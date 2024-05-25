Galatasaray’da Okan Buruk Konyaspor 11’ini belirledi: Ziyech’in yokluğunda forma onun! Yıldız isme kesik

Orta sahada alternatif bulunamayan isimlerden biri de Kerem Demirbay. 3 haftadır giderek daha da kötü bir performans sergileyen tecrübeli futbolcunun yerine ne Ndombele'yi ne de Oliveira'yı koyabilen Okan hoca, zaman zaman Berkan'ı bu bölgede denese de istediği verimi alamadı.