Son dakika trasnfer haberi... Galatasaray Süper Lig’İn eski gol kralını alıyor! Okan Buruk istedi Cedric Bakambu’dan sonra bir sürpriz daha geliyor

Bu sezon şampiyonluk iddiasını son haftaya kadar sürdüren Galatasaray, pazar akşamı Konyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı kırmızılılar alacağı 1 puanla birlikte 24'üncü kez mutlu sona ulaşmak olacak.
Bu sezon şampiyonluk iddiasını son haftaya kadar sürdüren Galatasaray, pazar akşamı Konyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı kırmızılılar alacağı 1 puanla birlikte 24'üncü kez mutlu sona ulaşmak olacak.
Aslan bir yandan saha sonuçlarını elde ederek zirveye kurulmak ve müzesine bir kupa daha götürmek isterken diğer yandan gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor.
Yaz aylarında yoğun bir sirkülasyonun yaşanacağı Cimbom'da gözler Florya'ya gelecek isimlere çevrilecek. Gidecek oyuncuların şekil vereceği süreçle birlikte dünya yıldızları için girişimler hız kazanacak. Ayrıca forvete de Icardi'nin yedeğini getirebilmek adına görüşmeler yoğumlaşacak.
Forvet için çok sayıda ismin geçtiği Galatasaray ile ilgili olarak hareketli saatler yaşanıyor. Alexis Sanchez ve Ayoub El Kaabi'nin de adının geçtiği günlerde yeni gelişmeler de var.
Süper Lig'in eski forvetlerinden ve gol krallarından biri Türkiye'ye dönebilir. Gittiği ülkelerde umduğunu bulamaması üzerine Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.
Okan Buruk da bu hamleyi gerçekleştirerek en uç hattını sağlamlaştırmak istiyor.
Peki son durum ne?
İşte son gelişmeler...
Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Aaron Boupendza gündeme geldi. Sarı kırmızılı ekip Icardi'nin alternatifi olarak kiraladığı Vinicius ile yola devam etmeyecek ve yerine yeni bir isim alacak.
Daha önce Hatayspor'da gol kralı olan ve ardından Katar'a transferi gerçekleşen 27 yaşındaki futbolcu 6.5 milyon euroya Cincinnati'nin yolunu tutmuştu.
13 maçta 3 gol atabilen Boupendza 8 hafta sahalardan uzak kalacak. Dönüşünün sezon başına dank gelmesi ise Galatasaray teknik heyeti tarafından kabul gördü. Eğer antrenman eksiğini tamamlayabilir ve kısa sürede hazır hale gelebilirse girişimler başlayacak.
Yetenekleri ve hızıyla ön plana çıkan Boupenda, Okan Buruk'un da elini rahatlatacak. Icardi gibi nokta santrafor yerine hareketli bir yapısının olması çeşitliliği de beraberinde getirecek.
Yıldız golcünün kulübüyle sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor ancak 2 yıl opsiyon maddesi mevcut. Yönetim en ucuz şekilde bu süreci tamamlamak amacında.