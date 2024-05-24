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Son dakika trasnfer haberi... Galatasaray Süper Lig'İn eski gol kralını alıyor! Okan Buruk istedi Cedric Bakambu'dan sonra bir sürpriz daha geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Galatasaray, birçok oyuncu için görüşmelerine devam ediyor. Sarı kırmızılıların şampiyonluğu kazandıktan sonra kadrosunu güçlendrirmek üzere yapacağı hamleler şimdiden merak konusu. Gündemin ana maddesinde ise forvet var. Mauro Icardi'nin yanıa yeni bir yıldız almayı hedefleyen teknik heyet ve yönetim, 12'inci yabancı hakkını da bu bölgede kullanacak. Listedeki isimlerden biri de Süper Lig'in eski gol kralı.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 22:13 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 22:14
Son dakika trasnfer haberi... Galatasaray Süper Lig’İn eski gol kralını alıyor! Okan Buruk istedi Cedric Bakambu’dan sonra bir sürpriz daha geliyor

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Bu sezon şampiyonluk iddiasını son haftaya kadar sürdüren Galatasaray, pazar akşamı Konyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı kırmızılılar alacağı 1 puanla birlikte 24'üncü kez mutlu sona ulaşmak olacak.

Son dakika trasnfer haberi... Galatasaray Süper Lig’İn eski gol kralını alıyor! Okan Buruk istedi Cedric Bakambu’dan sonra bir sürpriz daha geliyor

Aslan bir yandan saha sonuçlarını elde ederek zirveye kurulmak ve müzesine bir kupa daha götürmek isterken diğer yandan gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika trasnfer haberi... Galatasaray Süper Lig’İn eski gol kralını alıyor! Okan Buruk istedi Cedric Bakambu’dan sonra bir sürpriz daha geliyor

Yaz aylarında yoğun bir sirkülasyonun yaşanacağı Cimbom'da gözler Florya'ya gelecek isimlere çevrilecek. Gidecek oyuncuların şekil vereceği süreçle birlikte dünya yıldızları için girişimler hız kazanacak. Ayrıca forvete de Icardi'nin yedeğini getirebilmek adına görüşmeler yoğumlaşacak.

Son dakika trasnfer haberi... Galatasaray Süper Lig’İn eski gol kralını alıyor! Okan Buruk istedi Cedric Bakambu’dan sonra bir sürpriz daha geliyor

Forvet için çok sayıda ismin geçtiği Galatasaray ile ilgili olarak hareketli saatler yaşanıyor. Alexis Sanchez ve Ayoub El Kaabi'nin de adının geçtiği günlerde yeni gelişmeler de var.

Son dakika trasnfer haberi... Galatasaray Süper Lig’İn eski gol kralını alıyor! Okan Buruk istedi Cedric Bakambu’dan sonra bir sürpriz daha geliyor

Süper Lig'in eski forvetlerinden ve gol krallarından biri Türkiye'ye dönebilir. Gittiği ülkelerde umduğunu bulamaması üzerine Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

Son dakika trasnfer haberi... Galatasaray Süper Lig’İn eski gol kralını alıyor! Okan Buruk istedi Cedric Bakambu’dan sonra bir sürpriz daha geliyor

Okan Buruk da bu hamleyi gerçekleştirerek en uç hattını sağlamlaştırmak istiyor.

Son dakika trasnfer haberi... Galatasaray Süper Lig’İn eski gol kralını alıyor! Okan Buruk istedi Cedric Bakambu’dan sonra bir sürpriz daha geliyor

Peki son durum ne?

Son dakika trasnfer haberi... Galatasaray Süper Lig’İn eski gol kralını alıyor! Okan Buruk istedi Cedric Bakambu’dan sonra bir sürpriz daha geliyor

İşte son gelişmeler...

Son dakika trasnfer haberi... Galatasaray Süper Lig’İn eski gol kralını alıyor! Okan Buruk istedi Cedric Bakambu’dan sonra bir sürpriz daha geliyor

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Aaron Boupendza gündeme geldi. Sarı kırmızılı ekip Icardi'nin alternatifi olarak kiraladığı Vinicius ile yola devam etmeyecek ve yerine yeni bir isim alacak.

Son dakika trasnfer haberi... Galatasaray Süper Lig’İn eski gol kralını alıyor! Okan Buruk istedi Cedric Bakambu’dan sonra bir sürpriz daha geliyor

Daha önce Hatayspor'da gol kralı olan ve ardından Katar'a transferi gerçekleşen 27 yaşındaki futbolcu 6.5 milyon euroya Cincinnati'nin yolunu tutmuştu.

Son dakika trasnfer haberi... Galatasaray Süper Lig’İn eski gol kralını alıyor! Okan Buruk istedi Cedric Bakambu’dan sonra bir sürpriz daha geliyor

13 maçta 3 gol atabilen Boupendza 8 hafta sahalardan uzak kalacak. Dönüşünün sezon başına dank gelmesi ise Galatasaray teknik heyeti tarafından kabul gördü. Eğer antrenman eksiğini tamamlayabilir ve kısa sürede hazır hale gelebilirse girişimler başlayacak.

Son dakika trasnfer haberi... Galatasaray Süper Lig’İn eski gol kralını alıyor! Okan Buruk istedi Cedric Bakambu’dan sonra bir sürpriz daha geliyor

Yetenekleri ve hızıyla ön plana çıkan Boupenda, Okan Buruk'un da elini rahatlatacak. Icardi gibi nokta santrafor yerine hareketli bir yapısının olması çeşitliliği de beraberinde getirecek.

Son dakika trasnfer haberi... Galatasaray Süper Lig’İn eski gol kralını alıyor! Okan Buruk istedi Cedric Bakambu’dan sonra bir sürpriz daha geliyor

Yıldız golcünün kulübüyle sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor ancak 2 yıl opsiyon maddesi mevcut. Yönetim en ucuz şekilde bu süreci tamamlamak amacında.

Son dakika trasnfer haberi... Galatasaray Süper Lig’İn eski gol kralını alıyor! Okan Buruk istedi Cedric Bakambu’dan sonra bir sürpriz daha geliyor

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