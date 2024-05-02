Sanchez’in ayrılığı üzmeyecek! Dünyaca ünlü yıldız geliyor: Müjde gibi açıklama

Sarı-Kırmızılılar bu sezon ligde şampiyonluğa koşarkan yönetim de yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Okan Buruk'la yapılan planlama zirvelerinde yeni dönemin kadrosu şimdiden oluşturulmaya çalışılıyor.
Sarı-Kırmızılılar bu sezon ligde şampiyonluğa koşarkan yönetim de yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Okan Buruk'la yapılan planlama zirvelerinde yeni dönemin kadrosu şimdiden oluşturulmaya çalışılıyor.
Bir yandan Buruk'un gelecek planlarında yer almayan isimlerle yolların ayrılması gündemde, diğer taraftan da değerini bulan isimlerin satışı hedefleniyor. Maddi olarak elini rahatlatmak isteyen ve transfer görüşmelerinde kaynak yaratmayı amaçlayan yönetim kararını verdi.
Aslan'ın asıl planı ise önemli bir stoper operasyonu... Sezon başında Tottenham'dan 9 milyon Euro'ya Davinson Sanchez'i transfer eden Sarı-Kırmızılılar, Kolombiyalı savunmacıdan çok ciddi bir gelir elde edecek gibi görünüyor.
27 yaşındaki oyuncunun Galatasaray formasıyla hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de yaptığı çıkış, Avrupa devlerinin dikkatini çekmiş durumda.
Hem Bayern Münih hem de Napoli, Sanchez'in transferiyle çok yakından ilgileniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bu transferden olası beklentisi ise 25-30 milyon Euro civarında.
Sadece Sanchez değil, son iki transfer döneminde de gitmek istediğini kulübe bildiren Victor Nelsson'un satışı da gündemde. Galatasaray, Danimarkalı stoperden 15 milyon Euro bandında bir gelir elde etmeyi hedefliyor.
Özellikle İspanyol kulübü Sevilla'nın Nelsson'la tekrar temasa geçtiği ve 25 yaşındaki futbolcunun da ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.
İLK HEDEF: VARANE
Galatasaray'da işte bu nedenle şimdiden yeni stoper arayışlarına başlandı. Sarı-Kırmızılı kulübün ilk hedefi, Manchester United'la bu yaz döneminde yollarını ayırması beklenen Raphael Varane.
YÖNETİMİ ELEŞTİRMİŞTİ
2021'de 40 milyon Euro'ya Real Madrid'den transfer olduğu İngiliz devinde mutsuz olan Fransız savunmacı, sezon içerisinde verdiği birkaç röportajda kulüp yönetimini eleştirmiş ve yeni bir maceraya yelken açacağının sinyallerini vermişti.
31 yaşındaki stoperin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve kontrattaki opsiyon maddesi henüz kullanılmadı. Fanatik'in haberine göre Galatasaray Yönetimi, seçimli kongrenin hemen ardından Varane'la temasa geçip söz kesmenin hesapları içinde.
KAYNAK TRANSFERDE KULLANILACAK
Teknik patron Okan Buruk'un da çok beğendiği 1.91'lik savunmacıya bonservis bedeli ödemeyecek olan Sarı-Kırmızılılar, böylece Sanchez ve Nelsson'un satışından gelmesi muhtemel 40-45 milyon Euro'yu da diğer transferler ve sezon içindeki maaş ödemeleri için kullanabilecek.