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PFDK sevkleri açıklandı! TFF'den ilginç karar

Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK sevklerini duyurdu. Merakla beklenen Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilişkin hiçbir sevk yapılmaması dikkat çekti. İşte TFF'den yapılan o açıklama...

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 17:13 Güncelleme 27 Mart 2024, 17:26
PFDK sevkleri açıklandı! TFF’den ilginç karar

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Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK sevklerini duyurdu.

Merakla beklenen Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilişkin hiçbir sevk yapılmaması dikkat çekti.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilişkin yapılması planlanan sevklerin halen yapılmaması tepki çekti.Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilişkin yapılması planlanan sevklerin halen yapılmaması tepki çekti.

İşte TFF'den yapılan o açıklama;

GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi AYHAN AKMAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu GÜNAY GÜVENÇ'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün, 13.03.2024 tarihinde Kulüp Başkanı Yıldırım Ali Koç'un basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YILDIRIM ALİ KOÇ'un (Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı) 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

DURSUN AYDIN ÖZBEK'in (Galatasaray A.Ş. Kulübü Başkanı) 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün, 20.03.2024 tarihinde Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ERTUĞRUL DOĞAN'ın (Trabzonspor A.Ş. Kulübü Başkanı) 20.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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