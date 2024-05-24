Galatsaray Başkanı Dursun Özbek: Yıldız transferlerine hazır olun

ERDEN TİMUR'UN DURUMU | "2022'de seçim yapıldıktan sonra Erden Timur'u çağırdım ve ona dedim ki, 'Futbolda bu sene iddialı olmamız lazım. Futbolu bilen ve seven birisi. Futbolla senin ilgilenmeni istiyorum. 2016, 2017'de sponsor olmuştu. Devamlı görüştük.' Erden'le bizim beraberliğimiz 8 seneye dayanıyor. Erden'in ne yapıp yapamayacağını, Galatasaray için nasıl bir fedakarlık, hizmet yapabileceğini biliyorum. İnancım şı seçim ertesinde Erden, Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecektir. Erden Galatasaray'dan kopamaz. Erden her zaman Galatasaray'ın içinde olacaktır. Spotif A.Ş. görevini direkt Erden'e verdim. Öyle bir talebi yoktu ama orada güvenebileceğim birinin olmasını istedim. Çok güzel işler yaptık."

OKAN BURUK | "Dün Okan Buruk hoca da Florya'daydı. Kemerburgaz'da yaptığımız projeyi hocamızla paylaşıyoruz. En son paylaştığımızda hoca dedi ki, 'Ağabey bunu buraya alalım, bunu buraya alalım, ofisleri buraya alalım.' dedi. Ben de kendisine dedim ki, 'Hocam senin dediğin şeyler var ya onların hepsini yaptık, gel bak.' Sen buradan ne anlıyorsun? (Muhabir: Okan Buruk yıllarca burada kalacak.) Bravo, tebrik ediyorum seni. Galatasaray'a hizmet edenlerle, kalbinden Galatasaray'a hizmet edenlerle hiçbir derdimiz yok. Galatasaray'ın birliğini ve beraberliğini dinamitleyecek laflarla, sözlerle büyük savaşımız var. Biz bunları yaptık, iyi güzel. Tek başımıza mı yaptık? Camianın desteği olmasaydı, taraftarın desteği olmasaydı yapabilir miydik? Galatasaray'da birlik ve beraberliğin bozulmaması lazım. Sürdürülebilir başarı, sürdürülebilir mali yapıyı zaten kuruyoruz. Bunlar kolay, zor olan camianın içindeki birlik beraberliğin bozulması. Taraftara çok teşekkür ediyorum. Genel kurul üyelerime de bir çağrı yapıyorum. Yarınki seçim önemli bir seçim. Katılımı ne kadar yüksek olursa kazanan yönetim o kadar kuvvetli hizmet eder. Seçimler bizim için bayramdır. Herkesi Galatasaray Lisesi'ne bekliyorum."