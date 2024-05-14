Jose Mourinho Jorge Jesus savaşı başlıyor! Hangi isim kazanacak? Söz yıldız futbolcuda

Başkan Ali Koç yöneitminde Süper Lig şampiyonluğu kazanamayı başaramayan Fenerbahçe, bu sezon da son iki haftaya Galatasaray'ın 6 puan gerisinde giriyor. Kanarya'de Koç'un başkanlığa adaylığını koymayacağını söylemesinin ardından çok fazla bir süre geçmedi ancak geçtiğimiz günlerde yeniden göreve talip olması gündeme bomba gibi düşmüştü. Eski başkan Aziz Yıldırım da dün akşam yaptığı duyuruyla birlikte yeniden 1 numara olabilmek adına çarşamba veya perşembe günü adaylığını açıklayacağını belirtti.

Ayrıca Mourinho ile de anlaştıklarını belirtti. Deneyimli teknik direktörün imza atması halinde yaz aylarında adeta bir savaş başlayacak. Detaylar haberimizde yer almaktadır.