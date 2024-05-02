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Galatasaray'a Hakim Ziyech transferinde şoke eden haber! Kimse bu kararı beklemiyordu...

Sezon başında imza attığı Galatasaray'da zaman zaman eleştirilere hedef olan ve gelecek sene takımda yer alıp almama konusunda soru işaretlerini gideremeyen Hakim Ziyech, son dönemdeki katkısıyla ön plana çıkmıştı. Faslı futbolcu attığı gollerle adını yine skor tabelasına yazdırırken taraftarlar da kendisini yeniden görebilmek adına transfer sürecini yakından takip ediyor. Ancak Aslan'a kötü bir haber geldi. Hatta bu kararı kimse beklemiyordu. Detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 14:44 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 14:50
Galatasaray’a Hakim Ziyech transferinde şoke eden haber! Kimse bu kararı beklemiyordu...

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Ajax'taki performansıyla adını Avrupa'nın birçok takımının transfer listesine yazdıran Hakim Ziyech, 45 milyon euro karşılığında Chelsea'nin yolunu tutmuştu. Ancak burada beklentileri karşılayamamış ve iki kez farklı takımlara gitme girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Önce Al-Nassr ardından da PSG'ye imza aşamasına gelen süreçler olumsuzlukla sona erdi. Galatasaray ise yazın devreye girerek İngiliz kulübüyle anlaşmaya varmıştı. Trabzonspor'u 2-0 yenen Cimbom, mücadele sonrasında yeni dünya yıldızını tribünlerin içerisinde organize ettiği bir duyuruyla futbol kamuoyuna açıklamıştı.

2.85 milyon euro kazanıyor

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Hakim Ziyech için KAP'a yaptığı açıklama şu şekildeydi; "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

Formu tartışıldı

Kariyerinde önemli istatistikler yakalayan Hakim Ziyech'in Türkiye kariyerinde eski günlerine geri dönmesi bekleniyordu. Ancak ilk etapta sakatlıkları nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Arap futbolcu, sonraki dönemde ise takımın ritim bulması ve üst üste aldığı galibiyetler nedeniyle kulübeden çıkamadı. Eleştirilerin giderek yükseldiği günlerde ise attığı gollerle kalitesini ispatladı. Özellikle United karşısında 2 kez rakip fileleri bulması ve 1 asist yapması çok konuşuldu. Ligdeki son 3 karşılaşmada da 2 defa ağları havalandırıp Pendik karşısında da servis yapan isim konumdaydı.

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Geleceği merak konusu

Ziyech gibi önemli bir yıldızı kaybetmek istemeyen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un kararı bekleniyor. Eğer tekrar çalışmak isterse görüşmeler seçim sonrasında başlayacak. Ancak istemezse yollar ayrılacak. İstanbul'da mutlu olduğu bilinse de farklı bir maceraya da sıcak bakan deneyimli 10 numara konusunda yeni yabancı kuralı büyük engel teşkil ediyor. 12 isimle sözleşme imzalamaya izin verilmesi üzerine yönetim ve teknik heyet hata yapmak istemiyor.

Ajax'ın adı da geçti

Daha önce efsane haline geldiği ve Şampiyonlar Ligi yarı finaline kadar yükseldiği Ajax ile sezon başında adı anılan Hakim Ziyech için Amsterdam kulübü de devreye girmişti. Ancak o dönemki yeni yapılanma nedeniyle tercih edilmemişti. Taraftarlar da kulübe tepki göstererek eski yıldızlarını yeniden kadroda görmek istediklerini dile getirmişti.

Takımdan ayrılabilir

Katar'daki Dünya Kupası'nda pek çok Arap kulübünün ilgilendiği Hakim Ziyech yeniden gündeme gelmeye başladı. Tecrübeli futbolcunun kendi kültürüne yakın ülkelerden birine gitme konsunda eskisi kadar soğuk olmadığı ve Asya kıtasına gidebileceği öğrenildi. 31 yaşındaki 10 numara ve sağ kanat oyuncusu 6 gol atıp 4 de asist yaptı.

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