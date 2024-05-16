Beşiktaş Trabzonspor maçı biletleri satışa çıktı mı ne zaman çıkacak? Biletler kaç lira ne kadar? Bilet nasıl satın alınır?

Bu sezon ligde istediğini elde edemeyen iki takımın kupa finali nefes kesecek. Bir derbinin de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağı Beşiktaş Trabzonspor mücadelesi milyonları ekran başına kilitleyecek. A Spor'dan canlı yayınlancak karşılaşmayı tribünlerde seyretmek isteyen taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri bilet. Doğu, batı ve kale arkası tribünleri için biletlerin ilk andan itibaren yoğun bir ilgiyle alınması ve kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı biletleri satışa çıktı mı ne zaman çıkacak? BJK TS maçı biletleri kaç lira ne kadar? Bilet nasıl satın alınır? Detaylar haberimizde yer almaktadır.