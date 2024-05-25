Galatasaray’da Okan Buruk Konyaspor 11’ini belirledi: Ziyech’in yokluğunda forma onun! Yıldız isme kesik

Trendyol Süper Lig'de sezonun son kritik virajına Konya'da çıkacak olan Galatasaray'a şampiyonluk için beraberlik yetecek.
Trendyol Süper Lig'de sezonun son kritik virajına Konya'da çıkacak olan Galatasaray'a şampiyonluk için beraberlik yetecek.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçında kadroda değişiklik hazırlığı içerisinde.
Buruk, Fenerbahçe derbisinde ortaya konan mücadele ve elde edilen sonuçtan son derece rahatsız.
Deneyimli hoca, şampiyonluk maçına çıkacak olmaları sebebiyle küçük dokunuşlarla sonuca gitmeyi planlıyor.
Şampiyonluğunu ilan etmesi için 1 puana ihtiyacı olan sarı-kırmızılı ekip, taraftarına da kendini affettirmek amacıyla tüm hesaplarını 3 puan üzerine yapıyor.
SANCHEZ KULÜBEYE
Buruk'un bu plan doğrultusunda ilk değişikliği savunma hattında gerçekleşecek. Sanchez ve Nelsson ikilisinin özellikle oyun kurulumunda vasatın altında kalması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı.
Deneyimli çalıştırıcı, Abdülkerim'in bu pozisyondaki önemini bir kez daha görürken Sanchez'i kulübeye çekme kararı aldı. Konya'da Abdülkerim - Nelsson tandemi görev alacak.
Kızağa çekilmesi düşünülen oyunculardan biri de Köhn, ancak Alman futbolcunun alternatifi yok ve o da küçük bir uyarıyla birlikte son maçta ilk 11'deki yerini alacak.
Orta sahada alternatif bulunamayan isimlerden biri de Kerem Demirbay. 3 haftadır giderek daha da kötü bir performans sergileyen tecrübeli futbolcunun yerine ne Ndombele'yi ne de Oliveira'yı koyabilen Okan hoca, zaman zaman Berkan'ı bu bölgede denese de istediği verimi alamadı.
Merkezde yine Torreira ile Demirbay'ın beraber oynaması bekleniyor. İleri uçta Icardi ve arkasındaki Mertens'in yerleri de garanti görünüyor.
BARIŞ ALPER VE KEREM 11'DE
Bir başka önemli değişiklik ise kanatlarda olacak. Sarı kart cezalısı Hakim Ziyech'in forma giyemeyeceği Konyaspor deplasmanında Barış Alper sağ kanada geçiyor.
Sol çizgide ise son haftalarda formasını kaybeden Kerem Aktürkoğlu ilk 11'deki yerine geri dönecek.
Zaha'nın ise Tete ve Vinicius'la birlikte ikinci yarıdaki hamle oyuncuları olacağı öğrenildi.
Kale ise yine takımın en tecrübeli ismi ve kaptanı Muslera'ya emanet olacak.
Konya deplasmanına çıkarma yapmaya hazırlanan Galatasaraylı taraftarlar, kendilerine ayrılan tribün için çıkan biletlerin tamamını satın aldı.
Binlerce Sarı-kırmızılı futbolsever, pazar günkü karşılaşmada Konya'da olacak.