Sanchez’in ayrılığı üzmeyecek! Dünyaca ünlü yıldız geliyor: Müjde gibi açıklama

27 yaşındaki oyuncunun Galatasaray formasıyla hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de yaptığı çıkış, Avrupa devlerinin dikkatini çekmiş durumda.





Hem Bayern Münih hem de Napoli, Sanchez'in transferiyle çok yakından ilgileniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bu transferden olası beklentisi ise 25-30 milyon Euro civarında.





Sadece Sanchez değil, son iki transfer döneminde de gitmek istediğini kulübe bildiren Victor Nelsson'un satışı da gündemde. Galatasaray, Danimarkalı stoperden 15 milyon Euro bandında bir gelir elde etmeyi hedefliyor.





Özellikle İspanyol kulübü Sevilla'nın Nelsson'la tekrar temasa geçtiği ve 25 yaşındaki futbolcunun da ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.



