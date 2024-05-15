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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ne mağlubiyetle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Milletler Ligi'nin ilk maçında Japonya'ya 23-25, 21-25, 25-23, 25-20 ve 15-11'lik setlerle 3-2 mağlup olarak turnuvaya mağlubiyetle başladı.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 20:19 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 22:56
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi’ne mağlubiyetle başladı

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2024 FIVB Milletler Ligi yeni sezonunda, A Milli Kadın Voleybol Takımımız Antalya'da Japonya ile kozlarını paylaştı. Müsabakayı Filenin Sultanları 3-2 kaybetti.


SET SONUÇLARI

1. set sonucu: Türkiye 23-25 Japonya (0-1)

2. set sonucu: Türkiye 21-25 Japonya (0-2)

3. set sonucu: Türkiye 25-23 Japonya (1-2)

4. set sonucu: Türkiye 25-20 Japonya (2-2)

5. set sonucu: Türkiye 11-15 Japonya (2-3)

Filenin Sultanları'nın ilk hafta maç takvimi şu şekilde:

16 Mayıs Perşembe: 20.00 Hollanda-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

18 Mayıs Cumartesi: 20.00 İtalya-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

19 Mayıs Pazar: 20.00 Fransa-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

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