Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe’de yıldız oyuncunun durumu belli oldu! Kalacak mı gidecek mi?

2018-2019 sezonunda Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe 'ye imza atan ve o dönem büyük tepki de toplayan Serdar Aziz ile de yola devam edilmeyebilir. Gelecek sezon sonunda bitecek kontratına rağmen az şans bulması nedeniyle kendisinden takım bulması istenebilir. Bu sezon 20 karşılaşmada 1 gol ve 3 asistlik performans gösteren 33 yaşındaki stoper 1528 dakika sahada kalmayı başardı.

Bu sezon Fenerbahçe 'nin en öne çıkan isimlerinden biri olmayı başaran İsmail Yüksek, birçok takımı da peşinden koşturmaya başlamıştı. Hatta Lyon kendisini izlemeye gelmişti. Avrupa Şampiyonası için beklenen milli futbolcunun yaşadığı bu şanssız olay sonrası ne zaman sahalara döneceği geleceğini de belirlemiş olacak. Eğer erken bir geri dönüşe imza atabilirse satılma ihtimali o kadar yükselecek. Fransız temsilcisi ayrıca ilk kez Takvim'in özel haberiyle Türkiye'ye duyurduğu gelişmede Berat Özdemir ile de ilgileniyor.

Hücumda gösterdiği katkı ve oynadığı futbolla herkesi kendine hayran bırakan İrfan Can Kahveci de ayrılması en muhtemel isimler arasında bulunuyor. Milli yıldız için şimdiden iki ezeli rakip olan Sevilla ve Betis devreye girdi. 10 milyon euro civarında bir bonservisle kadrolarına katmak istedikleri 28 yaşındaki futbolcu için yaz aylarında sarı lacivertlilerin kapısını çalacaklar.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN KARAR ATLETICO'DA

Fenerbahçe'nin bu sezon kiraladığı isimlerden biri olan Çağlar Söyüncü'nün gelecek sene kalıp kalmayacağı da merak konusu. Milli futbolcu için rota belli oldu. Kulübü Atletico'dan bonservisi alınmak istense de İspanyol temsilcisi Avrupa Şampiyonası'nı görmeden oyuncusunu satmak niyetinde değil. Eğer kötü bir turnuva geçirirse bonservisinde indirim yapması bekleniyor.

89 PUAN TOPLADI

Bu sezon birbirinden iddialı isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe 34 karşılaşmada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Toplamda 89 puana ulaşılsa da Galatasaray'ın arkasından ikinci sırada bulunan Kanarya, şampiyonluğa ulaşabilmeyi çok arzu ediyor.