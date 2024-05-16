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Beşiktaş Trabzonspor maçı biletleri satışa çıktı mı ne zaman çıkacak? Biletler kaç lira ne kadar? Bilet nasıl satın alınır?

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon 23 Mayıs Perşembe günü belli olacak. Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda paylaşacak. Taraftarların en çok merak ettiği konuların başında bilet geliyor. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı biletleri satışa çıktı mı ne zaman çıkacak? BJK TS maçı biletleri kaç lira ne kadar? Bilet nasıl satın alınır? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 18:33 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 18:34
Beşiktaş Trabzonspor maçı biletleri satışa çıktı mı ne zaman çıkacak? Biletler kaç lira ne kadar? Bilet nasıl satın alınır?

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Bu sezon ligde istediğini elde edemeyen iki takımın kupa finali nefes kesecek. Bir derbinin de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağı Beşiktaş Trabzonspor mücadelesi milyonları ekran başına kilitleyecek. A Spor'dan canlı yayınlancak karşılaşmayı tribünlerde seyretmek isteyen taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri bilet. Doğu, batı ve kale arkası tribünleri için biletlerin ilk andan itibaren yoğun bir ilgiyle alınması ve kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı biletleri satışa çıktı mı ne zaman çıkacak? BJK TS maçı biletleri kaç lira ne kadar? Bilet nasıl satın alınır? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Ankaragücü'nü eleyen Beşiktaş ile Fatih Karagümrük'ü saf dışı bırakan Trabzonspor'un Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacakları Türkiye Kupası finali 23 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Zorlu randevu A Spor'dan canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIM DA EVİNDE KAZANDI

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde oynanan iki karşılaşmada da ev sahibi taraf güldü. Bordo mavililer Trabzon'da 3-0 kazanırken İstanbul'da ise Semih Kılıçsoy'un 2 golü siyah beyazlılara 3 puan getirdi.

SAYILAR EŞİTLENEBİLİR

Kıran kırana geçmesi beklenen kupa finali öncesinde Beşiktaş'ın 10, Trabzonspor'un ise 9 kez mutlu sona ulaştığı görülüyor. Fırtına eğer kazanırsa rakibiyle farkı eriterek eşitliği sağlayacak. Kartal galip gelirse bu kez fark ikiye çıkacak.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının biletleri 17 Mayıs 2024 Cuma günü saat 16.00'da satışa çıkacak. Taraftarlar istedikleri bloklardan alım gerçekleştirebilecek.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ LİRA?

Dev mücadeleyi tribünde seyretmek isteyen taraftarların ödemesi gereken ücret de belli oldu. Buna göre kale arkaları 500, batı ve doğu tribünleri ise 1000 lira olarak açıklandı.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI BİLETLERİ NASIL ALINIR?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşılaşacağı maçın biletleri Passolig'in internet sitesi passo.com.tr'den alınmaktadır. Üyelik bilgilerinizi tamamlayıp ödemenizi gerçekleştirdikten sonra karekodunuzu okutarak müsabakayı seyredebilirsiniz.

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