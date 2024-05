Milyonlarca futbol severin takip ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 4 takım arasında sürüyor. Bu akşam ilk yarı final maçları oynanacak. Adreslerden biri de İtalya olacak. Başkent temsilcisi AS Roma, evinde Almanya'daki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan ve resmi maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. İki takımın da hedefi rövanş öncesinde avantajlı skorla sahadan ayrılarak finale adını yazdırma ihtimalini güçlendirebilmek .Kritik ve bir o kadar da keyifli mücadeleyi seyretmek isteyenler de araştırmalarda bulunarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki, Roma Leverkusen Avrupa Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı izlenebilecek kanallar listesi haberimizde yer almaktadır.

ROMA LEVERKUSEN AVRUPA LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bu akşam Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan AS Roma Bayer Leverkusen maçı saat 22.00'de başlayacak. Zorlu maç EXXEN ve TV 8.5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ROMA LEVERKUSEN AVRUPA LİGİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Leverkusen: Kovář; Kossounou, Tah/Tapsoba, Hincapie; Stanišić, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Tella, Wirtz; Boniface

ROMA LEVERKUSEN MAÇINI YAYINLAYAN KANALLAR LİSTESİ

İzlanda Stöð 2 Sport 2

Hindistan JioTVSONY TEN 1 HDSONY TEN 1Sony LIV

Endonezya Vidio

Irak beIN Sports HD 3beIN SPORTS CONNECTTOD

İrlanda TNT Sports 3discovery+ Appdiscovery+

İsrail Sport 1

İtalya NOW TVSky Sport 253Sky Sport CalcioSKY Go ItaliaDAZN Italia

Arnavutluk SuperSport 3 Digitalb

Cezayir beIN Sports HD 3beIN SPORTS CONNECTTOD

Amerikan Samoası SportsMax AppTVWan Sports 2SportsMax 2

Andorra M6.frM6

Angola DStv NowSuperSport GOtv Football

Arjantin Star+ESPN2 Argentina

Ermenistan FAST TVFast Sports 1

Aruba SportsMax AppSportsMax 2

Avustralya Stan Sport

Avusturya Sky Sport Austria 1ORF einsRTL+ORF TVthekSky Sport Austria 3

Bahamalar SportsMax AppSportsMax 2

Bahreyn beIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 3TOD

Bangladeş SONY TEN 1Sony LIVSONY TEN 1 HD

Barbados SportsMax 2SportsMax App

Belçika Play SportsPlay Sports 1

Benin SuperSport GOtv Football

Bermuda SportsMax AppSportsMax 2

Bhutan Sony LIV

Bolivya Star+ESPN2

Bonaire, Saint Eustatius and Saba SportsMax AppSportsMax 2

Bosna Hersek Arena Sport 1Moja TV

Botsvana DStv NowSuperSport GOtv Football

Brezilya Claro TV+ESPN4Sky+Vivo PlayZappingStar+

British Virgin Adaları SportsMax 2SportsMax App

Brunei beIN Sports Connect MalaysiabeIN Sports Connect

Bulgaristan MAX Sport 4

Burkina Faso DStv NowSuperSport GOtv Football

Burundi SuperSport GOtv FootballDStv Now

Kamboçya beIN Sports Connect

Kamerun SuperSport GOtv FootballDStv Now

Kanada DAZN Canada

Cape Verde DStv NowSuperSport GOtv Football

Cayman Adaları SportsMax 2SportsMax App

Orta Afrika Cumhuriyeti SuperSport GOtv Football

Çad DStv NowbeIN SPORTS CONNECTTODSuperSport GOtv FootballbeIN Sports HD 3

Şili Star+ESPN2

Çin QQ Sports LiveiQiyi

Kolombiya Star+ESPN2

Comoros SuperSport GOtv Football

Kongo SuperSport GOtv FootballDStv Now

Demokratik Kongo SuperSport GOtv Football

Cote D'Ivoire SuperSport GOtv FootballDStv Now

Hırvatistan Arena Sport 3 Croatia

Curacao SportsMax AppSportsMax 2

Güney Kıbrıs Cytavision on the GoCytavision Sports 7

Çek Cumhuriyeti Sport 1 CZ/SK

Danimarka TV2 Play Denmark

Djibouti beIN Sports HD 3beIN SPORTS CONNECTTODDStv NowSuperSport GOtv Football

Dominica SportsMax AppSportsMax 2

Dominik Cumhuriyeti SportsMax AppSportsMax 2

Ekvador ESPN2Star+

Mısır beIN Sports HD 3TODbeIN SPORTS CONNECT

Ekvator Ginesi DStv NowSuperSport GOtv Football

Eritrea SuperSport GOtv FootballDStv Now

Estonya Viaplay Estonia

Ethiyopya SuperSport GOtv FootballDStv Now

Faroe Adaları TV2 Play Denmark

Fiji TVWan Sports 2

Finlandiya V Sport+ FinlandElisa Viihde ViaplayV Sport Football

Fransa RMC Sport en directCanal+ FranceM6.frM6MolotovFree6play

Fransız Guyanası SportsMax AppSportsMax 2

Gabon SuperSport GOtv FootballDStv Now

Gambiya SuperSport GOtv FootballDStv Now

Gürcistan Setanta Sports 2 GeorgiaSilk Sport HD 1

Almanya RTL+

Gana DStv NowSuperSport GOtv Football

Yunanistan Cosmote Sport 8 HD

Grenada SportsMax AppSportsMax 2

Guam SportsMax 2SportsMax App

Gine DStv NowSuperSport GOtv Football

Guinea-Bissau DStv NowSuperSport GOtv Football

Guyana SportsMax 2SportsMax App

Haiti SportsMax AppSportsMax 2

Hong Kong beIN Sports Connect Hong Kong

Jamaika SportsMax AppSportsMax 2

Japonya WOWOW LiveWOWOW

Ürdün TODbeIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 3

Kenya DStv NowSuperSport GOtv Football

Kosova ArtMotionART Sport 2

Kuveyt beIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 3TOD

Laos beIN Sports Connect

Letonya Viaplay Latvia

Lübnan beIN Sports HD 3TODbeIN SPORTS CONNECT

Lesotho DStv NowSuperSport GOtv Football

Liberya DStv NowSuperSport GOtv Football

Libya TODbeIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 3

Lihtenştayn Blue SportBlue Sport 2 Live

Litvanya Viaplay Lithuania

Macau iQiyi

Madagaskar DStv NowSuperSport GOtv Football

Malavi DStv NowSuperSport GOtv Football

Malezya beIN Sports Connect Malaysia

Maldivler SONY TEN 1 HDSONY TEN 1Sony LIV

Mali DStv NowSuperSport GOtv Football

Malta TSN7 MaltaGO TV Anywhere

Martinik SportsMax 2SportsMax App

Moritanya SuperSport GOtv FootballDStv NowbeIN Sports HD 3TODbeIN SPORTS CONNECT

Mauritius DStv NowSuperSport GOtv Football

Mayotte SuperSport GOtv Football

Meksika Fox Sports PremiumFox Sports MexicoFanatiz Mexico

Karadağ Arena Sport 2 Serbia

Montserrat SportsMax 2SportsMax App

Fas beIN SPORTS CONNECTTODbeIN Sports HD 3

Mozambik SuperSport GOtv FootballDStv Now

Namibya DStv NowSuperSport GOtv Football

Nepal SONY TEN 1Sony LIVSONY TEN 1 HD

Hollanda Watch ESPNESPN 3

Yeni Zelanda beIN Sports Connect New Zealand

Nijer SuperSport GOtv FootballDStv Now

Nijerya DStv NowSuperSport GOtv Football

North Macedonia MaxTV GoArena Sport 2 Serbia

Norveç Viaplay NorwayV Sport 2

Umman TODbeIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 3

Pakistan SONY TEN 1SONY TEN 1 HDSony LIV

Filistin beIN Sports HD 3TODbeIN SPORTS CONNECT

Paraguay Star+ESPN2

Peru Star+ESPN2

Polonya Viaplay Poland

Portekiz Sport TV MultiscreenSport TV1

Porto Riko SportsMax 2SportsMax AppViX

Katar beIN Sports HD 3TODbeIN SPORTS CONNECT

Reunion SuperSport GOtv Football

Rusya Sportbox.rumatchtv.ruМатч! Футбол 1

Ruanda SuperSport GOtv Football

Saint Helena SuperSport GOtv Football

St. Vincent / Grenadines SportsMax AppSportsMax 2

Samoa TVWan Sports 2

Sao Tome And Principe SuperSport GOtv Football

Suudi Arabistan TODbeIN Sports HD 3beIN SPORTS CONNECT

Senegal SuperSport GOtv FootballDStv Now

Sırbistan Arena Sport 2 Serbia

Seyşeller DStv NowSuperSport GOtv Football

Sierra Leone SuperSport GOtv FootballDStv Now

Singapur beIN Sports Connect Singapore

Slovakya Sport 1 CZ/SK

Somali beIN SPORTS CONNECTTODSuperSport GOtv FootballbeIN Sports HD 3

Güney Afrika SuperSport GOtv FootballMáXimo 360SuperSport VarietyDStv App

Güney Sudan beIN Sports HD 3TODbeIN SPORTS CONNECTDStv Now

İspanya Movistar+Movistar Liga de Campeones 2

Sri Lanka Sony LIVSONY TEN 1SONY TEN 1 HD

Sudan beIN Sports HD 3SuperSport GOtv FootballTODbeIN SPORTS CONNECTDStv Now

Svaziland SuperSport GOtv FootballDStv Now

İsveç V Sport FootballViaplay Sweden

İsviçre M6 SuisseCanal+ FranceBlue Sport 2 LiveRTL+Blue Sport

Suriye beIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 3TOD

Tayvan eltaott.tv

Tanzanya DStv NowSuperSport GOtv Football

Tayland beIN Sports Connect

Togo DStv NowSuperSport GOtv Football

Tonga TVWan Sports 2

Trinidad Tobago SportsMax AppSportsMax 2

Tunus TODbeIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 3

Türkiye Exxen

Türk ve Caicos Adaları SportsMax 2SportsMax App

U.S. Virgin Islands SportsMax AppSportsMax 2

Uganda SuperSport GOtv FootballDStv Now

Ukrayna MEGOGO Football 2

Birleşik Arap Emirlikleri beIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 3TOD

Birleşik Krallık TNT Sports 3discovery+ Appdiscovery+

Amerika Birleşik Devletleri ViXParamount+

Uruguay ESPN2Star+

Özbekistan Foreign Languages TV

Vanuatu TVWan Sports 2

Venezuela ESPN2Star+

Vietnam FPT Play

Yemen beIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 3TOD

Zambiya SuperSport GOtv Football

Zimbabve SuperSport GOtv FootballDStv Now