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Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'de yıldız oyuncunun durumu belli oldu! Kalacak mı gidecek mi?

Pazartesi akşamı Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı lacivertliler transferde yine aktif bir rol üstlenerek pek çok oyuncuyla anlaşabilmeka dına çalışmalarına başlamıştı. O isimlerden birinin durumu da bir hayli merak ediliyordu ve son gelişmeler anbean öğrenilmek isteniyordu. Şu ana kadar yapılan temaslardan sonuç alınamadı. Peki, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu takımda kalacak mı yoksa ayrılacak mı? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 15:36 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 15:57
Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe’de yıldız oyuncunun durumu belli oldu! Kalacak mı gidecek mi?

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Bu sezon şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe kupayı kaldırmak ve mutlu sona ulaşmak amacında. Ancak işi hiç de kolay değil. Ezeli rakibi dahil oynayacağı zorlu karşılaşmaların ardından belirlenecek sıralama bir bakıma kaderini de çizmiş olacak. Ancak istenen sonuç elde edilmezse de karalar bağlanmadan yeni sene için hazırlıklar başlayacak. Pek çok futbolcuyla temas halinde olan yönetim, imzaları attırmayı planlıyor. Gündemdeki yıldızlardan biri de Çağlar Söyüncü. Defans hattına yapılacak takviye konusunda yerli alternatiflerini artırmayı hedefleyen İsmail Kartal, öğrencisi için henüz kararını vermiş değil.

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Samet Akaydın'ın Yunanistan macerası istediği gibi gitmiyorSamet Akaydın'ın Yunanistan macerası istediği gibi gitmiyor

SAMET GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı ve devre arasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydın'ın sezon sonunda geri dönmesi bekleniyor. Deneyimli stoperin Yunan temsilcisi ile çıktığı maçlarda son dönemde gösterdiği performans hem kendisinin hem de hocasının başını yaktı. Yeşil beyazlılar şampiyonluk yolunda büyük yara alırken Samet'in opsiyon maddesinin kullanılması beklenmiyor.

Ferdi devlerin listesindeFerdi devlerin listesinde

FERDİ'NİN TAKIMI BELLİ OLACAK

Sarı lacivertli takımda geleceği en çok merak edilen isimler arasında Ferdi Kadıoğlu geliyor. Gurbetçi futbolcu için taraftarlar gitmesini istemese de Avrupa'nın pek çok takımı uzun süredir devrede ve bir an önce işi bitirebilmek adına pusuda bekliyor. Yöentim de en az 20-25 milyon euro bandında bir gelir beklentisi içinde. Yaz aylarında son durumunun netleşmesi ve yeni takımına imza atması yüksek ihtimal olarak gözüküyor.

Sedar Aziz bu sezon çok fazla forma şansı bulamadı

SERDAR AZİZ YOL AYRIMINDA

2018-2019 sezonunda Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye imza atan ve o dönem büyük tepki de toplayan Serdar Aziz ile de yola devam edilmeyebilir. Gelecek sezon sonunda bitecek kontratına rağmen az şans bulması nedeniyle kendisinden takım bulması istenebilir. Bu sezon 20 karşılaşmada 1 gol ve 3 asistlik performans gösteren 33 yaşındaki stoper 1528 dakika sahada kalmayı başardı.

İsmail Yüksek Beşiktaş maçında sakatlanmıştı

İSMAİL YÜKSEK SAKATLIĞINA BAĞLI

Bu sezon Fenerbahçe'nin en öne çıkan isimlerinden biri olmayı başaran İsmail Yüksek, birçok takımı da peşinden koşturmaya başlamıştı. Hatta Lyon kendisini izlemeye gelmişti. Avrupa Şampiyonası için beklenen milli futbolcunun yaşadığı bu şanssız olay sonrası ne zaman sahalara döneceği geleceğini de belirlemiş olacak. Eğer erken bir geri dönüşe imza atabilirse satılma ihtimali o kadar yükselecek. Fransız temsilcisi ayrıca ilk kez Takvim'in özel haberiyle Türkiye'ye duyurduğu gelişmede Berat Özdemir ile de ilgileniyor.

İrfan Can Kahveci İspanya yolcusu

İRFAN CAN İÇİN İSPANYOLLAR PUSUDA

Hücumda gösterdiği katkı ve oynadığı futbolla herkesi kendine hayran bırakan İrfan Can Kahveci de ayrılması en muhtemel isimler arasında bulunuyor. Milli yıldız için şimdiden iki ezeli rakip olan Sevilla ve Betis devreye girdi. 10 milyon euro civarında bir bonservisle kadrolarına katmak istedikleri 28 yaşındaki futbolcu için yaz aylarında sarı lacivertlilerin kapısını çalacaklar.

Çağlar Söyüncü için Atletico'nun kararı bekleniyor

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN KARAR ATLETICO'DA

Fenerbahçe'nin bu sezon kiraladığı isimlerden biri olan Çağlar Söyüncü'nün gelecek sene kalıp kalmayacağı da merak konusu. Milli futbolcu için rota belli oldu. Kulübü Atletico'dan bonservisi alınmak istense de İspanyol temsilcisi Avrupa Şampiyonası'nı görmeden oyuncusunu satmak niyetinde değil. Eğer kötü bir turnuva geçirirse bonservisinde indirim yapması bekleniyor.

89 PUAN TOPLADI

Bu sezon birbirinden iddialı isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe 34 karşılaşmada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Toplamda 89 puana ulaşılsa da Galatasaray'ın arkasından ikinci sırada bulunan Kanarya, şampiyonluğa ulaşabilmeyi çok arzu ediyor.

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