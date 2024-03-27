Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk şansını sürdüren ve Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk şansını sürdüren ve Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yarıştığı kulvarlarda iddialı bir konumda bulunan sarı-lacivertliler bir yandan da önümüzdeki yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
2023/2024 sezonunda hem yaz hem de kış transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından olan Kanarya, kadrosuna kattığı yıldızlarla büyük ses getirmişti.
Fenerbahçe sezon öncesi Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Fred gibi çok sayıda yıldız oyuncuyu renklerine bağlamıştı.
Yaz transfer dönemi gibi kış transfer dönemini de hareketli geçiren sarı-lacivertliler, Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic takviyeleriyle gündem olmuştu.
Bu sezon hem lig hem de Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen, Süper Kupa'yı da müzesine götürmek isteyen Kanarya, zaman kaybetmeden gelecek sezon için çalışmalarına başladı.
Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe'nin önceliklerinden birisi de forvet transferi...
Sarı-lacivertliler, sezon başında transfer edilen Edin Dzeko'nun ilerleyen yaşı ve Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle hücum hattını güçlendirecek.
Bu doğrultuda arayışlarına başlayan Kanarya ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE YOANE WISSA'YA TALİP OLDU
Fransız basını, Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyen Kongolu golcü Yoane Wissa'ya talip olduğunu yazdı.
Africa Foot United'da yer alan habere göre; aralarında sarı-lacivertlilerin de bulunduğu birçok büyük kulübun Wissa'yı takip ettiği belirtildi.
BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO
Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki forveti transfer edebilmesi için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiği vurgulandı.
Wissa bu rakama Fenerbahçe'ye transfer olursa, sarı-lacivertlilerin en yüksek bonservis bedeli ödediği futbolcu olarak tarihe geçecek.