Millet bahçelerinin ardından yeni hamle! Türkiye Deniz Bahçeleri kuruluyor





SAHİLLERE KÜTÜPHANE KURULACAK

Deniz bahçelerinin içinde ya da başka şekillerde sahillerde "deniz kütüphaneleri" kurulacak. Vatandaşlar buralardan kitap alıp okuduktan sonra bırakabilecek. Çocuklar için de buralarda özel bölümler yer alacak.



TANITIMDA CARETTA CARETTALAR DETAYI

Deniz canlılarının korunmasına dönük de bir dizi proje hayata geçirilecek. Farkındalık yaratmak için caretta carettalar gibi deniz canlıları kullanılıp "en yaşlı caretta" tarzı ödüller verilerek. Projenin yüzü haline gelecek carettalar "İyi ki Türkiye "Deniz" diyecek.





TEKNELERE İÇİN DÜZENLEME

Daha önce kamuoyu ile paylaşılan mapa şamandıra uygulaması da yine proje kapsamında hayata geçirilecek. Türkiye'deki tüm koylara mapa şamandıralar kurulacak. Tekne ve yatlar girdikleri koylarda buralara bağlanmak zorunda kalacak. Şamandıralar dolduğunda koya yeni bir yat ya da teknenin girmesine izin verilmeyecek. Tekneler kaldıkları sürelere göre ödeme yapacak. Böylece deniz hayatına zarar veremeyecek olan tekne ve yatların atıklarını denize bırakmaları da önlenmiş olacak.





SU SPORLARI İÇİN MERKEZLER KURULACAK

Türkiye'nin su sporlarında daha başarılı olması için adım atılacak. Çocuklara ve gençlere sörf, yelken, yüzme, dalış gibi su sporları eğitimi veren merkezler oluşturulacak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN