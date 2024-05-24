Son dakika transfer haberleri! Galatasaray’dan dev hamle... Şampiyonluk için çilek müjdesi verildi Fenerbahçe ve Beşikaş çok kıskanacak

Fenerbahçe derbisinden mağlubiyetle ayrılarak şampiyonluk için son adımı pazar akşamına bırakan Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Aslan'a 1 puan yetmesine rağmen hedef galibiyetle İstanbul'a dönebilmek. Yönetim de teknik heyette gündemden en az etkilenmeleri için oyuncuları motive edebilmek adına her şeyi deniyor.
24'üncü şampiyonluğu için saatler sayan Galatasaray, son hazırlıklarını yaptı. Yarın Konya'ya gerçekleştirilecek yolculuğun ardından kampa girerek maç saati beklenmeye başlanacak. Eğer karşılaşmadan zaferle ayrılırsa Cimbom taraftarıyla kutlamalara başlayacak. Ardından İstanbul'a dönülecek ve Florya'da veya Rams Park'ta eğlenceler devam edecek.
Süper Lig'in 37. Haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği maç sonrasında yaşanan olaylarda Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında söylediği sözler nedeniyle, sarı lacivertliler TFF'ye başvuru yaptığını açıkladı. Bu sırada yaşanan tartışmalar nedeniyle Fenerbahçe futbolcular ve yöneticiler PFDK'ya sevk edilmişti. Sarı lacivertli oyuncu Mert Hakan Yandaş 5, İrfan Can Eğribayat ve Osterwolde 1, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal 1 yıl futboldan men edildi. Bu gelişmelerin ardından bugün sosyal medyaya Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun da soyunma odası koridorlarında yeni görüntüsü çıktı.
Sarı lacivertliler bu görüntülerden sonra TFF'ye Kerem Aktürkoğlu için başvuru yaptığını açıkladı. İşte Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama
"Kulübümüz tarafından 19 Mayıs 2024 Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynadığımız maçın ardından rakip takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla bugün Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Müfettişliği'ne şikayet başvurusunda bulunulmuştur.
Konu ile ilgili gelişmeler tarafımızca dikkatle takip edilecektir.
Kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunarız."
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odasında koridorlarında sarf ettiği hakaretlerden dolayı TFF'ya başvurduğunu açıklarken, Galatasaray'dan da karşı hamle geldi. A Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe soyunma odasındaki küfürlü tezahüratlar için PFDK'ya ek başvuru yaptı.
Galatasaray bir yandan sahada istediğini almayı hedeflerken diğer yandan transferde de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Dünya yıldızları geçidine sahne olacak bir yaz daha transfer dönemi daha taraftarları bekliyor.
Teknik Direktör Okan Buruk da kadrosunu en güçlü hale getirmek ve rotasyonu genişletebilmek adına raporunu iletti. Listede birbirinden önemli isimler var. Bir yıldız ise bonservissiz olarak imza atabilir.
Galatasaray Mauro Icardi'nin yükünü alabilecek, ona rotasyon gücü katabilecek ve kalitesiyle taraftarı etkileyecek bir yıldız arayışına başladı. Mertens'ten alınan verimin devamını getirmeyi hedefleyen yönetim, Alexis Sanchez'in peşine düştü.
Şilili golcü iki dönem formasını giydiği ınter ile yollarını ayıracak. Kontratı bitecek olan Güney Amerikalı forvet için Cimbom devreye girdi. Eğer anlaşma sağlanırsa bonservis bedeli ödenmeden imzalar atılabilecek.
Bu sezon mavi siyahlı ekipte 32 maça çıkıp 4 gol atan Sanchez 5 de de asist yaptı. Toplamda 1076 dakika sahada kaldı.
Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olan golcü yıldız için Başkanvekili Erden Timur harekete geçti. Menajeriyle yoğun bir telefon trafiği başladı. Daha önce getirilen yıldızlarla birlikte referans sağlanmaya çalışılıyor.
35 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan ekiplerinin de devrede olduğu öğrenilirken Sanchez'in ilk hedefi Avrupa'da kalarak kariyerini sürdürebilmek.