇE

Galatasaray'ın resmi hesap yöneticileri Fenerbahçe'yi hedef almaya devam etti. Sarı lacivertlilerin son galibiyetinin ardından ligdeki uzun süreli galibiyetine gönderme yapmasının ardından Cimbom'dan şampiyonluk yanıtı geldi.

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