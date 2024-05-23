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Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş! Kartal kupaya pençe attı

62'inci Ziraat Türkiye Kupası sahibini buldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Trabzonspor'u Rachid Ghezzal ve Salih Uçan ve Al-Musrati'nin golleriyle yenip 11'inci kez mutlu sona ulaştı.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 19:26 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 22:55
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş! Kartal kupaya pençe attı

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62'inci Ziraat Türkiye Kupası sahibini buldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Trabzonspor'u Rachid Ghezzal ve Salih Uçan ve Al-Musrati'nin golleriyle yenip 11'inci kez mutlu sona ulaştı.

ABDULLAH AVCI KADROYU BOZMADI

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş ile oynanan final maçında ligdeki kadroyu bozmadan sahaya sürdü. Başakşehir karşısında Uğurcan, Meunier, Denswil, Mendy, Eren, Berat, Umut, Vişça, Fountas, Bardhi ve Onuachu ile rakibinin karşısına çıkan Fırtına, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda da aynı oyuncu grubuyla mücadele etti.

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GOL | Beşiktaş 3-2 Trabzonspor

GOL | Beşiktaş 2-2 Trabzonspor

GOL | Beşiktaş 2-1 Trabzonspor
GOL | Beşiktaş 1-1 Trabzonspor
GOL | Beşiktaş 0-1 Trabzonspor
Onuachu zoru başardı! İşte kaçan o gol

SEMİH VE RASHİCA YEDEKTE

Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe ise Semih Kılıçsoy ve Milot Rashica'yı yedek başlattı. Genç teknik adam karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada iki oyuncunun da ağrıları olduğunu söyleyerek bu yönde bir karar verdiklerini dile getirdi.

74 BİN 772 BİLET SATILDI

Ziraat Türkiye Kupası'nda iki takım taraftarları tribünleri tamamen doldurdu. Beşiktaşlılar 37 bin 608, Trabzonsporlular ise 37 bin 164 bileti tüketti. Toplamda 74 bin 722 bilet satılmış oldu.

ONUACHU ÖNE GEÇİRDİ, GHEZZAL EŞİTLEDİ

Finalde iki takım da zaman zaman birbirlerine üstünlük kurdu ama perdeyi açan isim Ebere Paul Onuachu oldu. Nijeryalı forvet attığı vücut çalımı sonrasında Omar Colley ile bire bir kalıp rakibini ekarte ettikten sonra Mert'in yanından topu ağlarla buluşturdu. İlk yarı sona ererken Bardhi'nin ceza sahası içinde eliyle oynaması nedeniyle Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Rachid Ghezzal beyaz noktadan yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır'ı köşeyi bilmesine rağmen mağlup etmeyi başardı.

MULEKA'DAN HARİKA ASİST

Karşılaşmanın 54'üncü dakikasında Gedson Fernandes sol kanattan gelerek iki rakibini geçti. Pasını Muleka'ya çıkardı. Yıldız futbolcu ceza sahasında boşa çıkan Salih Uçan'a topu gönderdi. Milli orta saha kafa vuruşuyla Beşiktaş'ı öne geçiren isim oldu.

AL-MUSRATI'DEN FÜZE

Finalin son dakikaları heyecan fırtınasın sahne oldu. Nicolas Pepe takımı adına skoru 2-2'ye getirirken Fildişili futbolcu kullanılan köşe vuruşu sonrasında Al Musrati'ye adeta asist yaptı. Libyalı yıldız uzaktan yaptığı nefis vuruşla çok da eleştirildiği dönemde kupayı getiren golü attı.

BEŞİKTAŞ'IN 11'İNCİ KUPASI

Beşiktaş daha önce 16 kez final oynadığı kupada 10 kez şampiyonluk yaşamıştı. Siyah-beyazlı takım, 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götürmuüştü. Bu akşamki zaferle sayı 11'e yükseldi.

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