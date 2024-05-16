SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI TRT SPOR Yıldız CANLI İZLE 🔴🔵 TÜRKİYE HOLLANDA maçı full HD, canlı yayın izle! Filenin Sultanları...

Türkiye - Hollanda voleybol maçı, Milletler Ligi'nin ilk haftasında gerçekleşecek. Milli Takımımız, 22 maçlık yenilmezlik serisini Japonya'ya karşı aldığı mağlubiyetle sonlandırdı ve şimdi Hollanda karşısında galibiyet arayacak. Maçın saat ve yayın bilgileri ise şu şekilde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 18:29 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 18:29
TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI TRT SPOR Yıldız CANLI İZLE 🔴🔵 TÜRKİYE HOLLANDA maçı full HD, canlı yayın izle! Filenin Sultanları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Dünyanın en iyisi olarak bilinen Filenin Sultanları, Japonya'ya karşı aldığı beklenmedik mağlubiyetin ardından Hollanda maçına odaklanmış durumda. 22 maçlık yenilmezlik serisinin sona erdiği bu maç, voleybolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Hollanda maçı 16 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR Yıldız ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz/ adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

GALİBİYET SERİSİ 22 MAÇ SÜRDÜ

Resmi karşılaşmalardaki son yenilgisini 28 Haziran 2023'te Bangkok'taki Milletler Ligi mücadelesinde Japonya'ya karşı 3-2'lik skorla yaşayan "Filenin Sultanları", o müsabakanın ardından Milletler Ligi, CEV Avrupa Şampiyonası ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde oynadığı 22 maçta yenilgi yüzü görmemiş, ilklerin yılı 2023'te üç kupa kazanmıştı.

TÜRKİYE - JAPONYA MAÇ ÖZETİ

Antalya Spor Salonu'nda voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla başladı. Bu seneki ilk sınavını Milletler Ligi'nde veren dünya bir numarası, son şampiyon "Filenin Sultanları", molaya üç sayılık farkla geride girdi: 14-11. Mola sonrası farkı kapatmakta zorluk çeken ay-yıldızlı ekip, 6 sayı (17-11) geriye düştü. Daha sonraki bölümde farkı kapatan A Milli Kadın Voleybol Takımı, setin sonlarına doğru farkı 1'e indirdi: 22-21. Rakibinin setin son bölümündeki üstün oyununa engel olamayan "Filenin Sultanları", ilk seti iki sayı farkla 25-23 kaybetti.

İkinci sete kötü başlayan Türkiye, Japonya karşısında 12-4 geriye düşmesine rağmen 17-17 eşitliği yakaladı. Rakibine karşı 21-19 öne geçen "Filenin Sultanları", skor üstünlüğünü koruyamadı ve ikinci seti de 25-21 yitirdi: 2-0.

Üçüncü sete iyi başlayan taraf ay-yıldızlılar oldu. Rakibine üstünlük kuran "Filenin Sultanları", karşılıklı sayılarla geçen seti 25-23 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sete hızlı başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, maçta ilk kez rakibine 10 sayı fark attı: 19-9. Setin sonunda da üstünlüğünü sürdüren ay-yıldızlı takım, dördüncü seti 5 sayı farkla (25-20) kazanarak, skora 2-2'lik eşitliği getirdi. Ay-yıldızlı ekip, beşinci seti 15-11, maçı da 3-2 kaybederek Milletler Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı.

Fenerbahçede taraftar Jose Mourinho bekliyordu işler değişti! Gündeme gelen isim herkesi şoke etti
Fenerbahçe'de taraftar Jose Mourinho bekliyordu işler değişti! Gündeme gelen isim herkesi şoke etti

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor
6-8 Ekim olayları davasında 10 yıl sonra karar! Selahattin Demirtaş’a 42 yıl hapis... Ahmet Türk’e 10 Figen Yüksekdağ’a 30 yıl
Trendyol
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası Serdar Sertçelik’i yurt dışına kim kaçırdı? O komiser belli oldu... En son sinyal Şile’den
PKK siyasette yumuşayan iklimden huzursuz! Elebaşı Duran Kalkan’dan ’sabotaj’ itirafı... CHP’ye ’takipteyiz’ tehdidi
Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders hükümet kuruyor: Hollanda’da ezana yasak! İsrail’den tam destek: Büyükelçiliği Kudüs’e taşıyacak
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 8 gözaltı! 3 sivil 1 komiser 4 emniyet görevlisi
Terör ’Pers’pektifi! Türkiye koordinat verip ’müdahale edin’ diyor Tahran kol kanat geriyor... PKK elebaşları İran’da mı barınıyor?
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firarisi Serdar Sertçelik’in eski eşi oyuncu çıktı! Önce gizli nikah sonra olaylı boşanma
KAMUDA ENERJİ TASARRUFU | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan flaş açıklama: Kamu binalarında yüzde 30 enerji tasarrufu!
Vladimir Putin Pekin’de! Batı basını ‘ABD’ye karşı birleştiler demişti: Şi Cinping görüşmesinden ilk cevap geldi
Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var
Rekabet Kurulu açıkladı: Google’a 296 milyon 84 bin lira para cezası! | Ödeyene kadar her gün bir o kadar ceza!
FETÖvari kumpasta çarpıcı gelişmeler: Yeni gözaltılar var! Yurt dışına kaçma nedeni belli oldu! Planı kurdu ailesi maşa oldu
EMEKLİYE REFAH PAYI | Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı!
SON DAKİKA