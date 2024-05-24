Son dakika transfer haberleri! Galatasaray’dan dev hamle... Şampiyonluk için çilek müjdesi verildi Fenerbahçe ve Beşikaş çok kıskanacak

Süper Lig'in 37. Haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği maç sonrasında yaşanan olaylarda Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında söylediği sözler nedeniyle, sarı lacivertliler TFF'ye başvuru yaptığını açıkladı. Bu sırada yaşanan tartışmalar nedeniyle Fenerbahçe futbolcular ve yöneticiler PFDK'ya sevk edilmişti. Sarı lacivertli oyuncu Mert Hakan Yandaş 5, İrfan Can Eğribayat ve Osterwolde 1, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal 1 yıl futboldan men edildi. Bu gelişmelerin ardından bugün sosyal medyaya Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun da soyunma odası koridorlarında yeni görüntüsü çıktı.

Sarı lacivertliler bu görüntülerden sonra TFF'ye Kerem Aktürkoğlu için başvuru yaptığını açıkladı. İşte Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama "Kulübümüz tarafından 19 Mayıs 2024 Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynadığımız maçın ardından rakip takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla bugün Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Müfettişliği'ne şikayet başvurusunda bulunulmuştur. Konu ile ilgili gelişmeler tarafımızca dikkatle takip edilecektir. Kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunarız."

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odasında koridorlarında sarf ettiği hakaretlerden dolayı TFF'ya başvurduğunu açıklarken, Galatasaray'dan da karşı hamle geldi. A Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe soyunma odasındaki küfürlü tezahüratlar için PFDK'ya ek başvuru yaptı.

Galatasaray bir yandan sahada istediğini almayı hedeflerken diğer yandan transferde de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Dünya yıldızları geçidine sahne olacak bir yaz daha transfer dönemi daha taraftarları bekliyor.