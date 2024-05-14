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Jose Mourinho Jorge Jesus savaşı başlıyor! Hangi isim kazanacak? Söz yıldız futbolcuda

Son dakika Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig'de hafta sonu derbiye çıkacak olan Fenerbahçe, diğer yandan seçim gündemi ile de hareketli günler geçiriyor. Aziz Yıldırım'ın bir kez daha birinci isim olabilmek adına adaylığını açıklayacağını duyurması gündeme bomba gibi düşerken Jose Mourinho ile anlaştığını söylemesi herkesi heyecanlandırdı. Yıldırım'ın seçimi kazanması ve Portekizli çalıştırıcının imza atmasıyla birlikte Jorge Jesus ile adeta bir savaş başlayacak.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 18:39 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 18:39
Jose Mourinho Jorge Jesus savaşı başlıyor! Hangi isim kazanacak? Söz yıldız futbolcuda

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Başkan Ali Koç yöneitminde Süper Lig şampiyonluğu kazanamayı başaramayan Fenerbahçe, bu sezon da son iki haftaya Galatasaray'ın 6 puan gerisinde giriyor. Kanarya'de Koç'un başkanlığa adaylığını koymayacağını söylemesinin ardından çok fazla bir süre geçmedi ancak geçtiğimiz günlerde yeniden göreve talip olması gündeme bomba gibi düşmüştü. Eski başkan Aziz Yıldırım da dün akşam yaptığı duyuruyla birlikte yeniden 1 numara olabilmek adına çarşamba veya perşembe günü adaylığını açıklayacağını belirtti.

Ayrıca Mourinho ile de anlaştıklarını belirtti. Deneyimli teknik direktörün imza atması halinde yaz aylarında adeta bir savaş başlayacak. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

AZİZ YILDIRIM'DAN MOURİNHO AÇIKLAMASI

Dün göreve talip olduğunu ve adaylığını açıklayacağını ifade eden Aziz Yıldırım'ın sözleri arasında en çok Jose Mourinho ile anlaştığını söylemesi gündem haline geldi. Yıldırım; "Artık Fenerbahçe'nin bu saatten sonra 'Bizim çocuğumuz' deyip o isimlerle devam etme lüksü yoktur. Fenerbahçe büyük hocalarla birlikte, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Bu mücadele hem Türkiye'de hem yurt dışında olmalıdır. Türkiye'de Fenerbahçe muhakkak şampiyon olmalıdır, yurt dışında en azından final oynamalıdır. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. '3 başkan adayı olacak hangisi kazanırsa muhakkak Fenerbahçe'ye gel. Ben istiyorum diye gelme' dedim. 2003'te Porto'da başlayan çıkışını Fenerbahçe'de de yapabilirsin dedim. Memnuniyetle karşıladı. Arkadaşlarımla menajerleri arasındaki görüşmeler devam ediyor. Büyük ihtimalle biz kazanırsak Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim." dedi.

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ROMA'DAKİ BU SEZONU BAŞARISIZ

2021'de geldiği İtalyan devi Roma ile bu sezon 28 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 da mağlubiyet alan Jose Mourinho, 1.61 puan ortalaması tutturdu. Daha önce takımıyla Konferans Ligi kazanmasına rağmen 61 yaşındaki teknik direktör, Roma ile yollarını ayırdı. Şu anda boşta olan Mourinho için Fenerbahçe seçeneği artık çok da uzak bir konu değil. Aziz Yıldırım'ım seçimi kazanması halinde transferde de tam yetki ve sınırsız talep özgürlüğü vermesi bekleniyor.

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KADRO ŞEKİLLENDİRİLECEK

Teamül uygulanırsa Mayıs ayının son cumartesi günü yani 25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde Ali Koç ile ikinci kez yarışmaya hazırlanan Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'ya imza attıracak. Sonrasında da TFF'nin yabancı kuralına göre kadro yapısı için kollar sıvanacak. Portekizli çalıştırıcının istediği isimler konusunda girişimler yapılacak. Bazı futbolcuların kalması konusunda rapor verilmesi beklenirken o isimlerden biri de büyük ihtimalle Edin dzeko olacak.

DZEKO KARARI

Mourinho'nın İstanbul kariyerine başlamasıyla birlikte eski oyuncularından ikisi Edin Dzeko ve Fred ile yola devam etmek isteyebilir. Daha önce haklarında İsmail Kartal'ın kalması halinde takımdan ayrılacakları yönünde çeşitli iddialar vardı. Ancak dünya yıldızı antrenörün imzasıyla beraber bu kararlarından dönmeleri yüksek ihtimal olarak gözüküyor.

SAVAŞ BAŞLIYOR

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğe oturması halinde vatandaşı ve mevkidaşı Jorge Jesus ile arasında Edin Dzeko savaşı çıkacak. Al Hilal ile şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü, Boşnak yıldızı ikna etmeye çalışıyor. Yüksek yıllık maaş konusunda da öneri

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