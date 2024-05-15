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U19 motivasyonu! Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyeti, oyuncuları derbiye hazırlıyor

Yönetim ve teknik heyetin U19 ile sahaya çıktıkları Süper Kupa maçında Galatasaray’ın yaşadığı sevinci takıma izlettirdikleri ve “Bu gençler için o maçın rövanşını almalısınız” dediği öne sürüldü.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 07:00 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 07:00
U19 motivasyonu! Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyeti, oyuncuları derbiye hazırlıyor

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Fenerbahçe'de tüm gözler pazar günü deplasmanda oynanacak Galatasaray derbisine çevrilmiş durumda. Derbide Galatasaray'ı mağlup edip şampiyonluk şansını son haftaya taşımak isteyen Sarı Lacivertli yönetim ve teknik heyet futbolcuları kritik maça motive etmeye çalışıyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal ve yönetimin U19 takımı ile sahaya çıktıkları ve oyun ilk durduğu anda sahadan çekildikleri Süper Kupa maçını oyuncularına Galatasaray'ın sevinç görüntülerini izlettirdikleri öğrenildi.

Yönetim ve Kartal'ın, "Galatasaray, gençlere karşı oynamasına rağmen büyük bir sevinç yaşadı. Pazar günkü maçı bu gençler için oynayın ve bu kez sevinen siz olun" sözleriyle motive ettiği öğrenildi.

Hem yönetim, hem de Kartal'ın oyunculara "Galatasaray'ı yeneceğimize olan inancımız tam. Sizlere güveniyoruz" ifadelerini kullandıkları belirtildi. Futbolcuların bu konuşma sonrası birbirlerine kenetlendiği ve derbi için zafer sözü verdikleri ifade edildi.

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