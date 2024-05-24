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Ergin Ataman: Hedefimiz Fenerbahçe maçı değil kupa almak

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'yu eleyerek finale çıktıkları mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu. Ataman hedeflerinin Fenerbahçe maçı değil kupa olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 22:19 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 22:20
Ergin Ataman: Hedefimiz Fenerbahçe maçı değil kupa almak

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Euroleague'de Final Four maçında Fenerbahçe karşısına çıkan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, son 4 sezonda 3'üncü kez finale yükselme başarısı gösterdi. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Ataman, savunma performanslarına dikkat çekerek; "51-50'den sonra harika savunma yaptık. Savunma gerçekten harikaydı. İyi savunma yaparsanız her maçı kazanırsınız" dedi.

HEDEFİMİZ FENERBAHÇE DEĞİL KUPA

Berlin'de hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Ergin Ataman, "Bir maçımız daha var. Buraya kupa kazanmak için geldik, Fenerbahçe ile maça çıkmak için değil" ifadelerini kullandı.

Performanslarına dikkat çeken Ergin Ataman, "Bir yarı final maçı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Çok iyi savunma yaptık. Wilbekin'e ikili sıkıştırmalar yaptık. Saras böyle durumlarda hep 5 kısaya dönüyor. Biz o anlarda alan savunmasına geçtik ki çok yapmadığımız bir şey. Oyuncularımı kutluyorum, 12 yıl sonra Final Four'da oynayıp bu kadar tecrübeli davranmak kolay değil. Biz buraya final oynamaya değil, şampiyon olmaya geldik. Bugün 4-5 bin Pana taraftarı vardı ama pazar günü burayı OAKA'ya çevireceğiz" diye konuştu.

Türk taraftarlara teşekkür eden Ergin Ataman, "Bir Türk spor adamının finale yükselmesinden dolayı mutluluk yaşayan birçok vatandaşımız olduğunu biliyorum, hepsine teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

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