TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Adaletli maç yönetin!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin değerlendirme toplantısındaki sözleri de yayınlandı. Büyükekşi, "Önümüzdeki 11 hafta son derece kritik. Geçtiğimiz haftalarda maalesef istediğimiz kadar bazı maçlarda iyi performans alamadık. Hele hele geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ve arkasından Galatasaray'ın maçı bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bundan sonraki dönemde mutlaka kendimizi öyle bir çizgiye oturtmamız lazım ki, yapmamız gereken şey gerek futbolcuları, gerek teknik direktörleri, gerek kulüp başkanları ve yöneticileri rahatsız etmesin. Adil olun. Adaletli maç yönetin. Kişiye göre davranış olmasın" diye konuştu.

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