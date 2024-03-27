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MHK'nın online olarak yaptığı değerlendirme toplantısı sızdırıldı I Ortalık karıştı! TFF hemen soruşturma başlattı

Yaklaşık 1 saatlik kayıtta konuşulanlar da gündem yarattı. TFF’den, "Toplantının bazı bölümleri kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir. Bu hukuken suçtur. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" açıklaması yapıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mart 2024 Güncelleme 27 Mart 2024, 07:01
MHK’nın online olarak yaptığı değerlendirme toplantısı sızdırıldı I Ortalık karıştı! TFF hemen soruşturma başlattı

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Türk futbolu bir büyük skandalla daha sarsıldı. 1 Mart 2024 tarihinde Merkez Hakem Komitesi'nin rutin olarak gerçekleştirdiği online değerlendirme toplantısının bir bölümü önceki gece bir sosyal medya hesabı tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Gündemi sarsan bu olayın yankıları dün daha da büyüdü. Konuyla alakalı hemen olağanüstü toplantı yapan Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu ilk olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ardından da yapılan toplantının yaklaşık 1 saatlik tüm kaydı yayınlandı.

TOPLANTI KAMUYA KAPALIDIR
TFF'den yapılan açıklamada, "Kamuoyuna kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının bazı bölümleri sorumsuz ve kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; bu toplantılarda haftanın öne çıkan, kritik hakem kararları değerlendirilerek, kararlar üzerinde katılanların yorumları alınıp, emsal olayların tartışılması ile birlikte en uygun sonuca ulaşılması hedeflenmektedir. Kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantıyı izinsiz yayınlamak hukuken suçtur. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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