Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş! Kartal kupaya pençe attı

74 BİN 772 BİLET SATILDI

Ziraat Türkiye Kupası'nda iki takım taraftarları tribünleri tamamen doldurdu. Beşiktaşlılar 37 bin 608, Trabzonsporlular ise 37 bin 164 bileti tüketti. Toplamda 74 bin 722 bilet satılmış oldu.

ONUACHU ÖNE GEÇİRDİ, GHEZZAL EŞİTLEDİ

Finalde iki takım da zaman zaman birbirlerine üstünlük kurdu ama perdeyi açan isim Ebere Paul Onuachu oldu. Nijeryalı forvet attığı vücut çalımı sonrasında Omar Colley ile bire bir kalıp rakibini ekarte ettikten sonra Mert'in yanından topu ağlarla buluşturdu. İlk yarı sona ererken Bardhi'nin ceza sahası içinde eliyle oynaması nedeniyle Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Rachid Ghezzal beyaz noktadan yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır'ı köşeyi bilmesine rağmen mağlup etmeyi başardı.