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Galatasaray'da Okan Buruk Konyaspor 11'ini belirledi: Ziyech'in yokluğunda forma onun! Yıldız isme kesik

Süper Lig'in son haftasında şampiyon belli olacak. Lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanından puan çıkarması halinde mutlu sona ulaşacak. Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmada sahaya süreceği 11'i belirlerken Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşen Ziyech yerine kime forma vereceğine de karar verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 13:33 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 13:33
Galatasaray’da Okan Buruk Konyaspor 11’ini belirledi: Ziyech’in yokluğunda forma onun! Yıldız isme kesik

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Trendyol Süper Lig'de sezonun son kritik virajına Konya'da çıkacak olan Galatasaray'a şampiyonluk için beraberlik yetecek.

Galatasaray’da Okan Buruk Konyaspor 11’ini belirledi! Ziyech’in yokluğunda forma onun

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçında kadroda değişiklik hazırlığı içerisinde.

Galatasaray’da Okan Buruk Konyaspor 11’ini belirledi! Ziyech’in yokluğunda forma onun

Buruk, Fenerbahçe derbisinde ortaya konan mücadele ve elde edilen sonuçtan son derece rahatsız.

Galatasaray’da Okan Buruk Konyaspor 11’ini belirledi! Ziyech’in yokluğunda forma onun

Deneyimli hoca, şampiyonluk maçına çıkacak olmaları sebebiyle küçük dokunuşlarla sonuca gitmeyi planlıyor.

Galatasaray’da Okan Buruk Konyaspor 11’ini belirledi! Ziyech’in yokluğunda forma onun

Şampiyonluğunu ilan etmesi için 1 puana ihtiyacı olan sarı-kırmızılı ekip, taraftarına da kendini affettirmek amacıyla tüm hesaplarını 3 puan üzerine yapıyor.

Galatasaray’da Okan Buruk Konyaspor 11’ini belirledi! Ziyech’in yokluğunda forma onun

SANCHEZ KULÜBEYE

Buruk'un bu plan doğrultusunda ilk değişikliği savunma hattında gerçekleşecek. Sanchez ve Nelsson ikilisinin özellikle oyun kurulumunda vasatın altında kalması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı.

Galatasaray’da Okan Buruk Konyaspor 11’ini belirledi! Ziyech’in yokluğunda forma onun

Deneyimli çalıştırıcı, Abdülkerim'in bu pozisyondaki önemini bir kez daha görürken Sanchez'i kulübeye çekme kararı aldı. Konya'da Abdülkerim - Nelsson tandemi görev alacak.

Galatasaray’da Okan Buruk Konyaspor 11’ini belirledi! Ziyech’in yokluğunda forma onun

Kızağa çekilmesi düşünülen oyunculardan biri de Köhn, ancak Alman futbolcunun alternatifi yok ve o da küçük bir uyarıyla birlikte son maçta ilk 11'deki yerini alacak.

Galatasaray’da Okan Buruk Konyaspor 11’ini belirledi! Ziyech’in yokluğunda forma onun

Orta sahada alternatif bulunamayan isimlerden biri de Kerem Demirbay. 3 haftadır giderek daha da kötü bir performans sergileyen tecrübeli futbolcunun yerine ne Ndombele'yi ne de Oliveira'yı koyabilen Okan hoca, zaman zaman Berkan'ı bu bölgede denese de istediği verimi alamadı.

Galatasaray’da Okan Buruk Konyaspor 11’ini belirledi! Ziyech’in yokluğunda forma onun

Merkezde yine Torreira ile Demirbay'ın beraber oynaması bekleniyor. İleri uçta Icardi ve arkasındaki Mertens'in yerleri de garanti görünüyor.

Galatasaray’da Okan Buruk Konyaspor 11’ini belirledi! Ziyech’in yokluğunda forma onun

BARIŞ ALPER VE KEREM 11'DE

Bir başka önemli değişiklik ise kanatlarda olacak. Sarı kart cezalısı Hakim Ziyech'in forma giyemeyeceği Konyaspor deplasmanında Barış Alper sağ kanada geçiyor.

Galatasaray’da Okan Buruk Konyaspor 11’ini belirledi! Ziyech’in yokluğunda forma onun

Sol çizgide ise son haftalarda formasını kaybeden Kerem Aktürkoğlu ilk 11'deki yerine geri dönecek.

Galatasaray’da Okan Buruk Konyaspor 11’ini belirledi! Ziyech’in yokluğunda forma onun

Zaha'nın ise Tete ve Vinicius'la birlikte ikinci yarıdaki hamle oyuncuları olacağı öğrenildi.

Galatasaray’da Okan Buruk Konyaspor 11’ini belirledi! Ziyech’in yokluğunda forma onun

Kale ise yine takımın en tecrübeli ismi ve kaptanı Muslera'ya emanet olacak.

Galatasaray’da Okan Buruk Konyaspor 11’ini belirledi! Ziyech’in yokluğunda forma onun

Konya deplasmanına çıkarma yapmaya hazırlanan Galatasaraylı taraftarlar, kendilerine ayrılan tribün için çıkan biletlerin tamamını satın aldı.

Galatasaray’da Okan Buruk Konyaspor 11’ini belirledi! Ziyech’in yokluğunda forma onun

Binlerce Sarı-kırmızılı futbolsever, pazar günkü karşılaşmada Konya'da olacak.

Galatasaray’da Okan Buruk Konyaspor 11’ini belirledi! Ziyech’in yokluğunda forma onun

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