



Fenerbahçe sezon öncesi Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Fred gibi çok sayıda yıldız oyuncuyu renklerine bağlamıştı.





Yaz transfer dönemi gibi kış transfer dönemini de hareketli geçiren sarı-lacivertliler, Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic takviyeleriyle gündem olmuştu.





Bu sezon hem lig hem de Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen, Süper Kupa'yı da müzesine götürmek isteyen Kanarya, zaman kaybetmeden gelecek sezon için çalışmalarına başladı.





Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe'nin önceliklerinden birisi de forvet transferi...