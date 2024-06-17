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İzmir'de 3 ilçede orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Son dakika haberi! İzmir'in Buca, Çiğli ve Aliağa ilçelerinde orman yangın çıktı. İhbar üzerine bölgelere Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 15:36 Güncelleme 17 Haziran 2024, 16:20
İzmir’de 3 ilçede orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

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İzmir'in Buca, Çiğli ve Aliağa ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Buca ilçesinde çevre yolunun batısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 dozer ile müdahale ediliyor.

Aliağa ilçesi Yayakent Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın konumda çıkan orman yangını da 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çiğli ilçesinde de Egekent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda etkili olan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

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