Galatasaray’a Hakim Ziyech transferinde şoke eden haber! Kimse bu kararı beklemiyordu...

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Ajax'taki performansıyla adını Avrupa'nın birçok takımının transfer listesine yazdıran Hakim Ziyech, 45 milyon euro karşılığında Chelsea'nin yolunu tutmuştu. Ancak burada beklentileri karşılayamamış ve iki kez farklı takımlara gitme girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Önce Al-Nassr ardından da PSG'ye imza aşamasına gelen süreçler olumsuzlukla sona erdi. Galatasaray ise yazın devreye girerek İngiliz kulübüyle anlaşmaya varmıştı. Trabzonspor'u 2-0 yenen Cimbom, mücadele sonrasında yeni dünya yıldızını tribünlerin içerisinde organize ettiği bir duyuruyla futbol kamuoyuna açıklamıştı.

2.85 milyon euro kazanıyor Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Hakim Ziyech için KAP'a yaptığı açıklama şu şekildeydi; "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."