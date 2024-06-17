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Millet bahçelerinin ardından yeni hamle! Türkiye Deniz Bahçeleri kuruluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü Türkiye "Deniz" Projesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir lansman ile kamuoyuna anlatılması planlanıyor. Hayata geçirilecek projeyle plajlardan vatandaşların daha fazla yararlanması sağlanacak. Projede gençler de unutulmadı.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 10:53 Güncelleme 17 Haziran 2024, 10:53
Millet bahçelerinin ardından yeni hamle! Türkiye Deniz Bahçeleri kuruluyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü Türkiye "Deniz" Projesi kapsamında denizlere yönelik tüm çalışmalar tek çatı altında toplanacak. Proje kapsamında sahillerde deniz bahçeleri kurulurken, Türk karasularında dolaşan 120 bin tekne ve yat da denetim altına alınacak.

Bakanlık tarafından hazırlanan projenin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir lansman ile kamuoyuna anlatılması planlanıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, projede öne çıkan uygulamalar şöyle:


TÜRKİYE DENİZ BAHÇELERİ İSMİ VERİLECEK
Plajlardan vatandaşların daha fazla yararlanması sağlanacak. Bunun için gerekli denetimler yapılacak. Sahilden 50 metre içeride deniz bahçelerinin kurulması planlanıyor. Bakanlık tüm sahillerde buna uygun devlete ait arsaları tarıyor. Uygun yerlerde hızla bahçelerin açılmasına başlanacak. Vatandaşlar buralarda oturup nefes alacak. Bu bahçelere 'Türkiye Deniz Bahçeleri' ismi verilecek.



SAHİLLERE KÜTÜPHANE KURULACAK
Deniz bahçelerinin içinde ya da başka şekillerde sahillerde "deniz kütüphaneleri" kurulacak. Vatandaşlar buralardan kitap alıp okuduktan sonra bırakabilecek. Çocuklar için de buralarda özel bölümler yer alacak.

TANITIMDA CARETTA CARETTALAR DETAYI
Deniz canlılarının korunmasına dönük de bir dizi proje hayata geçirilecek. Farkındalık yaratmak için caretta carettalar gibi deniz canlıları kullanılıp "en yaşlı caretta" tarzı ödüller verilerek. Projenin yüzü haline gelecek carettalar "İyi ki Türkiye "Deniz" diyecek.



TEKNELERE İÇİN DÜZENLEME
Daha önce kamuoyu ile paylaşılan mapa şamandıra uygulaması da yine proje kapsamında hayata geçirilecek. Türkiye'deki tüm koylara mapa şamandıralar kurulacak. Tekne ve yatlar girdikleri koylarda buralara bağlanmak zorunda kalacak. Şamandıralar dolduğunda koya yeni bir yat ya da teknenin girmesine izin verilmeyecek. Tekneler kaldıkları sürelere göre ödeme yapacak. Böylece deniz hayatına zarar veremeyecek olan tekne ve yatların atıklarını denize bırakmaları da önlenmiş olacak.



SU SPORLARI İÇİN MERKEZLER KURULACAK
Türkiye'nin su sporlarında daha başarılı olması için adım atılacak. Çocuklara ve gençlere sörf, yelken, yüzme, dalış gibi su sporları eğitimi veren merkezler oluşturulacak.

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